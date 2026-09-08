Olavi Kaskisaari Danske Bankin ekonomistiksi
9.9.2026 07:00:00 EEST | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Olavi Kaskisaari on aloittanut ekonomistina Danske Bank Suomen tutkimustiimissä. Hän vastaa tehtävässään Suomen makrotalouden seurannasta ja talousennusteista sekä kommentoi jatkossa muun muassa kasvua, työmarkkinoita, investointeja ja julkista taloutta.
”Suomi on pitkästä aikaa päässyt kiinni kasvuun ja on erittäin mielenkiintoista päästä seuraamaan lähietäisyydeltä, millaisia muutoksia suhdannekäänne tuo Suomen talouteen”, Kaskisaari sanoo.
Ennen Danske Bankia Kaskisaari työskenteli taloustoimittajana Kauppalehdessä, missä hän seurasi laajasti talouden ja yrityskentän ilmiöitä. Kaskisaari on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Aalto-yliopistosta. Hän on kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa vihreän siirtymän investoinneista Elinkeinoelämän keskusliitolle.
Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusiston mukaan Kaskisaari vahvistaa pankin makrotalouden analyysiosaamista Suomessa.
”Olavin taloustoimittajatausta on arvokasta kokemusta ekonomistityön kannalta, ja hän täydentää erinomaisesti muuta tiimiä. Olavi tuo Danske Bankin tutkimustiimiin tuoreita näkökulmia, ja hänen aiempi työskentelynsä esimerkiksi vihreiden investointien parissa on suureksi hyödyksi myös ekonomistin roolissa”, Kuusisto sanoo.
Danske Bankin tutkimustiimin asiantuntijat Suomessa
Danske Bankin tutkimustiimin ekonomistit seuraavat laajasti talouden ja rahoitusmarkkinoiden eri osa-alueita. Median edustajat voivat olla yhteydessä asiantuntijoihimme mediapuhelimen kautta numerossa 050 422 6644 (arkisin klo 9–16).
- Olavi Kaskisaari, ekonomisti, Suomen makrotalous
- Kaisa Kivipelto, yksityistalouden ekonomisti, kotitaloudet Suomessa
- Minna Kuusisto, pääekonomisti, kansainvälinen talous ja geopolitiikka
- Antti Ilvonen, seniorianalyytikko, korko- ja valuuttamarkkinat
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Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16ViestintäPuh:050 422 6644
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Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
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