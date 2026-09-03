Suomen Pankin johtokunnan jäsenen viran hakuaika päättynyt
9.9.2026 13:01:37 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Suomen Pankin johtokunnan jäsenen avoimeen virkaan jätettiin määräaikaan ke 9.9.2026 klo 12.00 mennessä kuusi hakemusta. Hakijat ovat Elisabeth Fremling, Aleksi Kaihari, Marja Nykänen, Timo Reinikainen, Jon Thor Sturluson ja Katja Taipalus.
Viran toimikausi on viisi vuotta ja virka täytetään 1.2.2027 alkaen.
Lisätietoja
Pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman
+358 40 577 6255.
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Yhteyshenkilöt
Antti LindtmanPankkivaltuuston puheenjohtajaPuh:+358 40 577 6255
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Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
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