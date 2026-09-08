Mediakutsu: Tervetuloa Valtakunnallisille yrittäjäpäiville ja Suomen Yrittäjien liittokokoukseen​ 16.10. - 17.10.2026

Mediainfo perjantaina 16.10. klo 10.00

Medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään perjantaina 16.10. klo 10.00 Lahden Messukeskuksessa (Halli E, sali 4). Yrittäjille ajankohtaisista asioista ja eduskuntavaalitavoitteista kertovat Suomen Yrittäjien väistyvä puheenjohtaja Petri Salminen, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Lahden Messukeskuksella liittokokouksessa jännittävä kisa paikoista Yrittäjien johdossa

Suomen Yrittäjien liittokokous valitsee Lahden Messukeskuksella järjestölle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Ehdolla puheenjohtajiksi ovat ainakin yrittäjät Anne Niemi Etelä-Pohjanmaalta, Jussi Pirhonen Satakunnasta, Nina Rasola Etelä-Savosta ja Stina Siikonen Varsinais-Suomesta.

Puheenjohtajan valintaa kokouksessa käsitellään arviolta kello 14 – 15 välillä perjantaina.

Kahdesta keskusjärjestön varapuheenjohtajapaikasta on ilmoittautunut kisaamaan yrittäjä Janne Lintukorpi Hämeestä.

Valittu puheenjohtajisto on median tavattavissa mediatilassa (Sali 4) mahdollisimman pian valintojen jälkeen.

Kokous valitsee myös Suomen Yrittäjien valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuston varapuheenjohtajaksi on ehdolla ainakin yrittäjä Timo Saranpää toimialajärjestö Akavalaisista Yrittäjistä.

Liittokokousehdokkaisiin voi tutustua tarkemmin tästä. Ehdokkaiden kuvia median vapaassa käytössä on täällä. On mahdollista, että ehdokkaita tulee lisää.

Valtakunnallisten yrittäjäpäivien lavaohjelmaa ja liittokokousta ei lähetetä verkossa suorana tai tallenteena.

Lauantai-illan gaalassa palkitaan yrittäjiä

Yrittäjäpäivien teemana on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa.

Yrittäjä ja entinen pääministeri Juha Sipilä nousee lavalle lauantaina 17.10. klo 13.45 puhumaan tekoälyn mahdollisuuksista yrittäjille. Lavalla viikonloppuna nähdään myös näyttelijä Krista Kosonen ja yrittäjä Jaana Pelkonen.

Viikonloppu huipentuu lauantai-illan Yrittäjägaalaan kello 19. Illalla ratkeaa, mitkä yritykset palkitaan arvostetulla ja tunnetulla Valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla, Vuoden yksinyrittäjä -palkinnolla, Vuoden nuori yrittäjä -palkinnolla ja Vuoden maahan muuttanut yrittäjä -palkinnolla. Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot jaetaan yhdessä Fennian kanssa.

Juhlapuheen gaalassa pitää pääministeri Petteri Orpo.

Tutustu ohjelmaan täältä: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät

Median työskentely, ilmoittautuminen ja rekisteröityminen

Medialle on varattu työskentelytila Sali 4 (Lahti Halli E). Tiloihin saadaan ääni- ja kuvayhteys Valtakunnallisten yrittäjäpäivien päälavalta. Työskentelytila sijaitsee liittokokoussalin välittömässä läheisyydessä.

Ilmoittautumiset viimeistään 9.10.2026 viestintäjohtaja Janika Tikkalalle janika.tikkala@yrittajat.fi. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko median tiedotustilaisuuteen perjantaina ja gaalaan lauantaina.

Median edustajat rekisteröityvät Lahden Messukeskuksen aulassa sijaitsevassa ilmoittautumispisteessä. Medialle ei ole erillistä ilmoittautumisjonoa.

Tietoa käytännönjärjestelyistä, parkkipaikoista jne.: tapahtumatuottaja Anne Eronen, Suomen Yrittäjät, p. 050 4088 460, anne.eronen@yrittajat.fi.

Yhteyshenkilöt

Viestintäjohtaja Janika Tikkala, janika.tikkala@yrittajat.fi, p. 046 923 4386

Suomen Yrittäjien tapahtumatuottaja Anne Eronen, anne.eronen@yrittajat.fi, p. 050 4088 460

Yrittäjiltä tiedotteita ja kuvia median käyttöön

Yrittäjät julkistaa verkkosivuillaan Yrittäjät.fissä mediatiedotteen ja uutiset liittokokouksen henkilövalinnoista viipymättä perjantaina 16.10.2026. Palkittavista yrittäjistä julkistetaan yhtä lailla tiedotteita ja uutisia verkossamme gaalan aikana noin kello 23.00.

Viikonlopun aikana median vapaaseen käyttöön julkistetaan kuvia. Suora osoite kuviin: yrittajapaivat.kuvat.fi

Tule mukaan viikonlopun tunnelmaan sosiaalisessa mediassa!

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