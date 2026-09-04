Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 8.9. kokouksen päätöstiedote
8.9.2026 21:52:58 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 8. syyskuuta. Lautakunta päätti toimialan vuoden 2027 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2027 - 2029 taloussuunnitelmasta. Lisäksi lautakunta päätti omalääkäripalvelujen hankinnasta.
Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 8.9. kokouksen ennakkotiedote4.9.2026 15:53:19 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 8. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa toimialan ensi vuoden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelman käsittelyä. Lisäksi lautakunta käsittelee muun muassa omalääkäripalvelujen hankintaa.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 1.9. kokouksen päätöstiedote1.9.2026 19:24:08 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 1. syyskuuta 2026. Lautakunta jätti pöydälle toimialan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2027 - 2029 taloussuunnitelman. Lautakunta jatkaa näiden käsittelyä viikon päästä tiistaina 8. syyskuuta. Tämän kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
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Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 1. syyskuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa toimialan vuoden 2027 talousarvioehdotusta ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmaa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tavoittelee ensi vuodelle 31 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta ja jatkaa muun muassa peruspalvelujen saatavuuden parantamista.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 25.8. kokouksen päätöstiedote25.8.2026 20:30:07 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 25.8.2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
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