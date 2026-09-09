Kruunusillat-allianssin vastuullisuusmittaus valmistui huipputuloksin

”Tavoitteenamme oli ottaa vastuullisuus huomioon poikkeuksellisen kattavasti”, sanoo Kruunusillat-allianssin projektinjohtaja Markus Malmivuori.

Näin systemaattinen vastuullisuuden seuraaminen on vielä uutta: Kruunusillat-hanke on Suomessa vasta kolmas sertifioitu infrahanke. Sertifioinnin tulokset valmistuivat syyskuun 2026 alussa. Kruunusillat-allianssi saavutti ”whole project” -arvioinnissa tason ”excellent” korkealla 84.69 % tuloksella, joka on tähän mennessä Suomen paras. Tulos muodostuu prosentteina saavutetuista pisteistä suhteessa saatavissa oleviin pisteisiin. Excellent-tason raja on 75 %.

Kruunusillat-allianssissa vastuullisuustyötä koordinoi Minna Tukiainen Helsingin kaupungilta. ”Vastuullisuus on laaja aihepiiri. Tiivistäen voisi todeta, että otimme kaikessa toiminnassamme huomioon alueen erityispiirteet, ihmiset ja ympäristön. Toteutimme hankkeen luontoa kunnioittaen”, hän kertoo.

Vastuullisuuslupaus koski hanketta suunnittelusta valmiiseen lopputuotteeseen. ”Lupaukseemme sisältyi, että työmaamme ja niiden ympäristö ovat turvallisia niin työntekijöille kuin alueen asukkaille. Pyrimme minimoimaan työmaan aiheuttamamme häiriöt kaupunkilaisille. Tämä koski sekä liikenteellisiä vaikutuksia että ilmanlaatua ja melua työmaan ympäristössä”, Tukiainen jatkaa.

Kruunusillat-hankkeen ja sen toteutuksen tavoitteissa vastuullisuus on ollut mukana alusta asti, mutta vasta Kruunusillat-allianssi konkretisoi ne. BREEAM-järjestelmän arviointikehikon avulla on seurattu ekologista, sosiaalista sekä taloudellista vastuullisuutta. Niin ympäristö, ihminen kuin talouskin on otettu huomioon hankkeen päätöksenteossa ja toiminnassa. Vastuullisuusnäkökulmat rakennettiin niiden sisään kiinteäksi osaksi, samoin kuin muihin allianssin keskeisiin toimintatapoihin.

Päätösten ja valintojen systemaattinen tarkastelu ja läpinäkyvyys varmistettiin hankkeella vaihtoehtotarkasteluilla. Huomionarvoista on, että osa päätöksenteossa tehtävien valintojen vaikutuksista on väistämättä ristiriidassa keskenään vastuullisuuden eri näkökulmien kannalta.

Asetettuihin tavoitteisiin pääseminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja jatkuvaa toiminnan ohjaamista, jotta tarvittaessa suuntaa pystyttiin myös muuttamaan.

”Allianssin BREEAM-matka osoitti, että vastuullisuustavoitteisiin on mahdollista päästä, kun kaikki hankkeella toimivat omaksuvat vastuulliset toimintatavat ja tunnistavat niiden vaikutukset. Yhteisesti sovitut toimintatavat ja niiden noudattaminen varmistavat vastuullisuuden toteutumisen”, kommentoi suunnittelupäällikkö Klaus Einsalo Kruunusillat-allianssista.

Konkretiaa tavoitteisiin

Käytännössä vastuullisuus näkyi hankkeessa muun muassa varautumisena tulevaan. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varauduttiin ottamalla huomioon tulvariskit ja valitsemalla viherrakentamiseen muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutuvaa kasvillisuutta. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin myös tulevat kestävät maankäyttö- ja liikennehankkeet, ja vältettiin sellaisia ratkaisuja, jotka vaikeuttaisivat niiden toteuttamista.

Kruunusillat-raitiotieyhteyden haluttiin saavuttavan sille asetetut liikenteelliset tavoitteet. Uusi liikenneyhteys sovitettiin ympäristöönsä. Suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon muun muassa alueen historia. Tämä varmistettiin mm. allianssissa laadituilla, kaupungin ohjeet huomioon ottavilla suunnittelu- ja kaupunkikuvaohjeilla. Rakentamisen aikana varmistettiin sujuva ja turvallinen työmaanaikainen liikenne ottaen huomioon kaikki liikennemuodot ja kunkin alueen erityispiirteet.

Maa-aineksen ja sedimenttien mahdollinen haitta-ainepitoisuus on yksi kaupungin historiasta juontuva, huomioitava asia. Suunnitteluvaiheessa etsittiin kustannustehokkaita keinoja vähentää hankkeesta veteen, ilmaan ja maaperään aiheutuvia päästöjä. Hankkeen elinkaarivaikutusten arviointi oli osa suunnittelua ja sen pohjalta etsittiin keinoja parantaa hankkeen resurssitehokkuutta. Kiertotaloutta edistettiin esimerkiksi hyödyntämällä uusiomateriaaleja ja kaivumassoja rakentamisessa.

Yksi kaupunkilaisille heti näkyvä vastuullisuuden muoto oli riittävän tiedottamisen ja osallisuuden varmistaminen: eri sidosryhmille tarjottiin mahdollisuus kertoa näkemyksensä ja saada perusteltu vastaus. Hankkeella pohdittiin jatkuvasti mahdollisuuksia kehittää vuorovaikutuksen ja kansalaisosallistumisen tapoja. Hankkeen alkuvaiheessa Covid19-tilanne rajoitti fyysisten kohtaamisten mahdollisuuksia, mutta allianssi käytti vaihtoehtoisia tapoja tavoittaa ihmiset keskustelemaan muuan muassa väliaikaisista liikennejärjestelyistä.