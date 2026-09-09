EMA Ensihoito ottaa käyttöön Suomen ensimmäisen sähköambulanssin

EMA Ensihoito ottaa käyttöön Suomen ensimmäisen täyssähköisen ambulanssin Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla.

Sähköambulanssia käytetään perustason yksikkönä potilassiirroissa. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa käyttöön otettava täyssähköinen ambulanssi. Ambulanssi on rakennettu yhteistyössä Profile Vehiclesin kanssa vastaamaan sairaankuljetuksen ja ensihoidon tarpeita.

Pohjoismaissa sähköambulansseja on otettu käyttöön jo aiemmin, ja nyt myös Suomessa otetaan askelia kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja. EMA Ensihoidossa halutaan osaltaan edistää tätä kehitystä kokeilemalla uutta teknologiaa käytännössä.

”Haluamme EMA Ensihoidossa kehittää toimintaamme ja olla avoimia uusille ratkaisuille. Sähköambulanssin käyttöönotto antaa meille mahdollisuuden kerätä käytännön kokemusta ja tietoa siitä, miten sähköinen käyttövoima soveltuu ambulanssitoiminnan päivittäisiin tarpeisiin.”

– Kimmo Jäppinen, EMA Ensihoito

Sähköambulanssin käyttöönotosta saatavia kokemuksia hyödynnetään EMA Ensihoidon toiminnan ja tulevien kalustoratkaisujen kehittämisessä.