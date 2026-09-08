Avoimet perhekodit -päivä tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa perhekotien arkeen

Teemapäivään osallistuvissa perhekodeissa voi tavata perhehoitajia, perhehoidossa olevia ihmisiä sekä perhehoidon työntekijöitä hyvinvointialueelta.

Avoimissa perhekodeissa on tarjolla käytännönläheistä tietoa ja kokemuksia perhehoidon arjesta ja mahdollisuuksista ikäihmisille, vammaisille ihmisille, heidän omaisillensa, tuleville perhehoitajille ja päättäjille.

Jokainen perhekoti on ainutlaatuinen ja omanlaisensa.

– Päivän aikana kannattaa käydä tutustumassa paikan päällä mahdollisimman moneen perhekotiin, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten perhehoidon koordinaattorit Merja Korpela ja Taina Hämäläinen vinkkaavat.

Tietoa perhehoidosta myös perhehoidon infopisteellä Muuramen perhekeskuksessa

Tietoa perhehoidosta on tarjolla myös perjantaina 25.9. kello 13–15 Muuramen perhekeskuksessa, osoitteessa Virastotie 5.

Perhehoidon infopisteellä voi keskustella perhehoidosta ja tavata asiantuntijoita. Kohtaamassa perhehoidosta kiinnostuneita ovat hyvinvointialueelta perhehoidon koordinaattori Merja Korpela vammaisten ihmisten ja ikäihmisten perhehoidosta, kiertävä perhehoitaja Rebekka Pölkki ja sosiaalityöntekijä Reetta Salmi, lasten ja nuorten perhehoidosta, perhehoitoyksikkö Koivikosta.

Avoimet perhekodit -teemapäivänä perhekodit eri puolilla maata avaavat ovensa kaikille kiinnostuneille. Avoimet perhekodit -​päivä on osa Perhehoitoliiton Ajoissa kotiin -​kampanjan ohjelmaa.

Keski-Suomen hyvinvointialueelta teemapäivään osallistuvat perhekodit ja avointen ovien aikataulut löytyvät perhehoitoliiton verkkosivulta.

Keski-Suomen hyvinvointialue valmentaa perhehoitajia vuosittain. Perhehoitajat tarjoavat kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.