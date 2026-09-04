Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 8.9.2026

8.9.2026 18:28:13 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote

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Lautakunnan tiistaina 8. syyskuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.

Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti, kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11/2026 | Helsingin kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

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Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 8.9.20264.9.2026 16:17:29 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 8. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa edellisessä kokouksessa pöydälle jääneet talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelmaehdotus 2027-29 sekä päätösehdotus suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksista ja niihin liittyvistä päiväkotien perustamisista ja lakkautuksista. Tilahankkeista esityslistalla on päätös osoitteeseen Ylipalontie 1 toteutettavan Paloheinän ala-asteen koulun ja päiväkoti Valkean korvaavan tilahankkeen tarveselvityksestä. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 1.9.20261.9.2026 22:07:49 EEST | Tiedote

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta kokoontui tiistaina 1.9.2026. Kokouksen päätöstiedote on poikkeuksellisesti tämän tiedotteen liitteenä. Teknisistä syistä tiedotteen julkaisu on myöhässä. Päätöstiedote julkaistaan tälle sivulle. Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 1.9.202628.8.2026 07:59:03 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 1. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa talousarvion vuoden 2026 toinen toteutumisennuste sekä talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelmaehdotus 2027-29. Lisäksi esityslistalla on päätösehdotus suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksista ja niihin liittyvistä päiväkotien perustamisista ja lakkautuksista. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

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