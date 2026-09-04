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Kiihdytysajon Suomen mestarit ja Suomen Cup –voittajat vuonna 2026

8.9.2026 10:46:28 EEST | FHRA | Tiedote

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Kaudella 2026 Kiihdytysajon SM-sarjassa ajettiin neljä osakilpailua. Kilpailupaikkakunnat olivat Pieksämäki ja Kauhava.

Hannu Vihanto.
Hannu Vihanto. Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

AUTOT, TOP3

JUNIOR DRAGSTER (SM)

1. Kaarle Paakkari JRD299 462p

2. Peppiina Kangas JRD131 325p

3. Anton Oikarinen JRD177 315p

ORIGINAL STREET (SM)

1. Jarmo Vellamo OS726 408p

2. Karim Sekkouri OS799 319p

3. Osku Merikanto OS730 298p

PRO ET (SM)

1. Roni Tekoniemi PET1415 521p

2. Satu Hujanen PET1349 452p

3. Pertti Huotari PET1391 374p

SUPER PRO ET (SM)

1. Hannu Vihanto SPET1962 423p

2. Janne Söderqvist SPET1810 400p

3. Kim Döfnäs SPET1996 358p

PRO STREET (Suomen Cup)

1. Tony Vaahtera PS540 283p

2. Tony Ståhl PS1993 206p

3. Lars Berglund PS3871 117p

TOP STREET (Suomen Cup)

1. Pauli Kuki TS150 98p

2. Timo Suojanen TS207 57p

3. Jussi Lahti TS331 56p

Mäntsälän Autopalvelu STOCK/SUPER STOCK (Suomen Cup)

1. Yrjö Wallius S/SS692 362p

2. Arto Sulopuisto S/SS592 312p

3. Henry Jalava S/SS695 250p

TOP DOORSLAMMER (SM)

1. Hannu Mylläri TD878 174p

2. Kaapo Lehtonen TD805 154p

3. Marko Huttunen TD804 152p

MOOTTORIPYÖRÄT, TOP3

JUNIOR BIKE (FHRA SM)

1. Elmo Mattheiszen JRB979 367p

2. Frans Vihreäsaari JRB974 363p

3. Niklas Kuusirati JRB945 261p

ET BIKE (FHRA SM)

1. Jone Kiljala EB495 416p

2. Miro Salo EB406 382p

3. Jenniina Kiljala EB490 352p

SUPER COMP BIKE (FHRA SM)

1. Kimmo Hamari SCB329 428p

2. Juha Komulainen SCB364 307p

3. Mika Haapaniemi SCB326 245p

PRO COMP BIKE (FHRA SM)

1. Jussi Elomäki PCB523 502p

2. Juha Ollikainen PCB503 389p

3. Tero Salmela PCB512 342p

Pisteet kokonaisuudessaan tästä.

** 

Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja 

16.-17.5. / Helsingin Hihna SM1, Kauhava 
13.-14.6. / CRT Race Products SM2, Pieksämäki 
18.-19.7. / SPTR Summer Nationals SM3, Kauhava 
5.-6.9. / Finnkone Finals SM4, Pieksämäki 

Avainsanat

fhrafinnish hot rod associationkiihdytysurheilukiihdytysajoautourheilumoottoriurheilu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Yrjö Wallius.
Yrjö Wallius.
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Jarmo Vellamo
Jarmo Vellamo
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Jussi Elomäki
Jussi Elomäki
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Tony Vaahtera
Tony Vaahtera
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Hannu Mylläri
Hannu Mylläri
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Roni Tekoniemi
Roni Tekoniemi
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Elmo Mattheiszen
Elmo Mattheiszen
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Kaarle Paakkari
Kaarle Paakkari
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Hannu Vihanto
Hannu Vihanto
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Kimmo Hamari
Kimmo Hamari
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Jone Kiljala
Jone Kiljala
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Pauli Kuki
Pauli Kuki
Kettil Rautio Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

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