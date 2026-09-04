Hitachi Energy toimittaa ekotehokkaan sähköistysratkaisun Nordic Ren-Gasin e-metaanilaitokseen Tampereelle
10.9.2026 09:12:18 EEST | Hitachi Energy | Tiedote
Sähköverkkoliityntä- ja sähköistysteknologiat tukevat uusiutuvan e-metaanin ja kaukolämmön tuotantoa. Uusiutuva e-metaani tarjoaa vähäpäästöistä polttoainetta raskaaseen tieliikenteeseen ja auttaa vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa ja laajemmin Euroopassa.
Hitachi Energy on allekirjoittanut sopimuksen Nordic Ren-Gasin kanssa integroidun sähköistysratkaisun toimittamisesta Tampereelle rakennettavaan synteettisen e-metaanin tuotantolaitokseen (Power-to-Gas). Järjestelmälähtöiseen lähestymistapaan perustuva ratkaisu yhdistää ekotehokkaan verkkoliitynnän ja sähkönlaatuteknologiat varmistamaan laitoksen luotettavaa toimintaa. Toimitukseen sisältyy 145 kilovoltin (kV) SF₆-vapaa kaasueristeinen EconiQ®¹-suurjännitekojeisto (GIS) sekä pää- ja jakelumuuntajat.
Kokonaisvaltainen sähköistysratkaisu mahdollistaa laitoksen turvallisen ja tehokkaan liitynnän sähköverkkoon ja varmistaa Power-to-Gas-tuotannon luotettavan sähkönsaannin, vakaan toiminnan ja tulevaisuuden kasvutarpeisiin vastaavan suorituskyvyn. Kompaktin rakenteensa ansiosta ratkaisu soveltuu erityisen hyvin kaupunkiympäristöihin sekä vähentää elinkaarikustannuksia ja hiilijalanjälkeä. ²
Euroopassa synteettisten uusiutuvien polttoaineiden markkina on siirtymässä uuteen kasvuvaiheeseen EU:n RFNBO-sääntelyn (Renewable Fuels of Non-Biological Origin) myötä. Osana tätä sääntelyä kaikissa EU-maissa polttoainejakelijoille asetetaan asteittain kasvavia velvoitteita uusiutuvien vedystä valmistettujen synteettisten polttoaineiden käytölle, mikä luo pitkäjänteistä kysyntää e-metaanille ja muille Power-to-X-polttoaineille. Tampereen laitos vastaa tähän kasvavaan markkinatarpeeseen tuottamalla uusiutuvaa e-metaania raskaan liikenteen käyttöön ja tukemalla Euroopan liikenteen päästövähennystavoitteita.
”On ilo olla mukana tässä Suomen vihreän sähköistymisen kärkihankkeessa tukemassa raskaan liikenteen puhtaiden polttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjun rakentumista Suomeen. Ekotehokas suurjänniteteknologiamme minimoi päästöt ja on malliesimerkki edistyksellisestä ekotehokkaasta teknologiasta, joiden avulla puhdas energiatulevaisuus rakennetaan”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.
”Yhteistyö Hitachi Energyn kanssa varmistaa Tampereen laitoksellemme luotettavan ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan sähköistysratkaisun. Kysyntä eurooppalaiselle e-metaanille on voimakkaassa kasvussa, ja Tampereella tuotettu uusiutuva e-metaani tulee vastaamaan tähän kysyntään parantaen huoltovarmuutta ja samalla vähentäen päästöjä”, Electrical Manager Jarno Toivainen Nordic Ren- Gas Oy:stä sanoo.
Nordic Ren-Gasin Tampereelle rakennettava synteettisen e-metaanin tuotantolaitos tuottaa uusiutuvaa synteettistä e-metaania sekä kaukolämpöä. Tuotantoprosessissa välituotteena käytetään vihreää vetyä. Tuotantolaitos tulee toimimaan osana puhtaiden Power-to-X (P2X) -liikennepolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua ja tukee siirtymää kohti vähähiilistä liikennettä. Laitos tuottaa vuosittain uusiutuvaa e-metaania määrän, joka riittää esimerkiksi noin 500 raskaan ajoneuvon polttoaineeksi, sekä hiilidioksidivapaata kaukolämpöä noin 35 000 kaksion vuotuisen lämmitysenergiantarpeen kattamiseksi. Tämän seurauksena fossiilisten polttoaineiden käyttö ja hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.
Tampereen e-metaanin tuotantolaitoksen rakentaminen on käynnistynyt ja kaupallinen toiminta alkaa vuonna 2029.
Hanke tukee myös laajempaa siirtymää kohti kestävän kehityksen mukaisia sähköverkkoteknologioita Euroopan sääntelyn kehittyvien vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2024 voimaan astunut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ((EU) 2024/573) rajoittaa ja kieltää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä ja ohjaa niiden asteittaiseen käytöstä poistamiseen. Kojeistoissa tämä tarkoittaa SF6-kaasusta luopumista vuoteen 2032 mennessä. Jännitetasosta riippuen rajoitukset ovat jo osittain voimassa, ja niiden soveltamista laajennetaan vaiheittain tulevina vuosina³.
Haastattelupyynnöt:
Jaana Nikkari, jaana.nikkari@hitachienergy.com, p. 050 3344 627
Communications, Hitachi Energy
Alaviitteet:
¹ EconiQ on Hitachi Energyn ekotehokas kestävän kehityksen valikoima, jonka sisältämät tuotteet, palvelut ja ratkaisut tarjoavat poikkeuksellista ympäristösuorituskykyä.
² Jopa 99 prosenttia verrattuna perinteisiin SF6-pohjaisiin laitteisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana NikkariCommunications, Hitachi EnergyPuh:050 3344 627jaana.nikkari@hitachienergy.com
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Hitachi Energy
Hitachi Energy on sähköistyksen globaali johtaja, joka vauhdittaa sähkön aikakautta vastaamaan tämän päivän ja seuraavien 25 vuoden energiantarpeisiin. Yhtiö on Hitachi-konsernin energiahaara ja sen uraauurtavat ja kriittiset teknologiat tukevat yli kolmen miljardin ihmisen päivittäistä sähkönsaantia osana jokapäiväistä elämää. Meillä on yli vuosisadan kokemus innovoinnista ja vastaamme aikamme kiireellisimpään energia-alan haasteeseen: edistämme maailman energiajärjestelmän kehitystä, jotta voimme taata turvallista, kohtuuhintaista ja kestävän kehityksen mukaista energiaa nykyiselle ja seuraavalle sukupolvelle. Meillä on asennuskantaa yli 140 maassa ja toimimme sähköverkkojen ekosysteemikumppanina verkkoyhtiöille, teollisuudelle, datakeskuksille ja liikenne- sekä infrastruktuurisektoreille. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme yli 56 000 henkilöä 60 maassa. Liikevaihtomme on noin 20 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
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Hitachi Ltd
Sosiaalisen innovaatiotoimintansa (Social Innovation Business, SIB) kautta, joka yhdistää IT:n, OT:n (operatiivinen teknologia) ja tuotteet, Hitachin tavoitteena on globaali johtajuus sosiaalisen infrastruktuurin jatkuvassa muutoksessa digitaalisuuden avulla edistämään harmonisoitua yhteiskuntaa, jossa ympäristö, hyvinvointi ja talouskasvu ovat tasapainossa. Hitachi toimii maailmanlaajuisesti neljällä sektorilla - Digital Systems & Services, Energy, Mobility ja Connective Industries - sekä strategisen SIB-liiketoimintayksikön puitteissa uusille kasvusektoreille. Hitachi luo arvoa yhdistämällä dataa, teknologiaa ja toimialatietämystä asiakkaiden ja yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseksi keskiössä Lumada. Hitachin liikevaihto tilikaudella 2025 (päättyi 31.3.2026) oli 10,586.7 miljardia jeniä. Yhtiöllä on 606 konsolidoitua tytäryhtiötä ja noin 290 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. www.hitachi.com
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