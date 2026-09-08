Yhteistyö Pohjanmaan opistojen kanssa – kurssi aivoterveyden vahvistamisesta

– Tutkimustulosten perusteella tiedämme, että liikunta, monipuolinen ja terveellinen ruokavalio, sosiaalinen kanssakäyminen, aivojumppa sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hallinta voivat yhdessä vaikuttaa myönteisesti aivojen terveyteen. Näitä asioita haluamme tuoda erityisesti senioreiden tietoon, kertoo projektipäällikkö Annika Tetrault.

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään paremmin, miten he voivat itse vahvistaa aivoterveyttään ja siten parantaa elämänlaatuaan. Kurssin luennoitsijoina toimivat hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin asiantuntijat. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti senioreille, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Luennot järjestetään joka toinen viikko suomeksi ja joka toinen viikko ruotsiksi.

– Yhteistyön ja kurssin idea syntyi projektityöntekijöiden toteuttaman kuntakierroksen aikana syksyllä 2025. Vähitellen selvisi, että kaikki opistot olivat kiinnostuneita yhteistyöstä. Tämä johti tähän koko Pohjanmaalla tarjottavaan maksuttomaan verkkokurssiin. Näin voimme yhdessä tavoittaa seniorit ja tarjota heille konkreettisia työkaluja aivoterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, iloitsee Tetrault.

Kurssitiedot

Kurssi: Vahvista aivoterveyttä

Aika: keskiviikkoisin klo 15-16 joka toinen viikko suomeksi ja joka toinen ruotsiksi. Aloitus suomeksi 16.9.2026.

Paikka: Etänä Teamsin kautta

Ilmoittautuminen: Oman alueesi opiston kautta.

Hinta: maksuton

Pohjanmaan muistipolku -hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja hanke on osa Pohjanmaan hyvinvointialueen ennaltaehkäisevää terveyden edistämistyötä.