Tinakenkätyttö-musikaali saa kantaesityksensä – Kaija Koon tarina ja musiikki valtaavat Vaasan kaupunginteatterin

Kaijan matkassa lapsuudesta tähtiin

Hanna-Mari Mantereen ja Elina Ylisuvannon käsikirjoittama musikaali kulkee Kaija Koon lapsuudesta aikuisuuteen ja artistiuran eri vaiheisiin. Tarinan keskiössä ovat kasvu, selviytyminen, itsensä voittaminen ja oman äänen löytäminen. Musikaalissa kuullaan Kaija Koon rakastettuja kappaleita, kuten Tinakenkätyttö, Vapaa, Kuka keksi rakkauden ja Supernaiset, koko ensemblen tulkitsemina.

Musikaalin ohjaa Marco Bjurström, joka vierailee Vaasan kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa.

– Kaijan kappaleet ovat legendaarisia ja rakkaita alkuperäisversioina, mutta miten hienoa on, kun niistä on voinut löytää niin paljon uusia ulottuvuuksia rakkaan projektimme myötä – siitä suuri kiitos käsikirjoittajillemme ja musiikin sovittajalle Sauli Perälälle, kertoo Bjurström.

Bjurströmille on ollut erityisen palkitsevaa nähdä, kuinka Kaijan tarina ja musiikki alkavat elää myös katsojien omien kokemusten kautta.

– On ollut palkitsevaa saada olla mukana kertomassa tarinaa rakastettavasta Kaija Koosta, ja koko projekti on noussut uudelle tasolle, kun koeyleisöt ovat löytäneet tarinasta itsensä ja läheisiänsä – siinä syy, miksi teatterin tekeminen on niin ihanaa!

Kaijan tarina rakentuu suuren työryhmän voimin

Kaijan elämän eri vaiheita tulkitsee näyttämöllä kolme eri-ikäistä Kaijaa. Aikuisen Kaijan roolissa vierailee näyttelijä-laulaja Marika Huomolin ja nuorta Kaijaa esittää Vaasan kaupunginteatterin näyttelijä Mari Hirvi. Lapsi-Kaijan roolissa vuorottelevat lapsiesiintyjät Elsa Paavola, Vilja Penttilä ja Amelia Dams. Heidän rinnallaan näyttämöllä nähdään noin 20-henkinen ensemble.

Musikaalin työryhmässä yhdistyvät Vaasan kaupunginteatterin omat ja vierailevat teatterintekijät. Kuusihenkistä bändiä johtaa teatterin kapellimestari Sauli Perälä. Koreografiasta vastaa Mindy Lindblom (vier.), lavastuksen suunnittelee Tinde Lappalainen (vier.), puvustuksesta vastaa Emilia Eriksson ja äänisuunnittelusta Jouni Ilari Tapio. Suunnittelevana äänimestarina toimii Heikki J Järvi, suunnittelevana valaistusmestarina Olli Haakana ja maskeeraaja-kampaajana Ella Stolt.

Tinakenkätyttö saa kantaesityksensä Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä torstaina 10.9.2026 klo 19. Esityksen kesto on noin 2 h 30 min väliaikoineen. Musikaalia suositellaan yli 9-vuotiaille. Esitys tekstitetään ruotsiksi.

Lisätiedot: Tinakenkätyttö | Vaasan kaupunginteatteri

Kuvapankki: Media | Vaasan kaupunginteatteri