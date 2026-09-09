SantaPark Arctic World ja Arctic Resort Company yhdistävät voimansa

Ilkka Länkisestä ja Katja Ikäheimo-Länkisestä tulee yhdessä Arctic Resort Companyn suurimmat yksityiset osakkeenomistajat. He jatkavat aktiivisesti mukana yhtiön ja sen liiketoimintojen pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Rovaniemi säilyy SantaPark Arctic Worldin kotipaikkana ja toiminnan keskuksena, ja yhtiö jatkaa vahvaa paikallisen toimintansa kehittämistä yhdessä nykyisen henkilöstönsä kanssa. Yhteistyö Arctic Resort Companyn kanssa avaa samalla uusia mahdollisuuksia majoitus- ja elämysliiketoiminnalle Suomessa ja Norjassa sekä tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä ja uusia urapolkuja. Nykyiset kohteet ja brändit säilyttävät oman identiteettinsä, samalla kun niiden välille rakennetaan yhteistyö- ja kasvumahdollisuuksia.

Ilkka Länkinen, SantaPark Arctic Worldin hallituksen puheenjohtaja:

”Olemme jo pidempään katsoneet Norjan suuntaan ja halunneet laajentaa toimintaamme siellä. Olemme tunteneet Bernt Osthusin jo vuosien ajan ja seuranneet läheltä hänen ja tiiminsä rakentamien yritysten kasvua ja vahvaa yrittäjähenkeä. Nyt meillä on hieno mahdollisuus yhdistää osaamisemme ja rakentaa yhdessä jotain aidosti ainutlaatuista Suomessa ja Norjassa.”

Bernt Osthus, Arctic Resort Companyn hallituksen puheenjohtaja:

”SantaPark Arctic World on meille erinomainen kumppani. Katjalla, Ilkalla ja heidän tiimillään on vahva kokemus arktisesta majoitus- ja elämysliiketoiminnasta sekä matkailukohteiden kehittämisestä. Yhdessä meillä on mahdollisuus jakaa osaamistamme, kehittää nykyisiä kohteitamme ja rakentaa entistä vahvempaa arktista kokonaisuutta Suomen ja Norjan välille.”

SantaPark Arctic World

SantaPark Arctic World on lappilainen majoitus- ja elämysalan yritys, jolla on yli 25 vuoden kokemus korkeatasoisten majoituspalveluiden, matkailukohteiden ja elämysten kehittämisestä Suomen Lapissa. Sen brändeihin kuuluvat Lapland Luxury DMC, Arctic TreeHouse Hotel ja Rakas Restaurant, Aino Private Island Hotel, SantaPark – Home Cavern of Santa Claus ja Santa Claus Secret Forest – Joulukka.

Arctic Resort Company

Arctic Resort Company kokoaa yhteen ja kehittää majoitus-, matkailukohde- ja elämysliiketoimintaa Pohjois-Norjassa ja Suomen Lapissa. Kokonaisuuteen kuuluvat Snowhotel Kirkenes, Sommarøy Arctic Hotel, Camp Tamok, Aurora Alps, Arctic Husky, Destination Tromsø ja Northern Light Safari sekä SantaPark Arctic Worldin liiketoiminnot Suomen Lapissa.

SantaPark Arctic World ja Arctic Resort Company lukuina

Yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto: noin 63 miljoonaa euroa

Vuosittainen kävijämäärä: noin 350 000

Henkilöstö: 220 vakituista työntekijää ja noin 700 kausityöntekijää

Keskeiset sijainnit: Rovaniemi, Tromssa ja Kirkkoniemi

Toimintamaat: Suomi ja Norja

Liiketoiminta: hotellit ja muut majoituskohteet, arktiset elämykset ja matkailukohdepalvelut

Toiminta: ympärivuotinen

Kokemus: yli 25 vuotta arktisen majoitus- ja elämysliiketoiminnan sekä matkailukohteiden kehittämistä