S-Pankin tutkimus: Omistusasunnossa kasvaneet arvostavat omistamista lähes 20 prosenttiyksikköä enemmän

Lapsuudenkodin asumismuodolla on selvä yhteys siihen, miten suomalaiset suhtautuvat oman kodin omistamiseen. Omistusasunnossa kasvaneista 69 prosenttia pitää oman kodin omistamista erittäin tai melko tärkeänä. Vuokra-asunnossa kasvaneista näin ajattelee 50 prosenttia.

Ero korostuu niiden joukossa, joille omistaminen on erittäin tärkeää. Omistusasunnossa kasvaneista lähes joka kolmas pitää omistamista erittäin tärkeänä, kun vuokra-asunnossa kasvaneista osuus on 18 prosenttia. Vastaavasti vuokra-asunnossa kasvaneista 18 prosenttia ei pidä omistamista lainkaan tärkeänä. Omistusasunnossa kasvaneista näin ajattelee 8 prosenttia.

Vahvimpana syynä omistamiseen on sen luoma vakaus ja turvallisuuden tunne asumiseen. Omistusasunnossa lapsuutensa kasvaneista näin ajattelee 62 %, mikä on hieman korkeampi kuin kaikilla vastaajilla. Vuokra-asunnossa kasvaneilla osuus on 55 %.

”Suhde omistamiseen voi alkaa rakentua jo lapsuudessa, kauan ennen kuin oman asunnon ostaminen tulee ajankohtaiseksi. Lapsuudenkoti voi näyttää suuntaa asumisvalinnoille, jos omistusasuminen on ollut osa omaa arkea lapsuudesta lähtien. Tuloksista ei kuitenkaan voida päätellä, että lapsuudenkodin asumismuoto yksin määräisi myöhemmät asumisvalinnat”, S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius sanoo.

Omistamisen arvostus näkyy myös ostoaikeissa

Lapsuudenkodin asumismuodon ja omistusasumisen välinen yhteys näkyy myös ensiasunnon ostoa koskevissa suunnitelmissa. Niistä omistusasunnossa kasvaneista, jotka eivät ole koskaan omistaneet asuntoa, 40 prosenttia harkitsee asunnon hankintaa vakavasti tai mahdollisesti seuraavan 1–5 vuoden aikana. Vuokra-asunnossa kasvaneista vastaavassa tilanteessa olevista osuus on 30 prosenttia.

Erot näkyvät myös nykyisissä asumisvalinnoissa. Lapsuudessaan omistusasunnossa asuneista 60 prosenttia asuu nykyisin omistamassaan asunnossa. Vuokra-asunnossa kasvaneista nykyisiä omistusasujia on 40 prosenttia.

Asunnon ostamiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten elämäntilanne, tulot, säästöt, asuntojen hinnat ja luottamus oman talouden kehitykseen. Nykyinen asumismuoto ei sekään kerro yksin siitä, millaisia asumisen tavoitteita ihmisellä on: vuokra-asuminen voi olla joko elämäntilanteeseen liittyvä ratkaisu tai tietoinen valinta.

”Lapsuudenkodin asumismuoto voi heijastua siihen, kuinka tutulta tai mahdolliselta omistusasuminen tuntuu, mutta jokaisen asumista koskevat tavoitteet ja taloudelliset lähtökohdat ovat yksilöllisiä. Jos oman asunnon ostaminen kiinnostaa, omat mahdollisuudet kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Oman talouden läpikäyminen auttaa muodostamaan realistisen kuvan sopivasta hintatasosta ja tarvittavista säästöistä. Keskustelu pankin kanssa ei vielä sido asunnon ostamiseen, mutta se voi auttaa muuttamaan ajatuksen oman asunnon ostosta konkreettiseksi suunnitelmaksi”, Govenius muistuttaa.

S-Pankin kyselytutkimuksen keskeiset tulokset

Omistusasunnossa kasvaneista 69 % pitää oman kodin omistamista tärkeänä. Vuokra-asunnossa kasvaneista osuus on 50 %.

Omistusasunnossa lapsuutensa kasvaneista 62 % pitää vahvimpana syynä omistamiseen sen luomaa vakautta ja turvallisuuden tunnetta. Vuokra-asunnossa kasvaneilla osuus on 55 %.

Niistä, jotka eivät ole koskaan omistaneet asuntoa, asunnon hankintaa harkitsee 40 % omistusasunnossa kasvaneista ja 30 % vuokra-asunnossa kasvaneista.

Lapsuudessaan omistusasunnossa asuneista 60 % asuu nykyisin omistamassaan asunnossa. Vuokra-asunnossa kasvaneista osuus on 40 %.

Tarkemmat tiedot S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksesta pyydettäessä.

Taustatiedot kyselystä

Kantar Finland Oy toteutti Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 3 062 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustivat eri ammattiasemia ja tuloluokkia. Kyselyssä huomioitiin maakuntatasoinen tiedonkeruu, tavoitteena maakuntien väestöä vastaava edustavuus. Tiedonkeruu toteutettiin 6.–22.4.2026. Kyselytutkimus toteutettiin nyt toista kertaa.