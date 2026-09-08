Menestyssarja Kuppilat kuntoon palaa uudelle kaudelle keittiömestari Kari ”Kape” Aihisen johdolla. Kapella on pitkä kokemus ravintola-alalta keittiömestarina ja ravintoloitsijana. Kapen keittiökaappaus -ohjelmassa kotikeittiöiden ongelmia ratkonut keittiömestari tuo ammattitaitonsa nyt myös ammattikeittiöiden avuksi.

Kahta omaa ravintolaa johtava Kape tietää alan haasteet ja suhdanteet, mutta ymmärtää myös laadukkaan ruoan, ammattimaisen palvelun sekä taloudellisen ajattelun merkityksen ravintolan menestykselle.

Ohjelmaan valikoitui kahdeksan erilaista ravintolaa ympäri Suomea. Mukaan mahtuu niin yhden miehen yrityksiä kuin pitkään toimineita, hyvästä ruoastaan tunnettuja ravintoloita. Kaikkien ravintoloiden ongelmana ei ole ruoan taso, vaan usein haasteet ovat syntyneet asiakkaiden kulutustottumusten muutoksesta sekä ravintola-alan kustannusten noususta. Omiin tapoihinsa juuttuneet ravintoloitsijat joutuvatkin koville, kun totuttuja toimintamalleja haastetaan. Suurilta tunteilta ei vältytä, kun on aika oppia uutta ja heittää vanhat tottumukset ja tavat romukoppaan.

– Ravintolat ovat olleet suurten muutosten keskellä viime vuosien aikana. Yleinen taloudellinen tilanne ja sen myötä muuttuneet kulutustottumukset tuovat haasteita ravintoloille. Haastavan tilanteen keskellä ravintoloitsijoiden pitää tarkastella omia tekemisiään ja unohtaa vanhat tottumukset. Ohjelmassa autan ravintoloita kirkastamaan ideoitaan ja päivittämään työntekijöiden ammattitaidon. Joskus ulkopuolelta tulevana on helpompi huomata kompastuskivet ja auttaa niiden korjaamisessa, Kape Aihinen sanoo.

Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! -ohjelmassa nähdään ravintoloita Hauholta, Kouvolasta, Joutsasta, Dragsfjärdistä, Eurasta, Tuusulasta, Luhangasta ja Helsingistä.

Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 12. lokakuuta. Ruutu+-tilauksessa näet seuraavan viikon jakson ennen muita.

VIDEO: Kuppilat kuntoon tekee paluun Kape Aihisen johdolla – tältä uusi kausi näyttää!

Ohjelman kuvia voi ladata täältä.