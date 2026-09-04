Varma

Työeläkealan ensimmäinen asiantuntijatiedon ja tekoälyn yhdistävä työkykyavustaja tukee esihenkilöitä työkykyjohtamisessa

14.9.2026 08:12:11 EEST | Varma | Tiedote

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Varma kehittää yhteistyökumppaniensa kanssa työeläkealan ensimmäistä tekoälypohjaista työkykyavustajaa esihenkilöiden tueksi. Maia-nimen saaneen työkykyavustajan kanssa voi keskustella puhuen tai chattaillen. Avustajan osaaminen pohjautuu Varman asiantuntijatietoon ja tutkimuksiin.

Kuvassa mieshenkilö tekee työtä tietokoneella hymyillen.

Maia-työkykyapuri on tekoälyä hyödyntävä avustaja, joka tukee esihenkilöä työkykyjohtamisen käytännön tilanteissa. Esihenkilö voi kysyä avustajalta neuvoja esimerkiksi silloin, kun työntekijän jaksaminen herättää huolta.

– Esihenkilöllä on merkittävä rooli työntekijän työkyvyn tukemisessa. Tavoitteemme on, että työkykyapuri tuo työkykyyn liittyvän tiedon paremmin saataville, madaltaa avun hakemisen kynnystä ja tekee näin työkykyjohtamisesta vaikuttavampaa, kehityspäällikkö Anne Koutu sanoo.

Maian avulla esihenkilöt voivat kasvattaa työkykyjohtamisen osaamistaan. 

– Samalla apurimme tuo myös yritysten HR:lle uuden välineen esihenkilöiden arjen neuvontaan.

Työkykyavustajan kanssa voi keskustella

Työkykyavustajalle voi esittää kysymyksiä puhuen tai chat-keskustelussa. Avustajan vastaukset pohjautuvat Varman asiantuntijatietoon ja tutkimuksiin. Asiakaskohtaiseen tietoon, kuten henkilötietoihin, avustajalla ei ole pääsyä.

Olemme alkuvuoden aikana perehdyttäneet työkykyavustajaa työkykyjohtamiseen, ja se on ollut testikäytössä muutamalla Varman asiakasyrityksellä.

– Keräämme syksyn ajan jatkuvassa pilotissa jatkokehitystyötä varten lisää tietoa siitä, millaisiin työkykyasioihin esihenkilöt kaipaavat eniten tukea, johtava asiantuntija Riku Louhimo kertoo.

– Uusi teknologia mahdollistaa aiempaa helpommin vaihtoehtoiset käyttötavat, kuten puheen. Pilotin aikana selviää, onko esimerkiksi puheominaisuus käyttökelpoinen vai suosivatko käyttäjät perinteisempää chat-keskustelua, Louhimo jatkaa.

Laajempaan käyttöön työkykyavustaja tulee näillä näkymin vuoden 2027 aikana.

– Tekoäly voi tehdä työkykyjohtamisesta merkittävästi vaikuttavampaa. Sen avulla voidaan kehittää osaamista, tarjota tukea tehokkaasti ja siirtää työkykyjohtamisen painopistettä yhä vahvemmin ennakointiin. Samalla on tärkeää, että tekoälyä kehitetään ja hyödynnetään työkykyjohtamisessa vastuullisesti, korostaa työkykyjohtaja Pauli Forma.

Kehitämme työkykyavustajaa yhteistyössä Katja Noponen Oy:n ja AICA – AI Consulting Agency Oy:n kanssa.

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Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 1 003 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2026 lopussa 71,4 miljardia euroa.

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