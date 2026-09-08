Olavi Kaskisaari Danske Bankin ekonomistiksi

”Suomi on pitkästä aikaa päässyt kiinni kasvuun ja on erittäin mielenkiintoista päästä seuraamaan lähietäisyydeltä, millaisia muutoksia suhdannekäänne tuo Suomen talouteen”, Kaskisaari sanoo.

Ennen Danske Bankia Kaskisaari työskenteli taloustoimittajana Kauppalehdessä, missä hän seurasi laajasti talouden ja yrityskentän ilmiöitä. Kaskisaari on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Aalto-yliopistosta. Hän on kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa vihreän siirtymän investoinneista Elinkeinoelämän keskusliitolle.

Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusiston mukaan Kaskisaari vahvistaa pankin makrotalouden analyysiosaamista Suomessa.

”Olavin taloustoimittajatausta on arvokasta kokemusta ekonomistityön kannalta, ja hän täydentää erinomaisesti muuta tiimiä. Olavi tuo Danske Bankin tutkimustiimiin tuoreita näkökulmia, ja hänen aiempi työskentelynsä esimerkiksi vihreiden investointien parissa on suureksi hyödyksi myös ekonomistin roolissa”, Kuusisto sanoo.





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