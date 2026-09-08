Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

Koulutusta sähköistyviin toimitusketjuihin ja infrastruktuuriin

9.9.2026 07:08:00 EEST | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote

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Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa maksutonta verkkokoulutusta raskaan liikenteen sähköistymisestä ja kestävistä toimitusketjuista. Koulutus vastaa energiamurroksen osaamistarpeisiin ja on suunnattu työelämässä toimiville asiantuntijoille. Ilmoittautuminen koulutukseen on nyt auki.

Kolme ihmistä keskustelee hymyillen Vaasan ammattikorkeakoulun pihalla.
Koulutus koostuu kahdesta itsenäisestä opintojaksosta, joiden laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. KUVA: Kasper Dalkarl /VAMK.

Energiamurros haastaa uusien liiketoiminnan ja logistiikan ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon esimerkiksi raskaassa liikenteessä. Vaasan ammattikorkeakoulun uusi joustava verkkokoulutus vastaa liikenteen murroksen osaamistarpeisiin sähköistyvien toimitusketjujen ja infrastruktuurien osalta.

”Koulutus antaa ajankohtaista osaamista raskaan liikenteen sähköistymiseen, latausinfrastruktuuriin, energianhallintaan sekä sähköistyvän yhteiskunnan toimitusketjuihin ja kestävien toimitusketjujen hallintaan”, kertoo projektipäällikkö Teemu Myllylä Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Maksuton koulutus on suunnattu työelämässä toimiville asiantuntijoille, jotka haluavat ymmärtää energiamurroksen vaikutuksia liiketoimintaan, logistiikkaan ja teknisiin ratkaisuihin. Koska koulutus toteutetaan verkko-opintoina, on osallistuminen mahdollista kaikkialta Suomesta.

Ilmoittautuminen koulutukseen on auki 30.9.2026 asti ja opinnot suoritetaan 1.10.-19.12.2026.

Käytännön valmiuksia energia- ja logistiikka-alalle

Koulutus koostuu kahdesta itsenäisestä opintojaksosta, joiden laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. On suositeltavaa suorittaa koko koulutuskokonaisuus, mutta osallistuja voi halutessaan suorittaa pelkästään toisen opintojaksoista.

Raskaan liikenteen latausinfrastruktuuri ja energianhallinta -opintojaksolla tutustutaan latausjärjestelmiin liittyvään terminologiaan, teknisiin ratkaisuihin ja keskeisiin vaatimuksiin.

"Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää raskaan liikenteen sähköistymisen toimintaympäristöä sekä siihen vaikuttavia keskeisiä ajureita ja haasteita. Hän osaa lisäksi arvioida latausinfrastruktuurin mitoitukseen ja energianhallintaan liittyviä tekijöitä erilaisissa käyttökohteissa”, selventää Myllylä.

Sähköistyvän yhteiskunnan kestävät ja älykkäät toimitusketjut -opintojakso antaa valmiudet arvioida sähköistyvän liikenteen vaikutuksia kuljetusketjuihin sekä auttaa ymmärtämään datan, analytiikan ja reaaliaikaisen seurannan mahdollisuuksia logistiikan kehittämisessä.

"Lisäksi osallistuja oppii ottamaan huomioon toimitusketjujen riskienhallinnan, resilienssin ja huoltovarmuuden näkökulmia”, Myllylä sanoo.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kolme ihmistä keskustelee hymyillen Vaasan ammattikorkeakoulun pihalla.
Koulutus koostuu kahdesta itsenäisestä opintojaksosta, joiden laajuus on yhteensä 10 opintopistettä.
KUVA: Kasper Dalkarl /VAMK.
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Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.

Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.

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