Sydän Japanissa on matkakertomus lapsuuden muuttuneisiiin maisemiin

Sydän Japanissa -teos yhdistää reportaasin, esseen ja omaelämäkerrallisen pohdinnan. Se kertoo maasta, jossa luontoa kunnioitetaan ja pelätään, jossa katoavaisuus on läsnä kirsikankukissa, uskonnossa ja ihmissuhteissa, ja jossa yksilön elämä kietoutuu osaksi pitkää muistien ja menetysten ketjua. Samalla se on kertomus juurettomuudesta ja kolmannen kulttuurin lapsuudesta. Ihmisestä, joka etsii paikkaansa maailmassa, jossa mikään ei pysy paikallaan.

Heikki Valkama on kirjailija ja toimittaja, joka on elänyt lapsuutensa Japanissa. Hänet tunnetaan Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan tuntijana. Valkama on kirjoittanut Japaniin sijoittuvia jännäreitä ja tietokirjoja sekä tehnyt Japanista televisio- ja radio-ohjelmia.

teos: Sydän Japanissa

kirjailija: Heikki Valkama

kansi: Eeva Värtö

ISBN: 9789523046818

kustantaja: Avain

sivuja: 301

ilmestymispäivä: 24.9.2026