Kela/FPA

Maahan muuttaneet äidit vähentäneet kotihoidon tuen käyttöä

9.9.2026 06:00:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä ulkomailla että Suomessa syntyneillä äideillä. Ulkomailla syntyneistä äideistä pienempi osuus käyttää tukea, mutta tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Lähtömaiden välillä on huomattavia eroja, mutta tulotaso ja koulutus selittävät osan eroista.

Viivakuvio: Kotihoidon tukea käyttäneiden osuus (%) Suomessa ja ulkomailla syntyneistä äideistä, 2015–2021 syntyneiden lasten äidit. Kuvasta näkee, että kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahan muuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä.

Ulkomailla syntyneet äidit eivät käytä kotihoidon tukea aivan yhtä yleisesti kuin Suomessa syntyneet äidit, mutta ulkomailla syntyneet käyttävät pidempiä jaksoja, osoittaa Kelan tuore tutkimus. Vuonna 2021 lapsen saaneista ulkomailla syntyneistä äideistä 80 prosenttia ja Suomessa syntyneistä äideistä 83 prosenttia käytti kotihoidon tukea ennen lapsen kolmivuotispäivää.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten yleisesti ja pitkään 2015–2021 syntyneiden lasten vanhemmat käyttivät kotihoidon tukea. Tuen käyttöä tarkasteltiin sekä äideillä että isillä synnyinmaaryhmäkohtaisesti, ja äideillä lisäksi tuloluokittain ja koulutuksen mukaan.

Kotihoidon tuen käyttö on viime vuosina vähentynyt sekä Suomessa että ulkomailla syntyneiden äitien keskuudessa. Tukijaksot ovat myös lyhentyneet: Tukea käyttäneillä, Suomessa syntyneillä äideillä keskimäärin 13 kuukaudesta 10 kuukauteen ja ulkomailla syntyneillä äideillä 16 kuukaudesta 13 kuukauteen.

– Kotihoidon tuen käyttö liitetään usein julkisessa keskustelussa etenkin maahan muuttaneisiin äiteihin. Tutkimuksemme osoittaa, että kuva on osin väärä. Tuen käyttö on myös vähentynyt ja tukijaksot lyhentyneet kaikissa ulkomailla syntyneiden äitien ryhmissä, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.

Lähtömaiden välillä on eroja

Ulkomailla syntyneiden äitien välillä on synnyinmaaryhmittäisiä eroja sekä kotihoidon tuen käytön yleisyydessä että tukijaksojen pituudessa. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikassa, Australiassa tai Oseanian alueella syntyneillä äideillä. Käyttö on kuitenkin vähentynyt kaikissa maaryhmissä.

Kotihoidon tuen jaksot olivat myös pisimpiä pakolaisten lähtömaissa syntyneillä, tukea käyttäneillä äideillä. He hoitivat 2021 syntyneitä lapsia kotihoidon tuella keskimäärin 14,5 kuukautta. Ulkomailla syntyneiden ryhmässä tukijaksot olivat lyhyimpiä Itä- ja Kaakkois-Aasiassa sekä Amerikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Oseaniassa syntyneillä äideillä, joilla tukijakson pituus oli keskimäärin 11,5 kuukautta.

Tukijaksojen pituus on lyhentynyt kaikissa maaryhmissä. Vuosina 2015 ja 2021 lapsen saaneiden välillä tuen keskimääräinen kesto väheni noin 2–3 kuukautta riippuen maaryhmästä.

Tulotaso ja koulutus selittävät osan eroista

Pienituloisimmat ja vähiten koulutetut äidit käyttivät kotihoidon tukea pääosin yhtä yleisesti riippumatta siitä, olivatko syntyneet Suomessa vai ulkomailla. Poikkeuksena tähän pienituloiset ja matalimmin koulutetutkin Amerikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Oseaniassa syntyneet äidit käyttivät tukea selvästi harvinaisemmin kuin muut äidit.

Korkeammissa tulo- ja koulutusryhmissä kuva muuttuu. Suomessa syntyneiden äitien keskuudessa kotihoidon tuen käyttö vähenee tulojen kasvaessa selvästi vähemmän kuin ulkomailla syntyneiden äitien keskuudessa. Korkeakoulutetut ja vähintään keskituloiset Suomessa syntyneet äidit käyttävät tukea yleisemmin kuin minkään ulkomailla syntyneen ryhmän äidit vastaavalla koulutuksella tai tuloilla.

Sen sijaan ulkomailla syntyneet kotihoidon tukea käyttäneet äidit käyttivät tukea kaikissa tulo- ja koulutusryhmissä pidempään kuin vastaavat Suomessa syntyneet äidit.

Erot koulutus- ja tulotasojen välillä ovat suurempia kuin erot synnyinmaiden välillä saman koulutus- tai tuloryhmän sisällä.

– Hoivaihanteet näyttävät ohjaavan myös suurituloisia ja korkeasti koulutettuja Suomessa syntyneitä äitejä kotihoidon tuelle. Ulkomailla syntyneet äidit eivät välttämättä jaa samaa ajatusmallia kotihoidon paremmuudesta varhaiskasvatukseen verrattuna. Toisaalta joistakin maista tulleiden perinteisemmät näkemykset sukupuolten työnjaosta voivat ohjata äitejä kotiin, sanoo Miettinen.

Lisätietoa

Miettinen, A., & Saarikallio, M. (2026). Kotihoidon tuen käyttö Suomessa ja ulkomailla syntyneillä vanhemmilla (Raportteja 13). Kela. URN:ISBN:978-952-284-241-1.

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kuvat

Vaakapylväskuvio: Kotihoidon tuen jaksojen pituus äidin syntymämaaryhmän mukaan vuosina 2015 ja 2021 syntyneiden lasten äideillä, kuukautta keskimäärin. Kuvasta näkee, että kotihoidon tukijaksot ovat lyhentyneet kaikissa äitien syntymämaaryhmissä.
Lataa
Viivakuvio: Kotihoidon tukea käyttäneiden osuus (%) äideistä syntymämaaryhmän mukaan, 2015–2021 syntyneiden lasten äidit. Kuvasta näkee, että kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt kaikissa äitien syntymämaaryhmissä.
Lataa

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

FPA:s livesändning för seniorer och deras närstående 7.10.2026: Förbered dig inför morgondagen – en fungerande vardag när du blir äldre8.9.2026 09:00:09 EEST | Pressmeddelande

Hur kan du förbereda dig inför framtiden och försäkra dig om att vardagen fungerar också om din funktionsförmåga försämras eller krafterna börjar tryta? Välkommen att följa FPA:s livesändning, där du får praktiska tips om hur du förbereder dig inför framtiden samt information om förmåner, tjänster och hur du sköter ärenden för en annan person.

Slopad ersättning för bassalvor kunde ge inbesparing på 12 miljoner euro – enskilda personers köp dock oftast måttliga8.9.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande

De flesta som köper bassalvor med ersättning från sjukförsäkringen köper måttliga mängder, också efter att årssjälvrisken för läkemedelskostnader, det så kallade takbeloppet, har nåtts. Om FPA-ersättningen för bassalvor slopas kan det minska sjukförsäkringsutgifterna med cirka 12 miljoner euro om året. Samtidigt leder det till ökade kostnader för de familjer som har flera barn med hudsjukdomar.

Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa lääkekorvauksista – ostomäärät valtaosin maltillisia8.9.2026 06:00:00 EEST | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Valtaosa perusvoiteita sairausvakuutuksesta korvattuna ostaneista hankkii voiteita maltillisia määriä, myös lääkekaton ylittymisen jälkeen. Jos perusvoiteiden Kela-korvattavuus poistettaisiin, säästyisi sairausvakuutusmenoja noin 12 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset kasvaisivat silloin erityisesti perheillä, joihin kuuluu useampi ihosairautta sairastava lapsi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye