Naantalin kaupunki

Naantalin pääkirjastossa luento merivoimien alkuvaiheista ja panssarilaiva Ilmarisesta

10.9.2026 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin pääkirjastossa järjestetään torstaina 17. syyskuuta yleisöluento itsenäisen Suomen merivoimien alkuvaiheista ja panssarilaiva Ilmarisen historiasta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kivinen muistomerkki, lipputanko ja muistoseinä meren rannalla.
Panssarilaivojen perinneyhdistys ry vaalii panssarilaivoilla palvelleiden merisotilaiden muistoa ja heidän luomiaan perinteitä sekä välittää niitä tuleville sukupolville. Matti Ketola

Luennon pitää Panssarilaivojen perinneyhdistyksen puheenjohtaja, komentaja evp. Matti Ketola. Esitys tarjoaa kiinnostavan katsauksen Suomen meripuolustuksen alkuvuosiin sekä panssarilaiva Ilmarisen vaiheisiin ja kohtaloon. 

Panssarilaivojen perinneyhdistys ry vaalii panssarilaivoilla palvelleiden merisotilaiden muistoa ja heidän luomiaan perinteitä sekä välittää niitä tuleville sukupolville. 

Luento: Itsenäisen Suomen merivoimien alkutaipale ja panssarilaiva Ilmarisen tarina
To 17.9.2026, klo 17.30–18.30
Naantalin pääkirjasto, 1. kerros
Vapaa pääsy. 

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Kivinen muistomerkki, lipputanko ja muistoseinä meren rannalla.
Panssarilaivojen perinneyhdistys ry vaalii panssarilaivoilla palvelleiden merisotilaiden muistoa ja heidän luomiaan perinteitä sekä välittää niitä tuleville sukupolville.
Matti Ketola
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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