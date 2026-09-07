Oulun yliopiston uusi tieteidenvälinen instituutti vastaa aikamme suuriin haasteisiin: "Eivät noudata tieteenalojen rajoja"

Oulun yliopiston tieteidenvälisyyden instituutti Integra kokoaa yhteen tutkijoita, opiskelijoita ja yhteiskunnan eri toimijoita rakentamaan uusia ratkaisuja aikamme monimutkaisiin haasteisiin.

Nimi Integra kuvastaa instituutin ydintehtävää: tuoda yhteen eri tieteenaloja, osaamista ja yhteiskunnan toimijoita uuden tiedon, kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja vaikuttavien

ratkaisujen synnyttämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa Oulun yliopiston asemaa tieteidenvälisen ja transdisiplinäärisen tutkimuksen kansainvälisenä

suunnannäyttäjänä.



"Aikamme merkittävimmät haasteet eivät noudata tieteenalojen rajoja. Siksi myöskään ratkaisut eivät synny yksittäisen tieteenalan sisältä. Tieteidenvälinen yhteistyö on

välttämättömyys, jos haluamme löytää uusia ja vaikuttavia ratkaisuja yhteiskunnan

suuriin kysymyksiin", sanoo tutkimuksesta vastaava vararehtori Matti Latva-aho.



Yhdessä Oulun yliopiston monipuolisten tutkimusympäristöjen kanssa Integra tarjoaa alustan uusien ideoiden, menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on synnyttää tutkimusavauksia, jotka ylittävät perinteiset tieteenala- ja organisaatiorajat sekä tuottaa vaikuttavaa tietoa kestävän hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja yhteiskunnan uudistumiskyvyn edistämiseksi.



Oulun yliopiston uusi tieteidenvälinen instituutti Integra käynnistää toimintansa virallisesti 1.1.2027, mutta instituutin tutkimustoimintaa valmistellaan yhdessä yliopistoyhteisön ja sidosryhmien edustajien kanssa jo syksyn 2026 aikana.

Lisätietoja:

Tutkimusvararehtori

Matti Latva-aho

matti.latva-aho@oulu.fi

+358405889655