Norelco vahvistaa kasvuaan uusilla avainhenkilöillä
9.9.2026 11:53:46 EEST | Norelco | Tiedote
Norelco jatkaa kasvunsa tukemista vahvistamalla organisaatiotaan. Talouspäällikön tehtävässä aloitti elokuussa Riina Tolvanen, ja syyskuun alussa yhtiön uutena myyntijohtajana aloitti Jukka Kokkonen. Molemmilla rooleilla on tärkeä tehtävä Norelcon liiketoiminnan, asiakaskokemuksen ja toimintatapojen kehittämisessä.
Norelco on viime vuosina kasvanut määrätietoisesti ja laajentanut toimintaansa uusille markkinoille sekä uusiin asiakkuuksiin. Samalla yhtiö on vahvistanut asemaansa sähkönjakelun, automaation ja palveluliiketoiminnan asiantuntijana sekä kasvattanut toimintaansa muun muassa meri- ja puolustusteollisuuden vaativissa toimituksissa.
Kasvun rinnalla Norelco kehittää jatkuvasti toimintamallejaan, asiakasprosessejaan ja konsernirakennettaan. Tavoitteena on rakentaa entistä vahvempi perusta pitkäjänteiselle kasvulle sekä varmistaa, että asiakkaat saavat jatkossakin asiantuntevaa ja korkealaatuista palvelua kaikissa liiketoiminnoissa.
Osana tätä kehitystä Norelco on vahvistanut sekä taloushallinnon että myynnin johtamista uusilla vastuuhenkilöillä. Elokuussa talouspäällikön tehtävässä aloittanut Riina Tolvanen vastaa konsernitasolla toteutettavista taloustoiminnoista, niiden kehittämisestä sekä talouspalveluiden tuottamisesta konsernin yhtiöille. Tehtävään kuuluu keskeinen rooli taloushallinnon ohjauksessa, yhdenmukaistamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä. Lisäksi hän toimii konsernin taloushallinnon keskeisten toimintojen esihenkilönä.
Myyntijohtajana 7.9.2026 aloittanut Jukka Kokkonen vastaa Norelcon myynnin johtamisesta ja kehittämisestä sekä asiakassuhteiden vahvistamisesta. Hänen tehtävänään on tukea yhtiön kasvutavoitteita kehittämällä myynnin toimintamalleja, tunnistamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahvistamalla yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.
Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen näkee organisaation vahvistamisen tärkeänä osana yhtiön seuraavaa kehitysvaihetta.
"Riina Tolvasen ja Jukka Kokkosen vahva osaaminen tukee erinomaisesti tavoitteitamme. Uudet avainhenkilöt tuovat mukanaan osaamista, joka tukee yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta sekä kehittää Norelco Groupin synergiaetuja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti", Hämäläinen sanoo-
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
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Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiakonserni, joka yhdistää vahvan sähkönjakelun osaamisen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Norelco suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakelu- ja automaatioratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian, rakentamisen ja infrastruktuurin sekä meri- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme varmistaa luotettavat ja toimivat ratkaisut yhdeltä kumppanilta.
Norelco Groupin liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 350 ammattilaista kuudessa toimipisteessä Savonlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kirkkonummella. Norelco Oy ja TAS-Power Oy ovat osa Norelco Groupia.
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