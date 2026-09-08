Naantalin pääkirjastossa luento merivoimien alkuvaiheista ja panssarilaiva Ilmarisesta
10.9.2026 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin pääkirjastossa järjestetään torstaina 17. syyskuuta yleisöluento itsenäisen Suomen merivoimien alkuvaiheista ja panssarilaiva Ilmarisen historiasta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Luennon pitää Panssarilaivojen perinneyhdistyksen puheenjohtaja, komentaja evp. Matti Ketola. Esitys tarjoaa kiinnostavan katsauksen Suomen meripuolustuksen alkuvuosiin sekä panssarilaiva Ilmarisen vaiheisiin ja kohtaloon.
Panssarilaivojen perinneyhdistys ry vaalii panssarilaivoilla palvelleiden merisotilaiden muistoa ja heidän luomiaan perinteitä sekä välittää niitä tuleville sukupolville.
Luento: Itsenäisen Suomen merivoimien alkutaipale ja panssarilaiva Ilmarisen tarina
To 17.9.2026, klo 17.30–18.30
Naantalin pääkirjasto, 1. kerros
Vapaa pääsy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
Matti Ketolapuheenjohtaja, komentaja evp.Panssarilaivojen perinneyhdistys ryPuh:040 0328097matti.r.ketola@saunalahti.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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