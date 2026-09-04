Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 8.9.2026

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 8.9.2026 4.9.2026 16:17:29 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 8. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa edellisessä kokouksessa pöydälle jääneet talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelmaehdotus 2027-29 sekä päätösehdotus suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksista ja niihin liittyvistä päiväkotien perustamisista ja lakkautuksista. Tilahankkeista esityslistalla on päätös osoitteeseen Ylipalontie 1 toteutettavan Paloheinän ala-asteen koulun ja päiväkoti Valkean korvaavan tilahankkeen tarveselvityksestä. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.