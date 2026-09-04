SDP Helsingin valtuustoryhmä: Kaupunkistrategiassa suojataan henkilöstöä irtisanomisilta

SDP:n ryhmä muistuttaa Helsingin talous- ja palkkapalveluiden yt-neuvotteluiden alkamisen yhteydessä, että kaupungin käynnistäessä organisaatiomuutoksia on pidettävä kiinni yhdessä sovitusta kaupunkistrategiasta ja sen henkilöstöä koskevista kirjauksista.