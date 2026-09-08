Koulutusta sähköistyviin toimitusketjuihin ja infrastruktuuriin

Energiamurros haastaa uusien liiketoiminnan ja logistiikan ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon esimerkiksi raskaassa liikenteessä. Vaasan ammattikorkeakoulun uusi joustava verkkokoulutus vastaa liikenteen murroksen osaamistarpeisiin sähköistyvien toimitusketjujen ja infrastruktuurien osalta.

”Koulutus antaa ajankohtaista osaamista raskaan liikenteen sähköistymiseen, latausinfrastruktuuriin, energianhallintaan sekä sähköistyvän yhteiskunnan toimitusketjuihin ja kestävien toimitusketjujen hallintaan”, kertoo projektipäällikkö Teemu Myllylä Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Maksuton koulutus on suunnattu työelämässä toimiville asiantuntijoille, jotka haluavat ymmärtää energiamurroksen vaikutuksia liiketoimintaan, logistiikkaan ja teknisiin ratkaisuihin. Koska koulutus toteutetaan verkko-opintoina, on osallistuminen mahdollista kaikkialta Suomesta.

Ilmoittautuminen koulutukseen on auki 30.9.2026 asti ja opinnot suoritetaan 1.10.-19.12.2026.

Käytännön valmiuksia energia- ja logistiikka-alalle

Koulutus koostuu kahdesta itsenäisestä opintojaksosta, joiden laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. On suositeltavaa suorittaa koko koulutuskokonaisuus, mutta osallistuja voi halutessaan suorittaa pelkästään toisen opintojaksoista.

Raskaan liikenteen latausinfrastruktuuri ja energianhallinta -opintojaksolla tutustutaan latausjärjestelmiin liittyvään terminologiaan, teknisiin ratkaisuihin ja keskeisiin vaatimuksiin.

"Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää raskaan liikenteen sähköistymisen toimintaympäristöä sekä siihen vaikuttavia keskeisiä ajureita ja haasteita. Hän osaa lisäksi arvioida latausinfrastruktuurin mitoitukseen ja energianhallintaan liittyviä tekijöitä erilaisissa käyttökohteissa”, selventää Myllylä.

Sähköistyvän yhteiskunnan kestävät ja älykkäät toimitusketjut -opintojakso antaa valmiudet arvioida sähköistyvän liikenteen vaikutuksia kuljetusketjuihin sekä auttaa ymmärtämään datan, analytiikan ja reaaliaikaisen seurannan mahdollisuuksia logistiikan kehittämisessä.

"Lisäksi osallistuja oppii ottamaan huomioon toimitusketjujen riskienhallinnan, resilienssin ja huoltovarmuuden näkökulmia”, Myllylä sanoo.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.