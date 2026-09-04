SDP Helsinki

SDP Helsingin valtuustoryhmä: Kaupunkistrategiassa suojataan henkilöstöä irtisanomisilta

9.9.2026 08:59:31 EEST | SDP Helsinki | Tiedote

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SDP:n ryhmä muistuttaa Helsingin talous- ja palkkapalveluiden yt-neuvotteluiden alkamisen yhteydessä, että kaupungin käynnistäessä organisaatiomuutoksia on pidettävä kiinni yhdessä sovitusta kaupunkistrategiasta ja sen henkilöstöä koskevista kirjauksista.

SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard.
SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard. Jukka-Pekka Flander

Yle uutisoi tiistaina 8.9. Helsingin talous- ja palkkapalveluiden Talpan käynnistävän yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat lähes koko Talpan henkilöstöä ylintä johtoa lukuun ottamatta. Talpassa työskentelee noin 430 henkilöä ja muutoksia voi kohdistua enintään sataan työntekijään. Neuvottelujen tarkoituksena on tehtävien uudelleenorganisointi.

SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard korostaa, että Helsingin kaupunkistrategiassa on selkeä henkilöstöä koskeva linjaus:

”Helsingin kaupunki ei irtisano tai lomauta henkilöstöä muutostilanteissa, kun henkilöllä on valmius siirtyä osaamistaan ja kokemustaan vastaaviin uusiin tehtäviin.”

SDP:n valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että tästä periaatteesta pidetään kiinni myös Talpan muutoksessa.

– Tässä näkyy konkreettisesti kaupunkistrategian merkitys henkilöstön kannalta. Kun strategiassa on näin selkeästi sovittu henkilöstön asemasta muutostilanteissa, kirjauksen pitää myös näkyä käytännön toiminnassa, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard.

SDP:n valtuustoryhmän mukaan kaupungin toimintaa pitää voida uudistaa tarpeen mukaan. Muutoksia ei kuitenkaan pidä toteuttaa kaupungin oman henkilöstöpolitiikan kustannuksella.

– Helsinki on Suomen suurin työnantaja, ja sillä on myös erityinen vastuu toimia henkilöstön kannalta reilusti. Juuri tällaisissa tilanteissa kaupungin strategiassa sovittu turva on tärkeä: työn muuttuessa ihmisiä pitää ensisijaisesti auttaa siirtymään uusiin tehtäviin ja kehittämään osaamistaan, Gebhard sanoo.

Avainsanat

sdphelsinkitalpakaupunkipolitiikkayt-neuvottelutkaupunkistrategia

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Kuvat

SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard.
SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard.
Jukka-Pekka Flander
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