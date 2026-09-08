Välitysliikkeiden riskiarvioista 87 % oli puutteellisia

Lupa- ja valvontavirasto teki kesällä 2026 välitysliikkeille riskiarviovalvontakampanjan. Vain pieni osa riskiarvioista oli vaatimusten mukaisia. Liki puolet riskiarvioista oli joko laadittu tai päivitetty valvontaviranomaisen riskiarviopyynnön jälkeen.

Lupa- ja valvontavirasto pyysi 50 välitysliikettä toimittamaan riskiarvionsa arvioitavaksi. Kaikista saaduista riskiarvioista rahanpesulain vähimmäisvaatimukset täyttäviä oli vain 13 %.

Näissä riskiarvioissa yrityksen toimintaa oli kuvattu kattavasti. Riskejä oli tunnistettu ja perusteltu eri asiakas- ja palveluryhmien näkökulmista. Hallintakeinojen tarkoituksenmukaisuutta oli arvioitu, ja niissä oli huomioitu yrityksen toiminnan erityispiirteet. Hyväksytyissä riskiarvioissa riskiarvioinnin vaiheet esitettiin johdonmukaisesti ja perustellusti.

Riskiarvioista jopa 87 % ei katsottu täyttävän rahanpesulain vähimmäisvaatimuksia. Ne olivat puutteellisia, suoria kopioita, merkittäviltä osin kopioituja tai muuten riskiarvioksi soveltumattomia.

Ei kopioita tai pelkästään tekoälyn tuottamia riskiarvioita

Rahanpesulaki edellyttää ilmoitusvelvollista laatimaan riskiarvion rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi yrityksen omaan käyttöön ja päivittämään sitä säännöllisesti.

”Riskiarvion on annettava todellinen kuva välitysliikkeen toiminnasta. Pelkkä yrityksen nimen lisääminen kopioituun asiakirjaan ei vastaa riskiarviota.”, muistuttaa ylitarkastaja Pia Nivalainen.

”Myöskään tekoälyn tuottama riskiarvio ei sellaisenaan riitä, vaan riskiarvion tulee heijastaa yrityksen todellista toimintaa ja asiakaskuntaa. Pintapuoliseksi tai yleisluontoiseksi jäävä riskiarvio ei täytä sille asetettuja vaatimuksia.”

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arvioinnissa puutteita

Yleisin ja merkittävin puute riskiarvioissa oli se, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä oli tunnistettu, mutta niitä ei ollut arvioitu kattavasti. Merkittävänä puutteena havaittiin myös se, että riskien tunnistamiseen ja arviointiin liittyviä näkemyksiä ei ollut perusteltu. Puutteita ilmeni muun muassa välitysliikkeiden oman toiminnan kuvauksissa sekä kaikkein riskisempien seikkojen huomioinnissa.

Riskiarviokampanja toteutettiin kesä-elokuussa 2026. Välitysliikkeistä 46 toimitti riskiarvion valvontaviranomaiselle. Suurin osa riskiarvioista saatiin määräajassa. Kaksi ilmoitusvelvollista jätti riskiarvion toimittamatta ja kaksi ilmoitusvelvollista ilmoitti, ettei yritys harjoita välitystoimintaa enää.