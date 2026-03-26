Kriittiset kaivospäivät Kemissä: Voivatko kaivokset ja puhtaat vedet elää rinnakkain?
10.9.2026 15:49:37 EEST | Saimaa ilman kaivoksia ry | Tiedote
Maamme rikkaudet 2026 -tapahtuma kokoaa 18.–19. syyskuuta Kemiin asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä, paikallisia toimijoita ja kaivosteollisuuden edustajia keskustelemaan kaivostoiminnan vaikutuksista Suomen ja Ruotsin vesistöihin. Tapahtumassa tarkastellaan muun muassa kaivosten päästöjä ja vuotavia rakenteita, pitkäaikaisia vesistövaikutuksia, radioaktiivisten aineiden vaikutuksia sekä kaivostoiminnan ympäristövastuuta.
Voivatko kaivokset ja puhtaat vedet elää rinnakkain on Maamme rikkaudet 2026 -tapahtuman ydinkysymys Kemin kulttuurikeskuksessa 18.–19. syyskuuta.
Seminaari- ja keskustelutapahtumassa kuullaan puheenvuoroja muun muassa kaivosten vesistövaikutuksista, jätevesistä, kaivosten rakenteiden vuotoriskeistä ja kaivostoiminnan pitkäaikaisista ympäristövaikutuksista. Lisäksi tarkastellaan kaivostoiminnan vaikutuksia paikallisiin elinkeinoihin, kuten matkailuun, porotalouteen ja kalatalouteen.
Tapahtumassa puhuvat muiden muassa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Kemin kaivoksen johtaja Henri Simpanen, ympäristöbiokemisti Jari Natunen, teollisuuden jätevesien puhdistuksen asiantuntija Leif Ramm-Schmidt sekä tiivisrakentamisen asiantuntija Peter Brandt.
Lauantain paneelikeskustelussa kysytään, onko kestävä kaivostoiminta Lapissa mahdollista. Keskusteluun osallistuu asiantuntijoiden lisäksi paikallisten elinkeinojen ja kaivosteollisuuden edustajia.
Tapahtumassa nostetaan esiin myös ajankohtaisia kaivoshankkeita ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Puheenvuoroja kuullaan muun muassa Ounasjoen alueelta, Tornionjoen varrella suunnitteilla olevasta Nunasvaaran grafiittikaivoshankkeesta sekä Kuusamon kaivoshankkeiden ja Oulangan kansallispuiston tulevaisuudesta.
Rajat Lapin kaivoksille ry:n puheenjohtaja Vesa Puuronen pitää erityisen huolestuttavana kaivosten ja uusien kaivoshankkeiden yhteisvaikutuksia. ”Kun kaivoshankkeita tarkastellaan yksi kerrallaan, niiden kokonaisvaikutukset jäävät helposti näkemättä. Lapin suurten hankkeiden yhteisvaikutukset uhkaavat esimerkiksi Kemijoen ja Tornionjoen ekosysteemejä ja vaelluskalojen elinympäristöjä. Näiden vaikutusten ehkäiseminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä ja kokonaisuuden tarkastelua.”
Saimaa ilman kaivoksia ry:n puheenjohtaja Miisa Mink nostaa esiin saman kysymyksen koko Suomen näkökulmasta. ”Kaivoshankkeita ei voi tarkastella vain yksi kerrallaan. Meidän suomalaisten pitäisi nyt ottaa kantaa siihen, mitkä vesistöt haluamme pelastaa kaivosbuumilta tuleville sukupolville.”
Maamme rikkaudet on kaivoskriittisten yhdistysten ja toimijoiden kansallinen seminaari-, keskustelu- ja verkostoitumistapahtuma. Yleisölle avoin, maksuton tapahtuma järjestetään nyt neljättä kertaa.
Maamme rikkaudet 2026
Aika: perjantai –lauantai 18.–19.9.2026 kello 10–16
Paikka: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, Kemi
Tapahtumaa voi seurata myös verkossa.
Järjestäjät: Rajat Lapin kaivoksille ry, Meän kaira ry ja Saimaa ilman kaivoksia ry
Yhteistyökumppani: Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirijärjestö
Ohjelma ja lisätietoa: Maamme rikkaudet 2026 – ohjelma
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa PuuronenpuheenjohtajaRajat Lapin kaivoksille ryPuh:050 320 3434vesa.puuronen@rovaniemi.firajatlapinkaivoksille.fi
Miisa Minkperustaja, puheenjohtaja, Saimaa ilman kaivoksia ryPuh:045 808 0018miisa.mink@gmail.comsaimaailmankaivoksia.fi
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