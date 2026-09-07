ABC Viitasaaren suurteholatausasema laajenee 18 latauspisteen megawattiluokan asemaksi
9.9.2026 12:03:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa laajentaa ABC Viitasaaren yhteyteen vuonna 2022 avatun suurteholatausaseman 18 latauspisteen megawattiluokan asemaksi. Uudistuksessa aseman kokonaisteho kolminkertaistuu 600 kilowatista 1 800 kilowattiin, ja yksittäisen latauspisteen teho voi nousta jopa 400 kilowattiin. Tammikuussa 2027 valmistuva laajennus vastaa Nelostien sähköautoilun kasvavaan kysyntään ja tekee asioinnista nykyistä sujuvampaa.
Viitasaari on Keskimaan pohjoisin ABC-latausasema ja merkittävä pysähdyspaikka Nelostien sekä Sinisen tien risteyksessä. ABC Viitasaaren latauspalvelujen kysyntä ylittää nykyisen kapasiteetin.
– ABC Viitasaaren latausasema on tärkeä osa Nelostien liikennettä palvelevaa verkostoamme. Laajennuksen myötä voimme palvella entistä useampia sähköautoilijoita samanaikaisesti ja tarjota nopeaa latausta myös vilkkaimpina matkustuspäivinä, toteaa Osuuskauppa Keskimaan liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.
Lisää latauspisteitä − kolminkertainen teho
Laajennuksessa suurteholatauspisteiden määrä kasvaa nykyisestä kahdeksasta 18 latauspisteeseen. Aseman 1 800 kilowatin kokonaisteho jaetaan dynaamisesti latauspisteiden kesken sen mukaan, kuinka paljon kapasiteettia on vapaana ja kuinka paljon tehoa autot pystyvät vastaanottamaan. Yksittäisen latauspisteen teho voi nousta jopa 400 kilowattiin. Myös vanha latauslaitteisto päivitetään laajennuksen yhteydessä uusimpaan tekniikkaan.
Kaikki uudet latauspisteet toteutetaan läpiajettavina. Lisäksi asemalle tulee tilavia perävaunupaikkoja, jotka helpottavat isompien ajoneuvojen ja yhdistelmien lataamista.
– Latauspisteiden määrän lisäksi hyvä asiakaskokemus syntyy riittävästä tehosta ja toimivista ajoreiteistä. Dynaaminen tehonjako mahdollistaa käytettävissä olevan tehon tehokkaan hyödyntämisen, ja läpiajettavat paikat sujuvoittavat myös perävaunullisten ajoneuvojen asiointia, kertoo Osuuskauppa Keskimaan liikenne-energiakaupan palvelupäällikkö Lauri Salo.
Rakennustyöt käynnistyvät syksyllä
ABC Viitasaaren piha-alueella tehdään maanrakennustöitä syys–lokakuun aikana, ja laajennetun latauskentän arvioidaan valmistuvan tammikuun 2027 aikana.
Nykyinen latauskenttä pyritään pitämään käytössä uudistustöiden ajan, mutta palvelussa voi esiintyä ajoittaisia katkoksia. Ajantasaisen tiedon latauspisteiden toiminnasta, vapaista paikoista, tehoista ja hinnoista saa ABC-mobiilista.
ABC Viitasaaren laajennus on osa Osuuskauppa Keskimaan pitkäjänteistä työtä sähköautoilun latausverkoston kehittämistä Keski-Suomessa. Viime vuosina Keskimaan ABC-asemien suurteholatauspalveluita on avattu tai laajennettu muun muassa Joutsassa, Palokassa, Hirvaskankaalla ja viimeisimpänä ABC Keljonkankaalla Jyväskylässä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Tervanentoimialajohtaja, liikennekauppaPuh:010 767 3064heikki.tervanen@sok.fi
Lauri Saloliikenne-energioiden palvelupäällikköPuh:010 767 3292lauri.salo@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
Keskimaan Prismoissa Kerää ja skannaa -palvelu nyt omalta puhelimelta7.9.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
Suositun Kerää ja skannaa -palvelun käyttö helpottuu Keskimaan Prismoissa, kun ostokset voi jatkossa skannata myös omalla puhelimella S-ostoslista-sovelluksessa. Uusi Kerää ja skannaa -mobiilipalvelu avautuu S-ryhmän asiakasomistajien käyttöön kaikissa Keskimaan Prismoissa maanantaina 7.9.
Keskimaa ja S-Pankki rakentavat uuden palvelukokonaisuuden Seppälän Prismaan4.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa ja S-Pankki yhdistävät S-Pankin palvelut Seppälän Prisman kiinteistöön Jyväskylässä ensi keväästä lähtien. Uusiin tiloihin yhdistyvät keskustassa sijaitsevat S-Pankkiirien palvelut sekä nykyisen Prisma Seppälän Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen palvelut. Palvelukokonaisuuden avauduttua asiakkaat saavat samasta paikasta päivittäiset asiakasomistaja- ja pankkipalvelut sekä sijoittamisen ja varainhoidon palvelut.
Ruokarobottien palvelualue laajenee Keski-Suomessa17.8.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa laajentaa ruokarobottien palvelualuetta elo–syyskuussa Jyväskylästä myös Laukaaseen, Äänekoskelle ja Muurameen. Laukaassa, Äänekoskella ja Muuramessa robotoimitukset käynnistyvät elokuun lopulla, ja Jyväskylässä palvelu laajenee S-market Palokkaan syyskuun lopulla. Tällä hetkellä ruokarobotit toimivat Jyväskylässä S-market Savelassa ja S-market Kuokkalassa.
ABC Keuruu uudistetaan nykyaikaiseksi polttonesteen automaattiasemaksi17.8.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
ABC Keuruu uudistetaan syksyn aikana nykyaikaiseksi automaattiasemaksi. Vanha jakeluasema ja liikennemyymäläkiinteistö puretaan, ja tontille rakennetaan uusi ABC-automaattiasema. Polttonesteen jakelu keskeytyy maanantaista 17.8. alkaen purku- ja rakennustöiden ajaksi.
Keskimaan liikevaihto kasvoi alkuvuonna – marketkaupan kilpailutilanne kiristynyt6.8.2026 08:28:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 395,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 5,3 prosenttia. Marketkaupassa kilpailu on kiristynyt ja viileä kesä on vaikuttanut erityisesti mökkipaikkakuntien marketkauppojen myynnin kehitykseen, kun mökkeilijöitä on ollut tavanomaista vähemmän liikenteessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme