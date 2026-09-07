Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Löyttymäentie poikki Janakkalassa siltatyön vuoksi 14.9.–18.9.2026

8.9.2026 12:50:33 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Uusimme Janakkalassa Löyttymäentiellä (maantie 13857) Kansikkalan sillan betonikannen. Asennustyön vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille 14.–18.9. välisen ajan.

Kansikkalan silta Janakkalassa.
Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Kansikkalan sillan peruskorjauksen ajaksi. Väylävirasto

Kansikkalan silta on v. 1951 rakennettu, huonokuntoinen laattasilta. Silta on parhaillaan peruskorjauksessa, jonka yhteydessä sillan kansilaatta uusitaan. 

Tie on sillan kohdalla suljettuna maanantain 14.9. klo 09.00 ja perjantain 18.9. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Löyttymäessä Sahalammin vesistöylityksessä. 

Kansityön ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on Saloisten ja Jokimaan välillä kiertoreitti Saloistentie (mt 13857)–Lammintie (mt 292) –Korventien (mt 13859)–Mallinkaistentie (mt 13856). 

Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.

Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä

Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy. 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677

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