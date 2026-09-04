Työeläkealan ensimmäinen asiantuntijatiedon ja tekoälyn yhdistävä työkykyavustaja tukee esihenkilöitä työkykyjohtamisessa

Varma kehittää yhteistyökumppaniensa kanssa työeläkealan ensimmäistä tekoälypohjaista työkykyavustajaa esihenkilöiden tueksi. Maia-nimen saaneen työkykyavustajan kanssa voi keskustella puhuen tai chattaillen. Avustajan osaaminen pohjautuu Varman asiantuntijatietoon ja tutkimuksiin.