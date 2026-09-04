Kiihdytysajon Suomen mestarit ja Suomen Cup –voittajat vuonna 2026
8.9.2026 10:46:28 EEST | FHRA | Tiedote
Kaudella 2026 Kiihdytysajon SM-sarjassa ajettiin neljä osakilpailua. Kilpailupaikkakunnat olivat Pieksämäki ja Kauhava.
AUTOT, TOP3
JUNIOR DRAGSTER (SM)
1. Kaarle Paakkari JRD299 462p
2. Peppiina Kangas JRD131 325p
3. Anton Oikarinen JRD177 315p
ORIGINAL STREET (SM)
1. Jarmo Vellamo OS726 408p
2. Karim Sekkouri OS799 319p
3. Osku Merikanto OS730 298p
PRO ET (SM)
1. Roni Tekoniemi PET1415 521p
2. Satu Hujanen PET1349 452p
3. Pertti Huotari PET1391 374p
SUPER PRO ET (SM)
1. Hannu Vihanto SPET1962 423p
2. Janne Söderqvist SPET1810 400p
3. Kim Döfnäs SPET1996 358p
PRO STREET (Suomen Cup)
1. Tony Vaahtera PS540 283p
2. Tony Ståhl PS1993 206p
3. Lars Berglund PS3871 117p
TOP STREET (Suomen Cup)
1. Pauli Kuki TS150 98p
2. Timo Suojanen TS207 57p
3. Jussi Lahti TS331 56p
Mäntsälän Autopalvelu STOCK/SUPER STOCK (Suomen Cup)
1. Yrjö Wallius S/SS692 362p
2. Arto Sulopuisto S/SS592 312p
3. Henry Jalava S/SS695 250p
TOP DOORSLAMMER (SM)
1. Hannu Mylläri TD878 174p
2. Kaapo Lehtonen TD805 154p
3. Marko Huttunen TD804 152p
MOOTTORIPYÖRÄT, TOP3
JUNIOR BIKE (FHRA SM)
1. Elmo Mattheiszen JRB979 367p
2. Frans Vihreäsaari JRB974 363p
3. Niklas Kuusirati JRB945 261p
ET BIKE (FHRA SM)
1. Jone Kiljala EB495 416p
2. Miro Salo EB406 382p
3. Jenniina Kiljala EB490 352p
SUPER COMP BIKE (FHRA SM)
1. Kimmo Hamari SCB329 428p
2. Juha Komulainen SCB364 307p
3. Mika Haapaniemi SCB326 245p
PRO COMP BIKE (FHRA SM)
1. Jussi Elomäki PCB523 502p
2. Juha Ollikainen PCB503 389p
3. Tero Salmela PCB512 342p
Pisteet kokonaisuudessaan tästä.
**
Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja
16.-17.5. / Helsingin Hihna SM1, Kauhava
13.-14.6. / CRT Race Products SM2, Pieksämäki
18.-19.7. / SPTR Summer Nationals SM3, Kauhava
5.-6.9. / Finnkone Finals SM4, Pieksämäki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat, myynti ja yhteistyökumppanuudet
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus, sisältömarkkinointi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FHRA
Kiihdytysmestaruudet ratkaistaan Pieksämäellä viikonloppuna4.9.2026 09:33:04 EEST | Tiedote
Kotimainen kiihdytyskausi huipentuu, kun Finnkone Finals SM4 -osakilpailu ajetaan 5.-6.9. Pieksämäen Motoparkissa.
FHRA onnittelee 40-vuotiasta pieksämäkeläistä ajoneuvoyhteisöä31.8.2026 09:44:31 EEST | Tiedote
USA Car Club Pieksämäki ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuotta huomioidaan kiihdytysajon finaaliviikonlopun yhteydessä lauantaina 5. syyskuuta, jolloin FHRA ry:n puheenjohtaja Ari Remahl luovuttaa yhdistykselle kunniakirjan.
Jere Rantaniemi taistelee kiihdytysajon EM-kullasta25.8.2026 06:44:00 EEST | Tiedote
Kiihdytysajon EM-sarjan kolmas osakilpailu ajettiin Saksan Hockenheimringillä viikonloppuna. Kaksinkertainen Euroopan mestari Jere Rantaniemi kiihdytti FIA Pro Modified -ryhmässä semifinaaliin.
Street Kings -voittaja Janne Uskali iskee ennätys-Buickillaan huimia lukemia pöytään: nollasta kahteensataan 3 sekunnissa!24.8.2026 06:34:00 EEST | Tiedote
Vuonna 2025 Uskali ajoi Blacklist Buickillaan ensimmäisenä suomalaisena katuautojen kuuden sekunnin ennätysajan, jota suomalaiset olivat tavoitellut vuosia. Samalla ennätysvedolla rikottiin myös maaginen 200mph rajapyykki, katuautolla.
Maajoukkuestipendiaattien matkaraportit19.8.2026 10:55:44 EEST | Tiedote
Kiihdytysajon EM-sarjan toinen osakilpailu ajettiin Ruotsin Tierpissä elokuun alussa. FHRA myönsi neljälle suomalaiselle kiihdytysajajalle maajoukkuestipendit.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme