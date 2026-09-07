Oulun yliopisto

Oulun yliopiston uusi tieteidenvälinen instituutti vastaa aikamme suuriin haasteisiin: "Eivät noudata tieteenalojen rajoja"

8.9.2026 15:45:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote

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Oulun yliopiston uusi instituutti, Integra, pyrkii vauhdittamaan tieteiden välistä vuoropuhelua. 

Uusi tieteidenväinen instituutti pyrkii vauhdittamaan vuoropuhelua eri tieteenalojen välilä.
Uusi tieteidenväinen instituutti pyrkii vauhdittamaan vuoropuhelua eri tieteenalojen välilä. Kuva: Oulun yliopisto

Oulun yliopiston tieteidenvälisyyden instituutti Integra kokoaa yhteen tutkijoita, opiskelijoita ja yhteiskunnan eri toimijoita rakentamaan uusia ratkaisuja aikamme monimutkaisiin haasteisiin.

Nimi Integra kuvastaa instituutin ydintehtävää: tuoda yhteen eri tieteenaloja, osaamista ja yhteiskunnan toimijoita uuden tiedon, kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja vaikuttavien
ratkaisujen synnyttämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa Oulun yliopiston asemaa tieteidenvälisen ja transdisiplinäärisen tutkimuksen kansainvälisenä
suunnannäyttäjänä.

"Aikamme merkittävimmät haasteet eivät noudata tieteenalojen rajoja. Siksi myöskään ratkaisut eivät synny yksittäisen tieteenalan sisältä. Tieteidenvälinen yhteistyö on
välttämättömyys, jos haluamme löytää uusia ja vaikuttavia ratkaisuja yhteiskunnan
suuriin kysymyksiin", sanoo tutkimuksesta vastaava vararehtori Matti Latva-aho.

Yhdessä Oulun yliopiston monipuolisten tutkimusympäristöjen kanssa Integra tarjoaa alustan uusien ideoiden, menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on synnyttää tutkimusavauksia, jotka ylittävät perinteiset tieteenala- ja organisaatiorajat sekä tuottaa vaikuttavaa tietoa kestävän hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja yhteiskunnan uudistumiskyvyn edistämiseksi.

Oulun yliopiston uusi tieteidenvälinen instituutti Integra käynnistää toimintansa virallisesti 1.1.2027, mutta instituutin tutkimustoimintaa valmistellaan yhdessä yliopistoyhteisön ja sidosryhmien edustajien kanssa jo syksyn 2026 aikana. 

Lisätietoja:

Tutkimusvararehtori
Matti Latva-aho
matti.latva-aho@oulu.fi
+358405889655

Avainsanat

oulun yliopistomatti latva-ahotutkimustiedeinstituutti

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Kuva: Oulun yliopisto
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Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.

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