Adlercreutz PISA-tuloksista: Suomen peruskoulu on edelleen vahva, mutta haasteet ovat todellisia

– PISA-tulokset osoittavat, että suomalainen peruskoulu on edelleen vahva kansainvälisessä vertailussa. Samalla näemme kuitenkin, että pitkän aikavälin kehityssuunta on huolestuttava ja että meidän on jatkettava työtä lasten ja nuorten osaamisen vahvistamiseksi, sanoo RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.

Tulokset osoittavat myös, että erot oppilaiden välillä kasvavat edelleen. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaaminen on edelleen keskimäärin heikompaa kuin kantaväestöön kuuluvien oppilaiden, ja tyttöjen ja poikien väliset erot oppimistuloksissa ovat edelleen merkittäviä.

– Suomi erottuu edelleen edukseen siinä, että koulujen väliset erot ovat pieniä. Samalla kuitenkin saman luokan oppilaiden väliset erot kasvavat. On vakavaa, että oppilaan tausta vaikuttaa edelleen näin paljon oppimistuloksiin. Siksi meidän on jatkettava niiden oppilaiden tukemista, jotka tarvitsevat tukea kaikkein eniten, Adlercreutz sanoo.

Tämän hallituskauden aikana opetusministeri Adlercreutz on vienyt eteenpäin useita perusopetusta vahvistavia uudistuksia. Matematiikan sekä luku- ja kirjoitustaidon opetuksen määrää on lisätty, oppimistakuuta koskeva uudistus on hyväksytty, oppimisen tukea on uudistettu, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukea on vahvistettu ja matkapuhelinten käyttöä koulupäivän aikana on rajoitettu työrauhan parantamiseksi. Lisäksi koulutuksen rahoitusta on vahvistettu.

– Olen iloinen siitä, että olemme jo toteuttaneet useita oppimista vahvistavia uudistuksia. Koulutuspolitiikka ei kuitenkaan ole sprinttimatka vaan maraton. Kestää aikansa ennen kuin muutokset näkyvät PISA-tutkimuksen kaltaisissa mittauksissa. Nyt meidän on annettava työrauhaa uudistusten toimeenpanoa varten ja varmistettava, että jokaisella lapsella ja nuorella on parhaat mahdolliset edellytykset oppia ja saavuttaa täysi potentiaalinsa, Adlercreutz sanoo.