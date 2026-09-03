Aluehallitus edellyttää lisäselvityksiä ja jatkoarviointia Apotti-järjestelmän jatkosta

Aluehallitus käsitteli HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilaamaa selvitystä asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdoista.

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa päätöksenteon tueksi kokonaiskuva siitä, millainen ratkaisu vastaisi parhaiten organisaatioiden tulevaisuuden tarpeisiin ja millaisia hyötyjä mahdollisesta yhteisestä järjestelmäpalvelusta voisi olla omistajille, sote-ammattilaisille ja asiakkaille.

Selvityksessä suositellaan ensisijaiseksi etenemisvaihtoehdoksi Apotti-järjestelmän yhteistä kehittämistä, käytön tehostamista ja Oy Apotti Ab:n toiminnan kehittämistä nykyisessä yhteisomistuksessa.

Aluehallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ottamatta kantaa siinä esitettyihin johtopäätöksiin. Aluehallitus pitää toiminnallisuuden ja kustannustehokkuuden kannalta vaihtoehtona myös järjestelmän korvaamista muulla ratkaisulla tulevaisuudessa.

Lisäksi aluehallitus päätti yksimielisesti edellyttää, että selvityksen lisäksi laaditaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen näkökulmasta lisäselvityksiä ja jatkoarviointi, jossa arvioidaan selvityksessä suositellun tehostamis- ja kehittämisohjelman onnistumisen edellytyksiä ja tavoitteiden realistisuutta hyvinvointialueen talouden, palvelutuotannon, sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon sekä tekoäly- ja teknologiakehityksen näkökulmasta sekä niitä ehtoja, joilla hyvinvointialue voi sitoutua omistajien yhteiseen ohjelmaan. Lisäksi tulee tarkastella myös vaihtoehtoisten asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisujen mahdollisuutta ja kustannuksia.

Aluehallitus myös edellyttää, että jatkoarviointi tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi viimeistään 31.3.2027 hyvinvointialueen linjauksen valmistelua varten ja että Apotti-järjestelmän ja Oy Apotti Ab:n kehittämisen etenemisestä ja hyödyistä hyvinvointialueelle raportoidaan aluehallitukselle puolivuosittain, ensimmäisen kerran loppuvuonna 2026.

”Apotti-järjestelmä on ollut käytössämme useita vuosia. Vastuulliseen omistajaohjaukseen kuuluu, että käytössä olevia ratkaisuja ja niiden vaihtoehtoja arvioidaan säännöllisesti. Koska haluamme varmistaa, että käytössämme oleva asiakas- ja potilastietojärjestelmä on meille paras, tarvitsemme lisäselvityksiä ja jatkoarviointia ”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Lapsiperheiden vapaaehtoisten tukihenkilöiden palkkio poistuu ja kulukorvaus nousee

Aluehallitus päätti luopua 1.1.2027 alkaen lapsiperheiden vapaaehtoisten tukihenkilöiden palkkionmaksusta ja korottaa vapaaehtoisille tukihenkilöille maksettavan kulukorvauksen enimmäismäärää 100 euroon kuukaudessa. Kulukorvausta maksetaan tukihenkilölle toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Palkkioista luopumisen ja kulukorvauksen korottamisen arvioidaan vahvistavan tukihenkilöiden pysyvyyttä ja helpottavan uusien tukihenkilöiden rekrytointia korvausmallin selkeytymisen myötä. Lisäksi kulukorvauksen korottamisen arvioidaan mahdollistavan tuettaville monipuolisemman toiminnallisen tekemisen.

Aluehallitus käsitteli hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ohjaavia suunnitelmia

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2026–2030 sekä osallisuus- ja yhdenvertaisuusohjelman 2026–2030. Lisäksi aluehallitus hyväksyi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2026–2027.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 15.9.2026 klo 12 alkaen.