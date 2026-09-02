Vihreät iloitsevat uusista liikenteen päästövähennystoimista ja kasvisruoan osuuden lisäämisestä uudessa ilmasto-ohjelmassa
8.9.2026 07:19:59 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi tällä viikolla uuden ilmasto-ohjelman, joka tähtää 85 prosentin päästövähennykseen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelma luo pohjan vuoden 2040 nettonollatavoitteelle. Ohjelman suurin haaste on liikenteen päästöjen vähentäminen, johon vihreät ovat vaikuttaneet pitkäjänteisesti.
"Maailma palaa kirjaimellisesti. Kesän metsäpalot, tulvat ja helleaallot muistuttavat, että kriisi on jo täällä. Juuri siksi jokainen päätös, joka vähentää päästöjä, on tärkeä ja Helsingin kokoisella kaupungilla on velvollisuus näyttää esimerkkiä", sanoo kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki.
"Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että liikenteen ympäristövyöhyke etenee. Liikenne on ollut Helsingin ilmastotyön kovin pähkinä, ja siihen olemme vihreissä keskittyneet määrätietoisesti. Ympäristövyöhyke on tästä kuvaava esimerkki: vielä puolitoista vuotta sitten SPD ja kokoomus torppasivat ympäristövyöhykkeen, nyt se etenee yksimielisen kaupunginhallituksen tuella", sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.
Ympäristövyöhyke koskee aluksi jakeluliikennettä ja vauhdittaa sen sähköistymistä. Sen laajempaa toteutusta valmistellaan yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2030. Pääkaupunkiseudun yhteiset toimet ovat vihreille arvo.
Ohjelma puuttuu myös kulutuksen ja hankintojen kautta syntyviin epäsuoriin päästöihin: kaupunki vähentää liha- ja maitotuotteita ruokatarjoiluissaan ja edistää kasvisruokaa, sähköistää vesi-, jakelu- ja henkilöautoliikennettä sekä painaa alas rakennusten hiilijalanjälkeä. Kaupungin julkisessa ruokailussa tehdään päästövähennyksiä, mutta kunnianhimon tasosta jouduttiin äänestämään. Nopeampaa siirtymistä kasviperäisempään ruokailuun kannatti kuitenkin kaupunginhallituksen enemmistö. Kokoomuksen edustajat ja yksi SDP:n edustaja vastustivat.
“Helsinki on koko Suomen suurin julkisten hankintojen tekijä ja julkisten ruokapalveluiden tarjoaja, joten Helsingin päätöksillä on valtava merkitys sekä päästöille että sille, millaisia julkisia kasvisruokatuotteita markkinoille syntyy. Ruuan päästöjen vähentämisessä edetään ja uudessa ilmasto-ohjelmassa linjataan, että liha- ja maitotuotteiden kulutus puolitetaan vuoden 2025 tasosta vuoteen 2030 mennessä”, iloitsee Amanda Pasanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Amanda PasanenHelsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:040 9611330amanda.pasanen@gmail.com
Anni SinnemäkiKaupunginvaltuuston varapuheenjohtajaPuh:050 511 3166anni.sinnemaki@gmail.com
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