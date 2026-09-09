Keski-Suomessa vahvistetaan itsemurhien ehkäisyä – apua ja tukea halutaan tarjota ajoissa
9.9.2026 08:25:05 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella vahvistetaan itsemurhien ehkäisyä osana pitkäjänteistä alueellista työtä. Tavoitteena on vähentää itsemurhakuolleisuutta, vahvistaa itsetuhoisuuden tunnistamista ja varmistaa, että apua tarvitseva saa tukea mahdollisimman varhain.
Työtä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin hyvinvointialueen sisällä kuin ulkopuolellakin. Keskeisiä ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa MIELI Kriisikeskus Mobile ja Surunauha ry, jotka tarjoavat kriisiapua, tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen sekä vertaistukea itsemurhamenetyksen kokeneille.
Keski-Suomessa itsemurhakuolleisuus oli vuosina 2021–2024 keskimäärin 13,38 itsemurhakuolemaa 100 000 asukasta kohden. Itsemurhakuolleisuus on pitkällä aikavälillä vähentynyt: vuonna 1991 Keski-Suomessa kuoli itsemurhaan 71 ihmistä, kun vuonna 2024 kuolleita oli 32. Vuosittainen vaihtelu voi kuitenkin olla suurta, joten yksittäisen vuoden luvuista ei voi päätellä pysyvää kehityssuuntaa. Keski-Suomen hyvinvointialueelle valmistellussa itsemurhien ehkäisyn suunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu itsemurhakuolleisuuden laskeminen alle 11 itsemurhakuolemaan 100 000 asukasta kohden vuoteen 2029 mennessä.
Itsemurhien ehkäisyä kehitetään suunnitelmallisesti
Keski-Suomen hyvinvointialueen itsemurhien ehkäisyn työryhmä koordinoi ja edistää alueellista itsemurhien ehkäisytyötä sekä seuraa suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Työryhmä kokoaa yhteen hyvinvointialueen eri palvelujen asiantuntemusta ja tukee yhteisten toimintatapojen kehittämistä.
Itsemurhien ehkäisyssä keskeistä on tunnistaa huoli ajoissa ja uskaltaa ottaa itsetuhoisuus puheeksi. Myös ammattilaisten osaamisella, palvelujen toimivuudella ja hoidon jatkuvuudella on tärkeä merkitys.
– Itsemurhien ehkäisyssä tarvitaan toimivia palveluja ja eri toimijoiden yhteistyötä, mutta myös rohkeutta ottaa vaikeat asiat puheeksi. Itsetuhoisuudesta kysyminen ei lisää itsemurhan riskiä, vaan avaa mahdollisuuden kertoa omasta tilanteesta ja saada apua. Ohje on yksinkertainen: kysy, kuuntele ja varmista avun jatkuminen. Ihmisen ei tarvitse jäädä yksin silloin, kun elämässä on vaikeaa, sanoo Keski-Suomen hyvinvointialueen itsemurhien ehkäisyn työryhmän puheenjohtaja, psykologi Markku Keurulainen.
Itsemurhien ehkäisyn palveluketju kokoaa tiedon yhteen
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käytössä itsemurhien ehkäisyn palveluketju, joka on tarkoitettu itsetuhoisen henkilön, hänen läheistensä ja ammattilaisten käyttöön. Palveluketjusta löytyy tietoa itsetuhoisuudesta sekä tukea tilanteen arviointiin ja hoitoon. Palveluketjun tavoitteena on vahvistaa varhaista tuen saantia, helpottaa oikean avun löytämistä ja yhtenäistää toimintatapoja tilanteissa, joissa herää huoli ihmisen itsetuhoisuudesta. Palveluketju on päivitetty kesäkuussa 2026.
Itsemurhien ehkäisy ei ole vain ammattilaisten tehtävä. Jos oma tai läheisen vointi herättää huolta, asiasta kannattaa puhua. Itsetuhoisuudesta voi kysyä suoraan. Vaikeista ajatuksista puhuminen voi avata mahdollisuuden saada apua.
Itsemurhien ehkäisy on pitkäjänteistä työtä. Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetään palveluja, osaamista ja yhteisiä toimintatapoja, jotta itsemurhien ehkäisy olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja vaikuttavaa eri palveluissa.
Lisätietoa itsemurhien ehkäisyn palveluketjusta verkkosivuillamme:
Itsemurhien ehkäisyn palveluketju – Keski-Suomen hyvinvointialue
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Markku Keurulainen, psykologi, Keski-Suomen hyvinvointialueen itsemurhien ehkäisyn työryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, puh. 050 470 4977, markku.keurulainen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteishenkilö: Tuija Melville, puh.040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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