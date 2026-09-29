Antti Aho ja Suonna Kononen kirjoittivat Jukka Itkosen elämäkerran
1.10.2026 09:15:00 EEST | Avain | Tiedote
Koko Suomi on hyräillyt Jukka Itkosen (1951–2021) tekstejä, vaikka ei aina ole tiennyt sitä. Antti Ahon ja Suonna Konosen kirjoittama elämäkerta Elämäni: taideteos, ilon, surun väriseos on muisto monipuolisesta taiteilijasta Jukka Itkosesta. Teos on kuvitettu valokuvin ja se sisältää myös teosluettelot sekä taiteilijan elämän kokonaisuutta hahmottavan Jukka Itkos -aikajanan.
Elämäni: taideteos, ilon, surun väriseos kertoo Jukka Itkosen elämästä. Itkonen oli monitaiteilija Varkaudesta, suomalaisen lastenkulttuurin useasti palkittu esitaistelija, Topi Sorsakosken & Agentsin 1980-luvun salainen ase, sanoittaja, joka teki toistatuhatta laulutekstiä, ja kirjailija, joka kirjoitti yli 50 kirjaa. Kirjassa Itkosta muistelevat monet ystävät ja yhteistyökumppanit Pedro Hietasesta Esa Pulliaiseen ja Marjatta Meritähdestä A. W. Yrjänään.
Itkosen elämäkerran kirjoittaneet Antti Aho ja Suonna Kononen ehtivät kumpikin haastattelemaan Jukka Itkosta tämän elinaikanaan. Aho on varkautelainen päätoimittaja. Hän teki Warkauden Lehteen vuosien varrella monta Itkosen haastattelua. Kononen on joensuulainen kirjailija, muusikko ja kulttuuritoimittaja, joka jututti Jukka Itkosta tahollaan Karjalaiseen.
“Päätettiin nojautua vanhoihin Itkos-haastatteluihin ja lähipiirin muisteluksiin, väljään aikajanaan Varkauden-vuosista Helsinkiin ja taas Varkauteen, Komminselän aalloille. Kirjoitettaisiin kirja, jossa kerrotaan Itkosen kasvumaailmasta 1950–60-lukujen Varkaudessa, hänen päätymisestään 70-luvun rock-piireihin, roolista 80-luvun Topi Sorsakoski & Agents -ilmiön yhtenä tausta-agenttina, läpilyönnistä monta kertaa palkittuna lastenkirjailijana. Tehtäisiin haastatteluretkiä ystävien ja sukulaisten, muusikko- ja kirjailijakavereiden luo, koottaisiin muisteluita persoonallisuudesta, Itkosen ajatuksia taiteenteosta, tunnelmat hautajaisista, joihin Antti osallistui. Sellainen kirja haluttiin tehdä, ja sellainen kirja tästä toivottavasti tuli”, kertovat Aho ja Kononen.
teos: Elämäni: taideteos, ilon, surun väriseos. Kirja Jukka Itkosesta
kirjailijat: Antti Aho ja Suonna Kononen
ISBN: 9789523046825
kustantaja: Avain
sivuja: 282 + kuvaliite
ilmestymispäivä: 1.10.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Tiina AaltoKustantajaPuh:0407150901tiina.aalto@avain.net
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Juri Nummelinin teos Pilvilinnan perilliset kokoaa suomalaisen fantasiakirjallisuuden historian29.9.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Juri Nummelinin kirjoittama Pilvilinnan perilliset kokoaa suomalaisen fantasiakirjallisuuden historian aina 1800-luvun alkupuolen ensimmäistä kokeiluista 2000-luvulle saakka. Kronologisesti etenevässä kirjassa käydään läpi niin kaikkien tuntemia klassikoita ja tärkeimpiä tekijöitä kuin unohdettua kirjallisuutta.
Sydän Japanissa on matkakertomus lapsuuden muuttuneisiiin maisemiin24.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Heikki Valkama palaa kirjassaan Sydän Japanissa lapsuudestaan tuttuihin paikkoihin Japanissa. Maahan, jossa historia ei ole vain menneisyyttä vaan osa arkea: tsunamin runtelemille rannikoille, sodan varjojen Okinawalle, syrjäisille vuoristoseuduille – ja niihin lapsuuden maisemiin, jotka ovat muuttuneet peruuttamattomasti.
Onnellisten loppujen kakkuja -kirja juhlistaa naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja21.9.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Anna Hiljapuron Onnellisten loppujen kakkuja – Naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja juhlii tunnettuja naiskirjailijoita. Kirjallisuushistorian innoittamien kakkureseptien lisäksi teos tarjoaa kiinnostavan lukumatkan kirjailijoiden elämään ja tuotantoon. Pienoiselämäkerrat ja kakkujen syntytarinat tekevät eläviksi rohkeat naiset klassikkoteosten takana.
Maarit Leskelä-Kärki kirjoitti kirjan Minna Krohnin elämästä15.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Maarit Leskelä-Kärjen kirjoittama teos Pääskysen laulu ja hiljaiset surut. Minna Krohnin muistettu ja kerrottu elämä kertoo historian unohtaman Krohnin tarinan. Se on kirja äideistä ja tyttäristä, eletystä elämästä, sairauksista ja kuolemasta, muistoista ja muistamisesta yli sadan vuoden ajalta.
Henri Hyppösen Kuka meistä on normaali? on omakohtainen teos ADHD:sta10.9.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Kuka meistä on normaali? on Henri Hyppösen omaelämäkerrallinen tietokirja ADHD:sta, ajattelun kirjosta ja sosiaalisista rajoista. Teos on värikäs ja hyvin argumentoitu puheenvuoro, joka sysää lukijan katsomaan toisin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme