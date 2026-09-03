Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Nokelan sillan korjaustyöt jatkuvat valtatiellä 4 Oulussa, toinen ajokaista pohjoisen suuntaan saadaan käyttöön

8.9.2026 15:12:05 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Kaakkurin ja Hiirosen liittymien välillä sijaitsevaa Nokelan ylikulkusiltaa korjataan 7.9.–25.9.2026.

Sijaintikarttaan on merkitty Nokelan ylikulkusilta.
Nokelan ylikulkusilta on ympyröity punaisella karttaan.

Nokelan ylikulkusillan korjaustyö valtatiellä 4 (Pohjantie) Oulussa Kaakkurin ja Hiirosen eritasoliittymien välillä alkoi maanantaina 7.9. Korjaustyön vuoksi vilkkaan Pohjantien toinen ajokaista pohjoisen suuntaan on ollut pois käytöstä, mikä on aiheuttanut merkittävää liikenteen jonoutumista niin Pohjantiellä kuin muillakin väylillä. Maanantai-aamuna ruuhkia pahensi työmatkaliikenteen aikaan lähellä työmaata sattunut kolmen auton ketjukolari.

Töiden edetessä torstai-aamusta 10.9. alkaen pohjoiseen menevän liikenteen käyttöön saadaan taas toinen ajokaista, mikä helpottaa pahinta ruuhkautumista. Kaistojen kapeudesta johtuen nopeusrajoitus pohjoisen suuntaan työmaan kohdalla on kuitenkin 30 km/h. 

Sillankorjaustyö ei vaikuta Pohjantien etelään suuntautuvaan liikennevirtaan. Työ valmistuu 25.9. mennessä.

Ajantasaiset tiedot tietöistä:
Tienkäyttäjälinja puh. 0200 2100
Liikennetilanne (liikennetilanne.fintraffic.fi)

Avainsanat

elinvoimakeskussiltatyönokelaoulunelostie

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ville Koskenkorva, elinvoimakeskus, p. 050 380 8149
Valvoja Tero Antti, Welado Oy p. 040 518 0624
Työmaapäällikkö Olli Tiiro, NYAB Finland Oy, p. 040 574 3250

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye