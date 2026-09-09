Eurooppalainen innovaatiosäädös auttaa eurooppalaisia ideoita kasvamaan ja menestymään maailmanlaajuisesti
9.9.2026 14:28:46 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Komissio on ehdottanut tänään uutta eurooppalaista innovaatiosäädöstä, joka auttaa kehittämään, rahoittamaan ja kasvattamaan Euroopan innovatiivisimpia ideoita.
Innovointia säädellään eri tavoin eri EU-maissa, ja ideoille on usein vaikea saada rahoitusta. Euroopassa syntyy erinomaisia innovaatioita, mutta liian usein ne lähtevät muualle kasvamaan ja menestymään.
Innovaatiosäädös vastaa kahteen keskeiseen haasteeseen, jotka jarruttavat innovointia Euroopassa.
Ensinnäkin innovatiivisten ideoiden, patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien arvostaminen on usein hankalaa, ja tämä vaikeuttaa investointien houkuttelemista. Eurooppalaisella innovaatiosäädöksellä edistetään EU:n yhteistä kehystä immateriaalioikeuksien arvostamiselle. Sillä luodaan myös digitaalinen markkinapaikka immateriaalioikeuksien ostajille ja myyjille.
Toiseksi säädöksellä luodaan yhteinen menettely tutkimus- ja kehityshankinnoille. Tämä lisää oikeusvarmuutta ja vauhdittaa uusien teknologioiden pääsyä markkinoille. Sen myötä ostajat eri jäsenmaista voivat myös tehdä yhteisiä T&K-hankintoja helpommin.
Komissio helpottaa myös innovatiivisten ideoiden muuntamista markkinoille soveltuviksi ratkaisuiksi sääntelyn testiympäristöjä koskevalla ehdotuksella. Sääntelyn testiympäristöissä yritykset, tutkijat ja viranomaiset voivat testata uusia tuotteita, palveluja tai teknologioita rajoitetun ajan valvotussa ympäristössä ja sääntelyviranomaisten valvonnassa. Ehdotuksella luodaan yhteinen viitekehys sääntelyn testiympäristöille aloilla, jotka eivät vielä kuulu EU:n lainsäädännön piiriin.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1810
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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