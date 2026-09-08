Avoimet perhekodit -päivä tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa perhekotien arkeen
8.9.2026 15:52:45 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue osallistuu perjantaina 25.9.2026 Perhehoitoliiton järjestämään valtakunnalliseen Avoimet perhekodit -päivään. Hyvinvointialueen kahdeksan ikäihmisille ja vammaisille ihmisille perhehoitoa tarjoavaa perhekotia avaa kotinsa ovet ja tarjoavat mahdollisuuden tutustua perhehoidon arkeen.
Teemapäivään osallistuvissa perhekodeissa voi tavata perhehoitajia, perhehoidossa olevia ihmisiä sekä perhehoidon työntekijöitä hyvinvointialueelta.
Avoimissa perhekodeissa on tarjolla käytännönläheistä tietoa ja kokemuksia perhehoidon arjesta ja mahdollisuuksista ikäihmisille, vammaisille ihmisille, heidän omaisillensa, tuleville perhehoitajille ja päättäjille.
Jokainen perhekoti on ainutlaatuinen ja omanlaisensa.
– Päivän aikana kannattaa käydä tutustumassa paikan päällä mahdollisimman moneen perhekotiin, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten perhehoidon koordinaattorit Merja Korpela ja Taina Hämäläinen vinkkaavat.
Tietoa perhehoidosta myös perhehoidon infopisteellä Muuramen perhekeskuksessa
Tietoa perhehoidosta on tarjolla myös perjantaina 25.9. kello 13–15 Muuramen perhekeskuksessa, osoitteessa Virastotie 5.
Perhehoidon infopisteellä voi keskustella perhehoidosta ja tavata asiantuntijoita. Kohtaamassa perhehoidosta kiinnostuneita ovat hyvinvointialueelta perhehoidon koordinaattori Merja Korpela vammaisten ihmisten ja ikäihmisten perhehoidosta, kiertävä perhehoitaja Rebekka Pölkki ja sosiaalityöntekijä Reetta Salmi, lasten ja nuorten perhehoidosta, perhehoitoyksikkö Koivikosta.
Avoimet perhekodit -teemapäivänä perhekodit eri puolilla maata avaavat ovensa kaikille kiinnostuneille. Avoimet perhekodit -päivä on osa Perhehoitoliiton Ajoissa kotiin -kampanjan ohjelmaa.
Keski-Suomen hyvinvointialueelta teemapäivään osallistuvat perhekodit ja avointen ovien aikataulut löytyvät perhehoitoliiton verkkosivulta.
Keski-Suomen hyvinvointialue valmentaa perhehoitajia vuosittain. Perhehoitajat tarjoavat kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.
Yhteyshenkilöt
Koordinaattori Merja Korpela, p. 050 410 0982, merja.korpela@hyvaks.fi, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten perhehoito
Koordinaattori Taina Hämäläinen, p. 044 4596 160, taina.t.hamalainen@hyvaks.fi, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten perhehoito
Palveluvastaava Heidi Tarvainen, p. 040 352 3747, heidi.i.tarvainen(at)hyvaks.fi, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten perhehoito
Sosiaalityöntekijä Reetta Salmi, p. 050 311 8326, reetta.salmi(at)hyvaks.fi, lasten ja nuorten perhehoito
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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