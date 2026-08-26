KSO:n asiakasomistajat saavat Bonusta toiseksi eniten S-ryhmässä

Bonus on asiakasomistajille maksettava etu, jonka määrä perustuu kotitalouden kuukausittaisiin ostoihin S-ryhmän toimipaikoissa. Bonus maksetaan asiakasomistajien S-Tilileille Tilipäivänä joka kuun 10. päivä. Vuosina 2020–2025 bonuksia, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta on maksettu keskimäärin 25,7 miljoonaa euroa vuodessa, omistajaa kohden keskimäärin 290 euroa vuodessa.

-Asiakasomistajiamme palkitaan konkreettisesti heidän päivittäisistä valinnoistaan. Mitä enemmän asioi oman osuuskaupan palveluissa, sitä enemmän hyötyä asiakasomistaja saa takaisin, kertoo KSO:n talousjohtaja Jukka Virenius.

KSO:n ja S-ryhmän laajan palveluverkoston ansiosta ostojen keskittäminen on asiakasomistajille helppoa. Suuri osa arjen ja vapaa-ajan hankinnoista on mahdollista tehdä oman osuuskaupan marketeissa, erikoisliikkeissä, liikenneasemilla, ravintoloissa ja hotelleissa. KSO:lla on Kymenlaaksossa ja Iitissä yhteensä n. 100 toimipaikkaa.

KSO:n asiakasomistajien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Syyskuun alussa KSO:lla on noin 91 700 asiakasomistajaa ja viimeisen viiden vuoden aikana jäsenmäärä on kasvanut noin 1000 henkilön vuositahtiin. Kasvava asiakasomistajamäärä osoittaa, että yhä useampi maakunnassamme haluaa hyödyntää asiakasomistajuuden tarjoamat edut ja olla mukana omistamassa paikallista osuuskauppaa.

Alkuperäinen artikkeli:

Osuuskunnat maksoivat omistajilleen yli 1,3 miljardia euroa

Osuustoiminta-lehti, 2.9.2026 https://otlehti.fi/2026/09/02/osuuskunnat-maksoivat-omistajilleen-yli-13-miljardia-euroa/