Pelastuslautakunta lähetti vuoden 2027 talousarvion ja palvelutasopäätöksen luonnokset lausunnoille
9.9.2026 10:58:39 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 8. syyskuuta vuoden 2027 talousarvion ja alustavan toimintasuunnitelman luonnosta sekä pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnosta vuosille 2027–2030. Molemmat luonnokset lähetettiin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle lausuntoa varten. Lautakunta päätti lisäksi virkanimikkeiden muuttamisesta sukupuolineutraaleiksi ja kärkiyksiköiden hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotosta.
Vuoden 2027 talousarvioesityksessä pelastustoimen toimintakulut, poistot ja vyörytykset ovat yhteensä 43,859 miljoonaa euroa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen maksuosuudeksi arvioidaan 22,8 miljoonaa euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuudeksi 19,8 miljoonaa euroa. Talousarvio tarkentuu valmistelun edetessä syksyn aikana.
Talousarvioesityksessä henkilöstökuluihin on varattu 28,291 miljoonaa euroa. Summa on noin neljä miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2026 talousarviossa. Kustannuksia kasvattavat palkankorotusten lisäksi 20 henkilötyövuoden vakanssilisäykset, jotka pohjautuvat suurelta osin vuosien 2024–2026 palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelmaan. Merkittävin henkilöstömuutos liittyy Myyrmäkeen rakennettavaan valmiusasemaan, jonne suunnitellaan rekrytoitavan 12 pelastajaa.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta pyydetään lausunto talousarvion ja alustavan toimintasuunnitelman luonnoksesta 1. lokakuuta 2026 mennessä. Lausunnon perusteella valmisteltu esitys tuodaan pelastuslautakunnan käsiteltäväksi 6. lokakuuta 2026.
Palvelutasopäätös määrittää pelastustoimen palvelut vuosille 2027–2030
Pelastuslautakunta lähetti myös pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnoksen lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Palvelutasopäätöksessä määritellään Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelut ja niiden kohdentaminen vuosina 2027–2030. Päätös kattaa onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan sekä pelastustoimen viranomaisten vastuulla olevan väestönsuojeluun varautumisen palvelut.
Palvelut on suunniteltu toteutettaviksi yhdenvertaisesti koko toimialueella, ja niiden saatavuutta seurataan osana omavalvontaa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta pyydetään lausunto 13. lokakuuta 2026 mennessä. Lausunnon perusteella valmisteltu esitys on tarkoitus tuoda pelastuslautakunnan käsiteltäväksi 3. marraskuuta 2026. Palvelutasopäätös ja siihen liittyvä riskianalyysi ovat salassa pidettäviä. Päätös julkaistaan julkisilta osin aluevaltuuston käsittelyn yhteydessä.
Pelastuslaitoksen virkanimikkeet muuttuvat sukupuolineutraaleiksi
Pelastuslautakunta päätti muuttaa neljä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen virkanimikettä sukupuolineutraaleiksi. Palomiehen virkanimike muuttuu pelastajaksi ja paloesimiehen pelastusryhmänjohtajaksi. Lääkintäesimiehen uusi virkanimike on ensihoitomestari ja tehtäväaluepäällikkönä toimivan ensihoitomestarin virkanimike muuttuu ensihoitopäälliköksi.
Kärkiyksiköiden hankintasopimuksen optiokausi otetaan käyttöön
Pelastuslautakunta päätti ottaa käyttöön kärkiyksiköiden hankintasopimuksen ensimmäisen optiovuoden ajalle 13.11.2026–12.11.2027. Optiokauden arvioitu arvo on noin 667 814 euroa ilman arvonlisäveroa. Lautakunta oikeutti samalla pelastusjohtajan päättämään sopimukseen sisältyvän toisen optiovuoden käyttöönotosta.
Lautakunta merkitsi lisäksi tiedoksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vastineen Lupa- ja valvontaviraston asiantuntija-arvioon pelastustoimen palveluista vuonna 2025. Vastine lähetetään tiedoksi sisäministeriön pelastusosastolle.
Kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivustolla 15. syyskuuta 2026 kello 12 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki LandstedtPelastusjohtajaKeski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Linkit
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Välfärdsområdesstyrelsen kräver ytterligare utredningar och fortsatt utvärdering av Apotti-systemets framtid8.9.2026 15:47:38 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets (VAKE) områdesstyrelse sammanträdde den 8 september 2026. På sammanträdet behandlades utredningen som välfärdsområdet har fått om framtida alternativ av kund- och patientsystemet. Välfärdsområdesstyrelsen kräver ytterligare utredningar och fortsatt utvärdering, där man bedömer förutsättningarna för hur effektiviserings- och utvecklingsprogrammet som rekommenderats i utredningen lyckas och hur realistiska målen är.
Aluehallitus edellyttää lisäselvityksiä ja jatkoarviointia Apotti-järjestelmän jatkosta8.9.2026 15:47:38 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui 8. syyskuuta 2026. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen saamaa selvitystä asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdoista. Aluehallitus edellyttää lisäselvityksiä ja jatkoarviointia, jossa arvioidaan selvityksessä suositellun tehostamis- ja kehittämisohjelman onnistumisen edellytyksiä ja tavoitteiden realistisuutta.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vahvasti mukana LIVELY STRONGHOLD 26 -paikallispuolustusharjoituksessa3.9.2026 15:02:20 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos osallistui 1.–3. syyskuuta Kaartin jääkärirykmentin järjestämään LIVELY STRONGHOLD 26 -paikallispuolustusharjoitukseen Vantaalla ja Keravalla. Harjoituksessa kehitettiin viranomaisten yhteistoimintaa sekä valmiutta toimia erilaisissa häiriö- ja poikkeusolojen tilanteissa.
Välfärdsområdesstyrelsen: VAKEs ekonomi och tjänster utvecklas i en positiv riktning18.8.2026 10:40:10 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen fick på sitt sammanträde 18.8.2026 välfärdsområdets översikt över ekonomi och serviceutveckling samt rapporten över genomförandet av reformprogrammet 2023–2030. Dessutom beslöt välfärdsområdesstyrelsen att grunda en ny enhet för serviceboende dygnet runt för personer med funktionsnedsättning och en enhet för dagverksamhet.
Aluehallitus: VAKEn talous ja palvelut kehittyvät myönteiseen suuntaan18.8.2026 10:40:10 EEST | Tiedote
Aluehallitus sai kokouksessaan 18.8.2026 hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsauksen ja uudistusohjelman 2023–2030 toteutumisen raportoinnin. Lisäksi aluehallitus päätti perustaa uuden vammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön ja päivätoiminnan yksikön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme