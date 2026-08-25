Tampereen Kirjafestareille ensimmäinen koululaispäivä – mukaan mahtuu lähes tuhat tamperelaista koululaista
10.9.2026 12:00:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampereen Kirjafestareilla järjestetään perjantaina 27. marraskuuta ensimmäistä kertaa erillinen koululaispäivä. Tampereen Kirjafestareiden Lukeva Tampere -päivä toteutetaan yhteistyössä Lukeva Tampere -projektin kanssa. Kouluille maksuttomaan päivään kutsutaan Tampereen peruskoulujen 3.–6.-luokkalaisia, ja kahteen tilaisuuteen mahtuu yhteensä lähes tuhat oppilasta.
Tampereen Kirjafestareilla on ollut lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa aiemminkin. Erillisen koululaispäivän toteuttamisesta on keskusteltu jo useamman vuoden ajan, ja tänä vuonna suunnitelma toteutuu.
Päivän aikana järjestetään Tampere-talon Pienessä salissa kaksi samansisältöistä tilaisuutta. Pieni sali toimii Kirjafestareiden ajan Aamulehti-salina. Ohjelmassa esiintyvät lasten- ja nuortenkirjallisuuden tekijät Zone VD ja Siri Kolu.
– Kirjafestareilla on ollut aiempinakin vuosina kouluikäisille kohdennettua ohjelmaa, mutta nyt voimme ensimmäistä kertaa kutsua kokonaisia koululuokkia mukaan omana koululaispäivänään. Meille on tärkeää tarjota tämä maksuton mahdollisuus kouluille, näin lapsen osallistuminen ei ole kiinni siitä, tulisiko hän Kirjafestareille muuten perheensä kanssa, sanoo Tampereen Kirjafestareiden projektipäällikkö Tuija Mäki-Laurila.
Kirjailijan kohtaaminen voi innostaa tarttumaan kirjaan
Yhteistyökumppani Lukeva Tampere tuo päivään lukemisen ja lukutaidon edistämisen asiantuntemuksen. Tampereella valmistellaan parhaillaan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuvaa lukutaito-ohjelmaa.
– Kun lapsi kohtaa kirjailijan ja kuulee, miten kirjat ovat syntyneet, kirjaan syntyy aivan erilainen suhde. Olemme nähneet, että kirjailijavierailun jälkeen juuri kyseisen kirjailijan kirjoja lähdetään herkemmin lainaamaan. Lukutaidon edistäminen ei ole vain koulun tehtävä, vaan koko yhteiskunnan yhteinen asia, sanoo Lukeva Tampereen lukukoordinaattori Katja Saxholm, joka myös juontaa koululaispäivän tapahtumat.
Maksuton päivä toteutuu yhteistyöllä
Koululaispäivää tukevat kustantamo Kvaliti ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Kustantamo Tammi mahdollistaa kirjailijavieraiden osallistumisen.
Lukeva Tampere toimittaa Tampereen peruskouluille ilmoittautumisohjeet syyskuun aikana. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tampereen Kirjafestareiden Lukeva Tampere -päivä
Perjantai 27.11.2026
Tampere-talon Pieni sali / Kirjafestareiden Aamulehti-sali
Tampereen peruskoulujen 3.–6.-luokkalaisille
Osallistuminen kouluille maksutonta, ennakkoilmoittautuminen
Tampereen Kirjafestarit järjestetään Tampere-talossa 28.–29.11.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuija Mäki-LaurilaProjektipäällikköTampereen Kirjafestarittuija.maki-laurila@tampere-talo.fi
Eeva KivikkolaMarkkinointiasiantuntijaTampereen KirjafestaritPuh:0469227787eeva.kivikkola@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
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