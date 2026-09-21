Sydän Japanissa on matkakertomus lapsuuden muuttuneisiiin maisemiin
24.9.2026 09:00:00 EEST | Avain | Tiedote
Heikki Valkama palaa kirjassaan Sydän Japanissa lapsuudestaan tuttuihin paikkoihin Japanissa. Maahan, jossa historia ei ole vain menneisyyttä vaan osa arkea: tsunamin runtelemille rannikoille, sodan varjojen Okinawalle, syrjäisille vuoristoseuduille – ja niihin lapsuuden maisemiin, jotka ovat muuttuneet peruuttamattomasti.
Sydän Japanissa -teos yhdistää reportaasin, esseen ja omaelämäkerrallisen pohdinnan. Se kertoo maasta, jossa luontoa kunnioitetaan ja pelätään, jossa katoavaisuus on läsnä kirsikankukissa, uskonnossa ja ihmissuhteissa, ja jossa yksilön elämä kietoutuu osaksi pitkää muistien ja menetysten ketjua. Samalla se on kertomus juurettomuudesta ja kolmannen kulttuurin lapsuudesta. Ihmisestä, joka etsii paikkaansa maailmassa, jossa mikään ei pysy paikallaan.
Heikki Valkama on kirjailija ja toimittaja, joka on elänyt lapsuutensa Japanissa. Hänet tunnetaan Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan tuntijana. Valkama on kirjoittanut Japaniin sijoittuvia jännäreitä ja tietokirjoja sekä tehnyt Japanista televisio- ja radio-ohjelmia.
teos: Sydän Japanissa
kirjailija: Heikki Valkama
kansi: Eeva Värtö
ISBN: 9789523046818
kustantaja: Avain
sivuja: 301
ilmestymispäivä: 24.9.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Tiina AaltoKustantajaPuh:0407150901tiina.aalto@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
viestintä
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Onnellisten loppujen kakkuja -kirja juhlistaa naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja21.9.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Anna Hiljapuron Onnellisten loppujen kakkuja – Naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja juhlii tunnettuja naiskirjailijoita. Kirjallisuushistorian innoittamien kakkureseptien lisäksi teos tarjoaa kiinnostavan lukumatkan kirjailijoiden elämään ja tuotantoon. Pienoiselämäkerrat ja kakkujen syntytarinat tekevät eläviksi rohkeat naiset klassikkoteosten takana.
Maarit Leskelä-Kärki kirjoitti kirjan Minna Krohnin elämästä15.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Maarit Leskelä-Kärjen kirjoittama teos Pääskysen laulu ja hiljaiset surut. Minna Krohnin muistettu ja kerrottu elämä kertoo historian unohtaman Krohnin tarinan. Se on kirja äideistä ja tyttäristä, eletystä elämästä, sairauksista ja kuolemasta, muistoista ja muistamisesta yli sadan vuoden ajalta.
Henri Hyppösen Kuka meistä on normaali? on omakohtainen teos ADHD:sta10.9.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Kuka meistä on normaali? on Henri Hyppösen omaelämäkerrallinen tietokirja ADHD:sta, ajattelun kirjosta ja sosiaalisista rajoista. Teos on värikäs ja hyvin argumentoitu puheenvuoro, joka sysää lukijan katsomaan toisin.
Varpu Erosen Pikkupieni ja neulottu puutarha on ylistys mielikuvitukselle8.9.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Varpu Erosen Pikkupieni ja neulottu puutarha -kirja on ylistyslaulu lapsen luovuudelle ja mielikuvitukselle. Kauniisti kuvitetun kuvakirjan taustana on lapsen leikkien herkkävaistoinen havainnointi.
Tanja Brummerin Mitä en kertonut kenellekään on romaani ystävyydestä ja rakkaudesta7.9.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Tanja Brummerin esikoisromaani Mitä en kertonut kenellekään on romaani puolen elämän pituisesta ystävyydestä, nuoruuden kaupungista, valosta ja varjosta. Se on myös tarina kaikkein suurimmasta, rakkaudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme