Avain

Sydän Japanissa on matkakertomus lapsuuden muuttuneisiiin maisemiin

24.9.2026 09:00:00 EEST | Avain | Tiedote

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Heikki Valkama palaa kirjassaan Sydän Japanissa lapsuudestaan tuttuihin paikkoihin Japanissa. Maahan, jossa historia ei ole vain menneisyyttä vaan osa arkea: tsunamin runtelemille rannikoille, sodan varjojen Okinawalle, syrjäisille vuoristoseuduille – ja niihin lapsuuden maisemiin, jotka ovat muuttuneet peruuttamattomasti.

Sydän Japanissa -teos yhdistää reportaasin, esseen ja omaelämäkerrallisen pohdinnan. Se kertoo maasta, jossa luontoa kunnioitetaan ja pelätään, jossa katoavaisuus on läsnä kirsikankukissa, uskonnossa ja ihmissuhteissa, ja jossa yksilön elämä kietoutuu osaksi pitkää muistien ja menetysten ketjua. Samalla se on kertomus juurettomuudesta ja kolmannen kulttuurin lapsuudesta. Ihmisestä, joka etsii paikkaansa maailmassa, jossa mikään ei pysy paikallaan.

Heikki Valkama on kirjailija ja toimittaja, joka on elänyt lapsuutensa Japanissa. Hänet tunnetaan Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan tuntijana. Valkama on kirjoittanut Japaniin sijoittuvia jännäreitä ja tietokirjoja sekä tehnyt Japanista televisio- ja radio-ohjelmia. 

teos: Sydän Japanissa
kirjailija: Heikki Valkama
kansi: Eeva Värtö
ISBN: 9789523046818
kustantaja: Avain
sivuja: 301
ilmestymispäivä: 24.9.2026

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