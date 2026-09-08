Pelastuslautakunta lähetti vuoden 2027 talousarvion ja palvelutasopäätöksen luonnokset lausunnoille

Aluehallitus edellyttää lisäselvityksiä ja jatkoarviointia Apotti-järjestelmän jatkosta 8.9.2026 15:47:38 EEST | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui 8. syyskuuta 2026. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen saamaa selvitystä asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdoista. Aluehallitus edellyttää lisäselvityksiä ja jatkoarviointia, jossa arvioidaan selvityksessä suositellun tehostamis- ja kehittämisohjelman onnistumisen edellytyksiä ja tavoitteiden realistisuutta.