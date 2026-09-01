Linnanmäen iik!week juhlii 10-vuotista taivaltaan – yksi kauhukohde haastaa rohkeimmatkin kävijät
9.9.2026 13:35:26 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
Linnanmäen iik!week-kauhufestivaali käynnistyy perjantaina 11. syyskuuta. Tänä vuonna suosittu teematapahtuma järjestetään jo 10. kerran. Neljän viikonlopun ajan, aina 4. lokakuuta saakka, huvipuisto täyttyy kauhukohteista, teema-alueista, sadoista esiintyjistä sekä kauhistuttavista yllätyksistä, jotka muuttavat Linnanmäen kauhun näyttämöksi.
Vuonna 2016 ensimmäisen kerran järjestetty Linnanmäen iik!week-kauhufestivaali on kasvanut yhdeksi Suomen tunnetuimmista kauhutapahtumista. Se tarjoaa kauhunnälkäisille huvittelijoille laitteiden lisäksi runsaasti erilaisia kauhukohteita ja teema-alueita syysviikonloppuisin iltamyöhään saakka.
– Huvipuiston tehtävä on tarjota elämyksiä, ja iik!week on yksi niistä voimakkaimmista. Moni yllättyy siitä, kuinka intensiivinen tapahtuma iik!week todella on. Satojen esiintyjien, kauhukohteiden ja teemoitettujen alueiden ansiosta tunnelma on läsnä kaikkialla huvipuistossa, kertoo Linnanmäen tapahtumatuottaja Sari Hakolampi.
iik!week tarjoaa kauhua rohkeimmillekin kävijöille
Linnanmäen iik!week tarjoaa tänä syksynä kävijöille monipuolisia kauhukokemuksia ympäri huvipuistoa. Tapahtuman hyytävin kokemus löytyy puiston keskeltä vanhasta Vesitornista, jonka kauhukohde Painajainen on iik!weekin ainoa yli 18-vuotiaille suositeltava käyntikohde. Kokemus johdattaa vierailijan läpi alitajunnan synkkien pelkojen, vääristyneiden todellisuuksien ja painajaismaisten näkyjen.
– Painajainen on tämän vuoden iik!weekin rankin kokemus. Vesitorni ympäristönä luo kohteeseen aivan omanlaisensa tunnelman, ja siellä kävijä joutuu todella kohtaamaan pimeimmät pelkonsa. Tätä kohdetta suosittelemme vain rohkeimmille kauhun ystäville, Hakolampi kuvailee.
Painajaisen lisäksi tarjolla on kolme muuta kauhukohdetta, joissa voi vierailla Isohupi-rannekkeella. Kammokuja vie huvittelijat pimeään peililabyrinttiin, jossa suunnistetaan pelkän taskulampun valossa. Pimeyden Karuselli on aistikokemus, jossa näköaistin korvaavat ääni, liike... ja tuntoaisti. Zombimarket haastaa vierailijat selviytymään zombien valtaamasta tavaratalosta etsimällä vastalääkkeen ennen ajan loppumista.
Kauhu valtaa koko Linnanmäen
Kauhu ei rajoitu vain yksittäisiin kauhukohteisiin, vaan levittäytyy koko huvipuiston alueelle. Klo 16.15 alkaen puiston keskiaukiolta; Juhlatorilta alkavan kauhukulkueen jälkeen huvittelijat voivat kohdata erilaisia kauhuhahmoja, yllätyksiä ja elämyksiä ympäri Linnanmäkeä.
Dystopian zombiviruksen runtelema maailma, Hautausmaan aaveet ja haudankaivajat, Kauhujen Tivolin erikoiset esiintyjät sekä Manalan hämärä tunnelma johdattavat vierailijat erilaisiin kauhun maailmoihin. Tunnelmaa täydentävät myös tapahtumaan teemoitetut ravintolat ja kohtaamispaikat, kuten Bar Klinikka ja Cafe Grimm. Tarjolla on esimerkiksi haamuhattaraa, haamusoftista, horror-donitseja sekä erilaisia kauhudrinkkejä.
Kauhu näkyy tänä vuonna poikkeuksellisesti myös 75 vuotta täyttäneen Vuoristoradan ympäristössä.
Kauhua tarjolla myöhään iltaan
iik!weekin aikana valtaosa Linnanmäen huvilaitteista on normaalisti käytössä, joten vierailijat voivat yhdistää Isohupi-rannekkeella kaikki kauhukokemukset ja laite-elämykset saman päivän aikana. Pimenevät syysillat ja koko huvipuiston täyttävä kauhutunnelma tekevät tutuistakin huvilaitteista tavallista jännittävämpiä ja muuttavat Linnanmäen uudenlaiseksi elämykseksi yhdessä kauhukohteiden ja -alueiden kanssa.
Linnanmäen iik!week-kauhufestivaali järjestetään 11.9.-4.10.2026 perjantaisin ja lauantaisin sekä kahden viimeisen viikonlopun aikana myös sunnuntaisin. Tapahtumaan voi saapua joko Aluelipulla (25 euroa) tai Isohupi-rannekkeella (53 euroa).
Teematapahtuman aikana ikäsuositus huvipuiston alueella on 12 vuotta. Kauhukohteiden ikäsuositus on pääsääntöisesti 15 vuotta (Painajaisen 18 vuotta). Tapahtuman tarkemmat aukioloajat, ikäsuositukset sekä lisätiedot kauhukohteista ja teema-alueista osoitteessa www.linnanmaki.fi.
Median edustajat ovat tervetulleita vierailemaan kauhukohde Painajaisessa iik!weekin avausiltana, perjantaina 11.9. klo 16-17 välisenä aikana (erillisellä ilmoituksella).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari HakolampiTapahtumatuottajaPuh:050 329 9957
Saija ViitalaViestintäpäällikköPuh:050 472 0605saija.viitala@linnanmaki.fi
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Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
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