Tampereen Kirjafestareille ensimmäinen koululaispäivä – mukaan mahtuu lähes tuhat tamperelaista koululaista

Tampereen Kirjafestareilla on ollut lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa aiemminkin. Erillisen koululaispäivän toteuttamisesta on keskusteltu jo useamman vuoden ajan, ja tänä vuonna suunnitelma toteutuu.

Päivän aikana järjestetään Tampere-talon Pienessä salissa kaksi samansisältöistä tilaisuutta. Pieni sali toimii Kirjafestareiden ajan Aamulehti-salina. Ohjelmassa esiintyvät lasten- ja nuortenkirjallisuuden tekijät Zone VD ja Siri Kolu.

– Kirjafestareilla on ollut aiempinakin vuosina kouluikäisille kohdennettua ohjelmaa, mutta nyt voimme ensimmäistä kertaa kutsua kokonaisia koululuokkia mukaan omana koululaispäivänään. Meille on tärkeää tarjota tämä maksuton mahdollisuus kouluille, näin lapsen osallistuminen ei ole kiinni siitä, tulisiko hän Kirjafestareille muuten perheensä kanssa, sanoo Tampereen Kirjafestareiden projektipäällikkö Tuija Mäki-Laurila.



Kirjailijan kohtaaminen voi innostaa tarttumaan kirjaan

Yhteistyökumppani Lukeva Tampere tuo päivään lukemisen ja lukutaidon edistämisen asiantuntemuksen. Tampereella valmistellaan parhaillaan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuvaa lukutaito-ohjelmaa.

– Kun lapsi kohtaa kirjailijan ja kuulee, miten kirjat ovat syntyneet, kirjaan syntyy aivan erilainen suhde. Olemme nähneet, että kirjailijavierailun jälkeen juuri kyseisen kirjailijan kirjoja lähdetään herkemmin lainaamaan. Lukutaidon edistäminen ei ole vain koulun tehtävä, vaan koko yhteiskunnan yhteinen asia, sanoo Lukeva Tampereen lukukoordinaattori Katja Saxholm, joka myös juontaa koululaispäivän tapahtumat.

Maksuton päivä toteutuu yhteistyöllä

Koululaispäivää tukevat kustantamo Kvaliti ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Kustantamo Tammi mahdollistaa kirjailijavieraiden osallistumisen.

Lukeva Tampere toimittaa Tampereen peruskouluille ilmoittautumisohjeet syyskuun aikana. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tampereen Kirjafestareiden Lukeva Tampere -päivä

Perjantai 27.11.2026

Tampere-talon Pieni sali / Kirjafestareiden Aamulehti-sali

Tampereen peruskoulujen 3.–6.-luokkalaisille

Osallistuminen kouluille maksutonta, ennakkoilmoittautuminen

Tampereen Kirjafestarit järjestetään Tampere-talossa 28.–29.11.2026.