Kuppilat kuntoon tekee paluun Kape Aihisen johdolla – tältä uusi kausi näyttää
8.9.2026 13:00:22 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! tuo apua haasteiden kanssa kamppaileville ravintoloille. Ohjelma alkaa Ruudussa ja Nelosella 12. lokakuuta.
Menestyssarja Kuppilat kuntoon palaa uudelle kaudelle keittiömestari Kari ”Kape” Aihisen johdolla. Kapella on pitkä kokemus ravintola-alalta keittiömestarina ja ravintoloitsijana. Kapen keittiökaappaus -ohjelmassa kotikeittiöiden ongelmia ratkonut keittiömestari tuo ammattitaitonsa nyt myös ammattikeittiöiden avuksi.
Kahta omaa ravintolaa johtava Kape tietää alan haasteet ja suhdanteet, mutta ymmärtää myös laadukkaan ruoan, ammattimaisen palvelun sekä taloudellisen ajattelun merkityksen ravintolan menestykselle.
Ohjelmaan valikoitui kahdeksan erilaista ravintolaa ympäri Suomea. Mukaan mahtuu niin yhden miehen yrityksiä kuin pitkään toimineita, hyvästä ruoastaan tunnettuja ravintoloita. Kaikkien ravintoloiden ongelmana ei ole ruoan taso, vaan usein haasteet ovat syntyneet asiakkaiden kulutustottumusten muutoksesta sekä ravintola-alan kustannusten noususta. Omiin tapoihinsa juuttuneet ravintoloitsijat joutuvatkin koville, kun totuttuja toimintamalleja haastetaan. Suurilta tunteilta ei vältytä, kun on aika oppia uutta ja heittää vanhat tottumukset ja tavat romukoppaan.
– Ravintolat ovat olleet suurten muutosten keskellä viime vuosien aikana. Yleinen taloudellinen tilanne ja sen myötä muuttuneet kulutustottumukset tuovat haasteita ravintoloille. Haastavan tilanteen keskellä ravintoloitsijoiden pitää tarkastella omia tekemisiään ja unohtaa vanhat tottumukset. Ohjelmassa autan ravintoloita kirkastamaan ideoitaan ja päivittämään työntekijöiden ammattitaidon. Joskus ulkopuolelta tulevana on helpompi huomata kompastuskivet ja auttaa niiden korjaamisessa, Kape Aihinen sanoo.
Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! -ohjelmassa nähdään ravintoloita Hauholta, Kouvolasta, Joutsasta, Dragsfjärdistä, Eurasta, Tuusulasta, Luhangasta ja Helsingistä.
Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 12. lokakuuta. Ruutu+-tilauksessa näet seuraavan viikon jakson ennen muita.
VIDEO: Kuppilat kuntoon tekee paluun Kape Aihisen johdolla – tältä uusi kausi näyttää!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Benjamin herkistyy Vain elämää -jaksossa – puhuu epävarmuuksistaan: "Tämän ei koskaan pitänyt tapahtua"8.9.2026 10:33:34 EEST | Tiedote
Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään Benjaminin päivää. Jaksossa artisti kertoo avoimesti muun muassa epävarmuuksistaan.
Remppa vai muutto Suomi alkaa mahdottomalla haasteella – pariskunnan toive lyö Tero Pennasen ällikällä4.9.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Remppa vai muutto Suomen uusi kausi alkaa maanantaina. Ensimmäisessä jaksossa sisustusarkkitehti Tero Pennanen saa mahdottoman haasteen.
Yllätys hautausmaalla sekoittaa Petolliset-kilpailijoiden pasmat: "Miettikää, jos joku nousee haudasta!"3.9.2026 10:07:54 EEST | Tiedote
Petollisten 6. kausi starttaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 5.9.
Vain elämää alkaa perjantaina – yksi artisteista puuttuu joukosta1.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Rakastettu musiikkiohjelma Vain elämää palaa ruutuihin perjantaina. Ensimmäisessä jaksossa ohjelman kahdeksan artistia suuntaavat musiikkileirille vajaalukuisena.
Yllättävä tilanne Erikoisjoukoissa: kokelas kieltäytyy tehtävästä ja vaati vastauksia: "Nyt sinä kuuntelet!"1.9.2026 08:00:38 EEST | Tiedote
Erikoisjoukkojen 6. kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 3.9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme