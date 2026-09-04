Valtakunnallinen muutos viranomaispostissa näkyy terveyspalveluissa – Suomi.fi-viesteihin saapuneita ajanvarauksia ja ohjeita on jäänyt huomaamatta

Keväällä 2026 voimaan tullut valtakunnallinen muutos ohjaa viranomaispostia aiempaa enemmän sähköisiin Suomi.fi-viesteihin. Muutos koskee laajasti eri viranomaisia koko Suomessa. Oma Hämeen terveyspalveluissa on havaittu tilanteita, joissa Suomi.fi-viesteihin saapunut ajanvarauskirje tai siihen liittyvät valmistautumisohjeet ovat jääneet asiakkaalta huomaamatta.

Valtakunnallinen muutos tuli voimaan 14. huhtikuuta 2026. Kun täysi-ikäinen henkilö asioi tunnistautuneena julkisen hallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, esimerkiksi OmaVerossa, OmaKelassa, poliisin tai Traficomin palvelussa, hänelle tulee automaattisesti Suomi.fi-viestit käyttöön. Tämän jälkeen viranomaispostia toimitetaan hänelle sähköisesti Suomi.fi-viesteihin.

Suomi.fi-viestit koskevat viranomaispostia laajasti. Asiakas ei voi valita, minkä viranomaisen viestit hän vastaanottaa Suomi.fi-viesteihin ja minkä paperipostina. Kun Suomi.fi-viestit ovat käytössä, myös Oma Hämeen sähköisesti lähettämät ajanvarauskirjeet ja niiden liitteet toimitetaan sinne.

Jos et käytä julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja, muutos ei vaikuta sinuun, vaan saat viranomaisten lähettämän postin edelleen paperipostina. Muutos ei myöskään koske alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia eikä henkilöitä, joilla on voimassa oleva edunvalvontavaltuutus.

– Kyseessä on suuri valtakunnallinen muutos tavassa, jolla viranomaisposti tavoittaa ihmiset. Haluamme muistuttaa asiakkaita tarkistamaan, mistä oma viranomaisposti löytyy ja että yhteystiedot sekä ilmoitusasetukset ovat ajan tasalla, sanoo projektipäällikkö Pia Vilkman Oma Hämeestä.

Apua Suomi.fi-viestien käyttöön saa Digi- ja väestötietovirastolta

Jokainen hallinnoi itse omia Suomi.fi-viestien asetuksiaan. Oma Hämeen ammattilaiset eivät pääse näkemään tai muuttamaan asiakkaan henkilökohtaisia Suomi.fi-asetuksia.

Jos et ole varma, ovatko Suomi.fi-viestit käytössäsi tai ovatko yhteystietosi ja ilmoitusasetuksesi ajan tasalla, voit tarkistaa tiedot Suomi.fi-palvelussa. Suomi.fi-viestien käyttöön ja asetuksiin liittyvissä kysymyksissä apua saa Digi- ja väestötietovirastolta.

Jos haluat palata vastaanottamaan viranomaispostisi paperisena, sinun tulee itse muuttaa viestien vastaanottotapaa Suomi.fi-palvelussa.

Ajanvarauksen lisäksi tärkeät valmistautumisohjeet voivat jäädä huomaamatta

Oma Hämeen terveyspalveluissa on havaittu tilanteita, joissa asiakas ei ole tiennyt hänelle varatusta ajasta, vaikka ajanvarauskirje on toimitettu Suomi.fi-viesteihin.

Ajanvarauskirjeessä voi olla myös tutkimuksen tai toimenpiteen kannalta tärkeitä valmistautumisohjeita. Oma Hämeessä on havaittu tilanteita, joissa asiakas on huomannut ajanvarauksesta kertovan tekstiviestin ja saapunut paikalle, mutta Suomi.fi-viesteihin toimitetun ajanvarauskirjeen mukana olevat valmistautumisohjeet ovat jääneet lukematta.

Jos tutkimus tai toimenpide edellyttää asiakkaalta etukäteisvalmistautumista eikä tarvittavia valmisteluja ole tehty, tutkimusta tai toimenpidettä ei välttämättä voida toteuttaa suunnitellusti. Tällöin asiakkaalle voidaan joutua varaamaan uusi aika.

Käyttämättä jäänyt aika voi viivästyttää asiakkaan omaa hoitoa. Samalla aikaa ei välttämättä ehditä tarjota toiselle sitä tarvitsevalle asiakkaalle.

Tarkista ajanvaraus ja lue myös siihen liittyvät ohjeet

Oma Häme muistuttaa tarkistamaan Suomi.fi-viestit erityisesti silloin, kun odottaa aikaa tutkimukseen, vastaanotolle tai muuhun terveyspalveluun.

Suomi.fi-viestit voi lukea Suomi.fi-verkkopalvelussa tai Suomi.fi-sovelluksessa. Samalla kannattaa tarkistaa, että palveluun ilmoitettu sähköpostiosoite on ajan tasalla ja ilmoitukset uusista viesteistä tulevat perille.

Ajanvarauskirje kannattaa lukea kokonaisuudessaan liitteineen, sillä mukana voi olla tutkimuksen tai vastaanoton kannalta välttämättömiä valmistautumisohjeita.

Oma Häme -sovelluksen Tulevat ajanvaraukset -kohdasta voi lisäksi tarkistaa sinulle varatut tulevat ajat.

– Jos tiedät odottavasi aikaa tutkimukseen tai vastaanotolle, tarkista Suomi.fi-viestisi tai Oma Häme-sovelluksen viestit. Ajanvarauskirje liitteineen näkyy molemmissa sovelluksissa. Lue myös ajanvarauskirjeen mukana tulevat ohjeet huolellisesti, Vilkman muistuttaa.

Jos saamasi aika ei sovi, peru tai siirrä se ajanvarauksessa annettujen ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian. Näin aika voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota toiselle asiakkaalle.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä terveydenhuollon vastaanottoajasta voidaan periä yli 18-vuotiaalta 73,70 euron maksu.

Lisätietoa asiakkaille: Suomi.fi-viestit - Oma Häme