Antti Aho ja Suonna Kononen kirjoittivat Jukka Itkosen elämäkerran

Elämäni: taideteos, ilon, surun väriseos kertoo Jukka Itkosen elämästä. Itkonen oli monitaiteilija Varkaudesta, suomalaisen lastenkulttuurin useasti palkittu esitaistelija, Topi Sorsakosken & Agentsin 1980-luvun salainen ase, sanoittaja, joka teki toistatuhatta laulutekstiä, ja kirjailija, joka kirjoitti yli 50 kirjaa. Kirjassa Itkosta muistelevat monet ystävät ja yhteistyökumppanit Pedro Hietasesta Esa Pulliaiseen ja Marjatta Meritähdestä A. W. Yrjänään.

Itkosen elämäkerran kirjoittaneet Antti Aho ja Suonna Kononen ehtivät kumpikin haastattelemaan Jukka Itkosta tämän elinaikanaan. Aho on varkautelainen päätoimittaja. Hän teki Warkauden Lehteen vuosien varrella monta Itkosen haastattelua. Kononen on joensuulainen kirjailija, muusikko ja kulttuuritoimittaja, joka jututti Jukka Itkosta tahollaan Karjalaiseen.

“Päätettiin nojautua vanhoihin Itkos-haastatteluihin ja lähipiirin muisteluksiin, väljään aikajanaan Varkauden-vuosista Helsinkiin ja taas Varkauteen, Komminselän aalloille. Kirjoitettaisiin kirja, jossa kerrotaan Itkosen kasvumaailmasta 1950–60-lukujen Varkaudessa, hänen päätymisestään 70-luvun rock-piireihin, roolista 80-luvun Topi Sorsakoski & Agents -ilmiön yhtenä tausta-agenttina, läpilyönnistä monta kertaa palkittuna lastenkirjailijana. Tehtäisiin haastatteluretkiä ystävien ja sukulaisten, muusikko- ja kirjailijakavereiden luo, koottaisiin muisteluita persoonallisuudesta, Itkosen ajatuksia taiteenteosta, tunnelmat hautajaisista, joihin Antti osallistui. Sellainen kirja haluttiin tehdä, ja sellainen kirja tästä toivottavasti tuli”, kertovat Aho ja Kononen.

teos: Elämäni: taideteos, ilon, surun väriseos. Kirja Jukka Itkosesta

kirjailijat: Antti Aho ja Suonna Kononen

ISBN: 9789523046825

kustantaja: Avain

sivuja: 282 + kuvaliite

ilmestymispäivä: 1.10.2026