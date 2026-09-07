Tarvitsetko hoitajan tai lääkärin apua? Omatiimi auttaa
9.9.2026 11:06:17 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) hoitajan ja lääkärin vastaanotot jouduttiin siirtämään Klaukkalassa sijaitsevasta Nurmijärven sote-yksiköstä väliaikaisesti Nurmijärven kirkonkylälle. Väistötiloihin siirryttiin kesällä tapahtuneen tulipalon takia. Vaikka palvelut on siirretty väliaikaisesti toiseen toimipisteeseen, klaukkalalaisten omatiimit palvelevat sekä puhelimitse että vastaanotoilla.
Nurmijärven sote-yksikön tilat Klaukkalassa eivät tällä hetkellä ole käytössä, ja hoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut järjestetään poikkeuksellisesti sote-keskuksessa Nurmijärven kirkonkylällä. Palvelujen väliaikainen siirtäminen kirkonkylälle on aiheuttanut epävarmuutta siitä, mihin omatiimiin soitetaan, jos tarvitsee lääkärin tai hoitajan vastaanottoa.
Klaukkalan omatiimit toimivat edelleen ja klaukkalalaiset tavoittavat omatiiminsä tutuista puhelinnumeroista: www.keusote.fi/omatiimit. Omatiimien puhelinasiointi on auki arkisin klo 8–16 kiireellisissä asioissa ja klo 8–12 kiireettömissä asioissa.
Klaukkalalaisten omatiimit työskentelevät tällä hetkellä väistötiloissa sote-keskuksessa Nurmijärven kirkonkylällä. He auttavat tutuissa omatiimien puhelinnumeroissa ja hoitavat klaukkalalaisten vastaanotot kirkonkylän sote-keskuksessa.
Omatiimien lisäksi hoitajan ja lääkärin apua saa myös OmaKeusoten Sairaus tai terveyshuoli -chatista arkisin klo 8–15: www.omakeusote.fi
Aiemmat tiedotteet Nurmijärven sote-yksikön tilanteesta:
20.8.2026 Nurmijärven Klaukkalan sote-palvelut järjestetään toistaiseksi kirkonkylällä
31.7.2026 Nurmijärven sote-yksikön palvelut jatkuvat väliaikaisissa tiloissa
26.6.2026 Nurmijärven sote-yksikön vastaanotot siirretään savu- ja vesivahinkojen takia
25.6.2026 Nurmijärven sote-yksikössä Klaukkalassa oli tulipalo 25.6.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Gilbert Olga
ylilääkäri, avovastaanotot
p. 050 497 1052
olga.gilbert@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Pidä huolta itsestäsi – Itsemittausasemalta saat helposti ja nopeasti tärkeitä tuloksia terveydentilastasi7.9.2026 13:40:45 EEST | Tiedote
Millainen on verenpaineesi tai kehon koostumuksesi? Entä syke tai paino? Muun muassa nämä voit nyt mitata itse Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) itsemittausasemalla Hyvinkään sote-keskuksessa.
Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus käynnistyy porrastetusti 23.9.7.9.2026 12:37:15 EEST | Tiedote
Rokotteen ottaminen on yksi tehokkaimmista ja helpoimmista asioista, joita voi tehdä oman ja läheisten terveyden eteen tänä syksynä. Kausirokotukset eli influenssa- ja koronarokotukset ovat paras keino välttää influenssaan tai koronaan sairastumista ja pitää arki sujuvana myös syksyllä ja talvella.
Keusoten aluehallitus kokoontuu 8.9.20264.9.2026 11:43:17 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 8.9.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa osavuosikatsausta ajalta 1.1.-30.6.26, käyttösuunnitelman toteutumisvertailua, vuoden 2026 talousarvion muuttamista ja laskutus- ja perintäohjeen muutosta.
Aluehallitus käsitteli omavalvonnan tilannekuvaa ja vastineita tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen28.8.2026 10:11:43 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 25.8.2026. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa omavalvontaohjelman raporttia tammi–huhtikuulta 2026, terveyspalvelujen rajoitustoimenpiteiden tilannekuvaa sekä vastineita tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen. Lisäksi aluehallitus sai katsauksen Klaukkalan sote-keskuksen tulipalon aiheuttamista väistötilojen järjestelyistä, vuokrasopimuksen purkupäätöksestä ja neuvottelutilanteesta
Keusote keskittää apuvälinepalvelut kolmeen toimipisteeseen: Hyvinkäälle, Järvenpäähän ja Nurmijärvelle24.8.2026 10:42:34 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) apuvälinepalvelujen toimipisteverkosto tiivistyy. 31.8.2026 alkaen apuvälinepalvelupiste on kolmessa keskeisessä toimipisteessä: Hyvinkään sairaalalla sekä Järvenpään ja Nurmijärven sote-keskuksissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme