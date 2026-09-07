ABC Viitasaaren suurteholatausasema laajenee 18 latauspisteen megawattiluokan asemaksi

Viitasaari on Keskimaan pohjoisin ABC-latausasema ja merkittävä pysähdyspaikka Nelostien sekä Sinisen tien risteyksessä. ABC Viitasaaren latauspalvelujen kysyntä ylittää nykyisen kapasiteetin.

– ABC Viitasaaren latausasema on tärkeä osa Nelostien liikennettä palvelevaa verkostoamme. Laajennuksen myötä voimme palvella entistä useampia sähköautoilijoita samanaikaisesti ja tarjota nopeaa latausta myös vilkkaimpina matkustuspäivinä, toteaa Osuuskauppa Keskimaan liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.

Lisää latauspisteitä − kolminkertainen teho

Laajennuksessa suurteholatauspisteiden määrä kasvaa nykyisestä kahdeksasta 18 latauspisteeseen. Aseman 1 800 kilowatin kokonaisteho jaetaan dynaamisesti latauspisteiden kesken sen mukaan, kuinka paljon kapasiteettia on vapaana ja kuinka paljon tehoa autot pystyvät vastaanottamaan. Yksittäisen latauspisteen teho voi nousta jopa 400 kilowattiin. Myös vanha latauslaitteisto päivitetään laajennuksen yhteydessä uusimpaan tekniikkaan.

Kaikki uudet latauspisteet toteutetaan läpiajettavina. Lisäksi asemalle tulee tilavia perävaunupaikkoja, jotka helpottavat isompien ajoneuvojen ja yhdistelmien lataamista.

– Latauspisteiden määrän lisäksi hyvä asiakaskokemus syntyy riittävästä tehosta ja toimivista ajoreiteistä. Dynaaminen tehonjako mahdollistaa käytettävissä olevan tehon tehokkaan hyödyntämisen, ja läpiajettavat paikat sujuvoittavat myös perävaunullisten ajoneuvojen asiointia, kertoo Osuuskauppa Keskimaan liikenne-energiakaupan palvelupäällikkö Lauri Salo.

Rakennustyöt käynnistyvät syksyllä

ABC Viitasaaren piha-alueella tehdään maanrakennustöitä syys–lokakuun aikana, ja laajennetun latauskentän arvioidaan valmistuvan tammikuun 2027 aikana.

Nykyinen latauskenttä pyritään pitämään käytössä uudistustöiden ajan, mutta palvelussa voi esiintyä ajoittaisia katkoksia. Ajantasaisen tiedon latauspisteiden toiminnasta, vapaista paikoista, tehoista ja hinnoista saa ABC-mobiilista.

ABC Viitasaaren laajennus on osa Osuuskauppa Keskimaan pitkäjänteistä työtä sähköautoilun latausverkoston kehittämistä Keski-Suomessa. Viime vuosina Keskimaan ABC-asemien suurteholatauspalveluita on avattu tai laajennettu muun muassa Joutsassa, Palokassa, Hirvaskankaalla ja viimeisimpänä ABC Keljonkankaalla Jyväskylässä.