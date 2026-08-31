Arinan Katja Haapaniemelle valtakunnallinen Ässäpäällikkö-tunnustus

Ässäpäällikkö-tunnustus on yksi S-ryhmän merkittävimmistä esihenkilötyön tunnustuksista. Se myönnetään joka toinen vuosi päälliköille, jotka ovat osoittaneet pitkäjänteistä, tasapainoista ja tuloksellista johtamista sekä kykyä yhdistää liiketoiminnan tulokset, ihmisten johtaminen ja yhteisen tekemisen kulttuuri. Tunnustuksella palkitaan noin 15–20 päällikköä eri puolilta S-ryhmää.

Lähes 36 vuoden ajan Arinassa työskennellyt Katja Haapaniemi on nähnyt työelämän, kaupan alan ja johtamisen muuttuvan monta kertaa. Yksi asia on kuitenkin pysynyt samana: kiinnostus ihmisiin.

Hänen johtamisessaan korostuvat arjen läsnäolo, ihmisten kuunteleminen ja kyky sitouttaa henkilöstö yhteisiin tavoitteisiin. Juuri ihmislähtöisen johtamisen ja vahvojen tulosten yhdistelmä nosti hänet tänä vuonna valtakunnallisen tunnustuksen saajien joukkoon.

– Olin todella hämmentynyt enkä osannut odottaa tätä ollenkaan. Sitten alkoi hymyilyttää, naurattaa ja taisi tulla muutama riemunkiljahduskin. Tuli myös tosi kiitollinen olo siitä, että työnantaja muistaa tällaisella kunnialla. Onhan tällainen tunnustus työuralla aivan ainutlaatuinen, Haapaniemi kertoo.

Marketkaupan toimialajohtajan Mikko Polson mukaan tunnustus on ansaittu osoitus pitkäjänteisestä työstä ja tavasta johtaa ihmisiä tuloksellisesti.

– Katja on innostava ja määrätietoinen esihenkilö, jonka tiimissä jokainen tietää tavoitteet, ymmärtää oman roolinsa niiden saavuttamisessa ja kokee työnsä merkitykselliseksi. Hänen johdollaan uudet käytännöt siirtyvät suunnitelmista osaksi arkea, mikä näkyy henkilöstön, asiakkaiden ja liiketoiminnan erinomaisina tuloksina. Haluan lämpimästi onnitella Katjaa tästä ansaitusta tunnustuksesta, Polso toteaa.

Esihenkilön tärkein tehtävä on auttaa muita onnistumaan

Katja Haapaniemen mukaan esihenkilötyön tärkein tehtävä on luoda ihmisille mahdollisuuksia onnistua ja kasvaa työssään.

– Nuorempana sitä helposti ajatteli, että pitää pärjätä yksin ja osata kaikki heti. Vuosien varrella olen oppinut, että esihenkilötyössä tärkeintä on ihmisten kohtaaminen, läsnäolo ja luottamuksen rakentaminen. Kokemuksen karttuessa myös itsetuntemus kasvaa. Nykyään tiedän, että voi olla yhtä aikaa tavoitteellinen, ihmisläheinen ja saada hyviä tuloksia aikaan. Ehkä minusta on tullut myös lempeämpi itseäni kohtaan, ja toivottavasti se näkyy myös tavassani kohdata muita ihmisiä, Haapaniemi kertoo.

Haapaniemi kuvailee itseään edelleen uteliaaksi oppijaksi, joka haluaa jatkuvasti kehittää sekä itseään että ympärillään olevia ihmisiä. Hän kertoo saaneensa uransa aikana paljon tukea Arinan tarjoamista valmennuksista ja johtamisen kehittämisestä. Viimeaikaisista koulutuksista erityisesti Peili-valmennus on vahvistanut ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja yksilöllisestä kohtaamisesta.

– Esihenkilötyö on ikuista oppimista. Olen vuosien varrella oppinut, että ihmiset ovat erilaisia, ja siksi myös omaa johtamistyyliä pitää pystyä tarvittaessa mukauttamaan eri tilanteisiin ja erilaisille ihmisille. Toinen minulle tärkeä oppi löytyi vuosia sitten eräässä toisessa koulutuksessa: älä anna valmiita vastauksia, vaan kysy, miten itse tekisit. Haluan auttaa ihmisiä löytämään ratkaisut itse, sillä siitä syntyy oppimista, itseluottamusta ja onnistumisen kokemuksia, Haapaniemi lisää.

Haapaniemen johtamistyössä näkyy vahvasti myös tämän vuoden S-päällikköpäivän teema, yhdessä voittamisen asenne. Hänen mukaansa parhaisiin tuloksiin ei päästä yksin.

– Haluan, että jokainen ymmärtää oman työnsä merkityksen ja sen, miksi tätä työtä tehdään. Kun ihmiset saavat vastuuta ja voivat hyvin, vaikutus näkyy myös asiakkaille asti.

– Meillä Arinassahan kukaan ei ole yksin. Ympärillä on paljon upeita ihmisiä, joilta saa aina tukea ja apua. Koen aidosti, että yhdessä olemme enemmän, Haapaniemi sanoo.

Prismajohtaja Anna Kela nostaa esiin Katjan erinomaiset esihenkilö- ja tiimin johtamistaidot sekä poikkeuksellisen vahvan tavoitteellisuuden. Nämä ominaisuudet siivittävät hänet tiiminsä kanssa systemaattisesti onnistumisiin.

– Katjalla on poikkeuksellisen vahva halu kehittää toimintaa ja viedä muutokset käytäntöön. Hän etsii aktiivisesti parhaita toimintamalleja, vertaa tekemistä muihin ja jakaa oppimansa avoimesti kollegoilleen. Näin hänen innostuksensa ja tavoitteellisuutensa vahvistavat paitsi oman tiimin myös koko organisaation kehittymistä. Katja on esikuva ja inspiraation lähde ympärillään oleville, Kela toteaa.

Arinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen näkee tunnustuksen merkittävänä onnistumisena koko osuuskaupalle.

– Katja on erinomainen esimerkki siitä, kuinka vahva suorituskyky ja ihmislähtöinen johtaminen voivat kulkea käsi kädessä. Hän osoittaa omalla tekemisellään, että selkeä johtaminen, aito välittäminen ja korkea tavoitteellisuus luovat perustan kestävälle menestykselle. Olemme valtavan ylpeitä hänen työstään, tavastaan johtaa ihmisiä sekä siitä esimerkistä, jota hän näyttää koko organisaatiolle. Lämpimät onnittelut Katjalle Ässäpäällikkö-tunnustuksesta, Salonen sanoo.



Ässäpäällikkö-tunnustus 2026: Katja Haapaniemi