KSO:n asiakasomistajat saavat Bonusta toiseksi eniten S-ryhmässä
8.9.2026 10:34:46 EEST | Kymen Seudun Osuuskauppa | Tiedote
Kymen Seudun Osuuskauppa (KSO) on S-ryhmän 19 alueosuuskaupasta toiseksi eniten asiakasomistajiaan palkitseva osuuskauppa, selviää Osuustoiminta-lehden julkaisemasta vertailusta. Vuonna 2025 Bonusta, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta maksettiin yhteensä 28,8 miljoonaa euroa eli keskimäärin 315 euroa asiakasomistajaa kohden.
Bonus on asiakasomistajille maksettava etu, jonka määrä perustuu kotitalouden kuukausittaisiin ostoihin S-ryhmän toimipaikoissa. Bonus maksetaan asiakasomistajien S-Tilileille Tilipäivänä joka kuun 10. päivä. Vuosina 2020–2025 bonuksia, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta on maksettu keskimäärin 25,7 miljoonaa euroa vuodessa, omistajaa kohden keskimäärin 290 euroa vuodessa.
-Asiakasomistajiamme palkitaan konkreettisesti heidän päivittäisistä valinnoistaan. Mitä enemmän asioi oman osuuskaupan palveluissa, sitä enemmän hyötyä asiakasomistaja saa takaisin, kertoo KSO:n talousjohtaja Jukka Virenius.
KSO:n ja S-ryhmän laajan palveluverkoston ansiosta ostojen keskittäminen on asiakasomistajille helppoa. Suuri osa arjen ja vapaa-ajan hankinnoista on mahdollista tehdä oman osuuskaupan marketeissa, erikoisliikkeissä, liikenneasemilla, ravintoloissa ja hotelleissa. KSO:lla on Kymenlaaksossa ja Iitissä yhteensä n. 100 toimipaikkaa.
KSO:n asiakasomistajien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Syyskuun alussa KSO:lla on noin 91 700 asiakasomistajaa ja viimeisen viiden vuoden aikana jäsenmäärä on kasvanut noin 1000 henkilön vuositahtiin. Kasvava asiakasomistajamäärä osoittaa, että yhä useampi maakunnassamme haluaa hyödyntää asiakasomistajuuden tarjoamat edut ja olla mukana omistamassa paikallista osuuskauppaa.
Alkuperäinen artikkeli:
Osuuskunnat maksoivat omistajilleen yli 1,3 miljardia euroa
Osuustoiminta-lehti, 2.9.2026 https://otlehti.fi/2026/09/02/osuuskunnat-maksoivat-omistajilleen-yli-13-miljardia-euroa/
Yhteyshenkilöt
Jukka VireniusTalousjohtajaKymen Seudun OsuuskauppaPuh:010 7624 012jukka.virenius@sok.fi
Johanna KoistinenViestintäpäällikköKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624019johanna.koistinen@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.
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