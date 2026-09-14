Klaukkalan Sudentullin datakeskuksen YVA-menettely käynnistyy
16.9.2026 09:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
DigitalLand Services Kinetic DC Oy (omistaja DayOne) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Klaukkalan Sudentullin datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 15.10.2026 saakka.
Datakeskus ja sen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat Nurmijärven kunnan eteläosiin. Klaukkalan keskustaajama sijoittuu datakeskusalueen eteläpuolelle ja Nurmijärven keskustaajama noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta.
Noin 96 hehtaarin laajuiselle datakeskuksen hankealueelle rakennetaan viisi datakeskusrakennusta sekä niiden toimintaan liittyvät aputoiminnot, kuten varavoimageneraattorijärjestelmät. Valtakunnan sähköverkkoon liittymiseksi datakeskus yhdistetään voimajohdolla ja maakaapelilla (2 × 400 kV) Fingridin tulevalle Passanmäen sähköasemalle.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehdon (hanketta ei toteuteta) lisäksi yhtä hankevaihtoehtoa (VE1). Vaihtoehdossa VE1 hankealueelle rakennetaan alustavasti viisi datakeskusrakennusta sekä niiden toimintaan liittyvät aputoiminnot, kuten varavoimageneraattorijärjestelmät. Datakeskustoiminnot toteutetaan noin 560 MW sähköteholla. Varavoimageneraattorien yhteenlaskettu polttoaineteho on noin 1 360 MW.
Sähkönsiirtoon suunnitellaan rakennettavaksi 400 kV voimajohto (ilmajohto) ja 400 kV maakaapelireitti Passanmäkeen rakennettavalle sähköasemalle. Voimajohto on noin 7,7 kilometriä pitkä, ja se kulkee pääosin olemassa olevan Forssa–Tammisto 400 kV voimajohdon rinnalla. Maakaapeli on noin 9,2 kilometriä pitkä ja kulkee pitkälti tien vierustaa (Klaukkalan kehätie–Lopentie–Yli-Lepsämäntie).
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot esitellään hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/klaukkalan-datakeskus-YVA.
YVA-ohjelma on nähtävillä 16.9.–15.10.2026
Kuulutus YVA-ohjelmasta on nähtävillä 15.10.2026 saakka Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. YVA-ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/klaukkalan-datakeskus-YVA.
Kuulemisaikana YVA-ohjelma on painettuna selailuversiona nähtävillä myös Nurmijärven kunnanviraston asiakaspalvelussa sen aukioloaikoina.
Tervetuloa hankkeen esittelytilaisuuteen
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään tiistaina 6.10.2026 kello 17.00–19.00 Nurmijärven kunnanviraston valtuustosalissa (Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/klaukkalan-datakeskus-YVA.
Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 15.10.2026
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 15.10.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/79337/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/klaukkalan-datakeskus-YVA.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ylitarkastaja Elina Paulus, ympäristöosasto, 0295 254 006, etunimi.sukunimi@lvv.fi
ylitarkastaja Erika Heikkinen, ympäristöosasto, 0295 255 414, etunimi.sukunimi@lvv.fi (ajalla 16.–18.9.2026)
Hankkeesta vastaava, DigitalLand Services Kinetic DC Oy:
Business Development Manager Kenneth Nyman, 045 131 6363, etunimi.sukunimi@dayonedc.com
YVA-konsultti, Ramboll Finland Oy:
YVA-projektipäällikkö Johanna Kantanen, 044 4936 744, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
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