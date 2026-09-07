Pohde etsii uusia perhehoitajia erityisesti vammaisille ja ikäihmisille

Pohde etsii uusia perhehoitajia ikäihmisille, vammaisille ja lastensuojeluun. Pohteen Perhehoidon keskus järjestää syyskuussa useita tapahtumia alueen asukkaille, ammattilaisille sekä erityisesti perhehoitajana toimimisesta kiinnostuneille.

– Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä yhteensä noin 500 perhehoitoperhettä eli perhekotia. Suurin osa pitkäaikaisista perhehoitajistamme toimii lastensuojelun perhehoitajina. Tarvitsemme kuitenkin lisää pitkäaikaisia perhekoteja etenkin ikäihmisille ja vammaisille, kertoo ikäihmisten ja vammaisten perhehoitoa koordinoiva ohjaaja Arja Pulli.

– Pohteella on määrätietoisesti vahvistettu ikäihmisten ja vammaisten perhehoitoa. Tarvitsemme eri puolella Pohdetta lisää perheitä ottamaan luokseen asumaan pitkäaikaiseen tai lyhtyaikaiseen hoitoon niin ikäihmisiä kuin vammaisia, kehitysvammaisia ja erityisen tuen tarpeessa olevia aikuisia ja lapsia, Arja Pulli jatkaa.

Avoimet perhekodit -päivä syyskuussa

Pohde tekee tutuksi ikäihmisten ja vammaisten perhehoitoa Avoimet perhekodit -päivänä 25. syyskuuta 2026. Avoimet perhekodit -päivänä 14 ikäihmisten ja vammaisten perhehoitajaa avaa kotinsa asukkaille ja ammattilaisille eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Tällöin perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneet pääsevät konkreettisesti tutustumaan perhehoidon arkeen ja kuulemaan perhehoidon eri muodoista nykyisiltä perhehoitajilta itseltään.

Info-tilaisuuksia perhehoidosta

Pohde järjestää lastensuojelun perhehoidosta info- ja keskustelutilaisuudet Kalajoen kirjastossa 14. syyskuuta 2026 kello 17 ja Kuusamon kirjastossa 21. syyskuuta 2026 kello 17. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, joita sijaisperheenä tai tukiperheenä toimiminen kiinnostaa. Pohde järjestää myös kiertävien perhehoitajien ja sijaisten valmennusta tänä syksynä.

Kuka voi toimia perhehoitajana?

Perhehoitoa tarvitaan, kun kehitysvammainen tai vammainen lapsi tai aikuinen tarvitsee tukea arkeen, tai kun ikäihminen ei enää voi asua täysin itsenäisesti tai jos lapsi tai nuori ei voi asua omassa kodissaan.

Henkilö voi soveltua perhehoitajaksi, jos hän haluaa tarjota lapselle tai nuorelle, ikäihmiselle tai vammaiselle turvallisen kodin. Perhehoitajan elämäntilanteen pitää olla vakaa ja hänen asuinolosuhteensa tulee sopia tehtävään. Perhehoitajan pitää pystyä sitoutumaan tehtävään ja hänellä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja.

Perhehoitajien täytyy osallistua ennakkovalmennukseen, ennen kuin he voivat toimia perhehoitajina. Pohteen Perhehoidon keskus järjestää perhehoitajien ennakkovalmennuksia säännöllisesti useita kertoja vuodessa. Valmennus on osallistujille maksuton.

Valmennuksessa perhe saa tietoa perhehoitajan vastuullisesta tehtävästä. Sen aikana he voivat myös pohtia omia mahdollisuuksiaan ja kykyjään toimia perhehoitajana. Valmennukseen hakeudutaan soittamalla tai palauttamalla Pohteen www-sivuilta löytyvä hakemuslomake Pohteen Perhehoidon keskukseen.

Pohde osallistuu valtakunnalliseen kampanjaan

Avoimet perhekodit -päivä sekä Kuusamossa ja Kalajoella järjestettävät infotilaisuudet ovat osa Perhehoitoliiton valtakunnallista Ajoissa kotiin -​kampanjaa, jossa Pohde on mukana. Kampanja järjestetään 14.–25. syyskuuta 2026. Kampanjan teema on tänä vuonna ”Onni asuu perhehoidossa.”

Ajoissa kotiin -kampanjalla on tärkeä osa perhehoidon tunnetuksi tekemisessä. Pohde toivoo saavan runsaasti yhteydenottoja perhehoitajuudesta kiinnostuneilta Ajoissa kotiin -kampanjan aikana ja sen jälkeen. Pohde hakee perhehoitoperheitä eri puolille Pohjois-​Pohjanmaata koko ajan.

Lue lisää

Lue lisää sijaisperheenä toimimisesta Pohde.fi:n sivulla Perhehoito ja tukiperhetoiminta.

Lue lisää Ajoissa kotiin -kampanjasta. (Perhehoitoliitto.fi.)

Avoimet ikäihmisten ja vammaisten perhekodit 25.9.2026 (Perhehoitoliitto.fi)

Kalajoen infotilaisuuden tapahtuma Pohde.fi:ssä.

Kuusamon infotilaisuuden tapahtuma Pohde.fi:ssä.