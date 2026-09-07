Löyttymäentie poikki Janakkalassa siltatyön vuoksi 14.9.–18.9.2026

Päällystystyöt viikolla 37 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä 7.9.2026 07:30:00 EEST | Tiedote

Päällystystöitä tehdään viikolla 37 Lopella, Forssassa, Ylöjärvellä, Akaassa ja Juupajoella. Valmistelevia töitä tehdään Jokioisilla, Hausjärvellä, Janakkalassa ja Sastamalassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.