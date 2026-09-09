NFL-faneille ilouutinen: RedZone nähdään Ruudussa koko runkosarjan ajan
9.9.2026 15:01:35 EEST | Nelonen Media | Tiedote
NFL RedZone nähdään Ruudussa myös alkavalla NFL-kaudella. Viime kaudella runkosarjan loppupuolella Ruutuun tullut suosittu sunnuntailähetys on tällä kertaa mukana heti kauden alusta lähtien.
NFL RedZone kokoaa sunnuntai-iltojen ottelukierroksen tapahtumat yhteen suoraan lähetykseen ja kuljettaa katsojaa ottelusta toiseen kiinnostavimpien tilanteiden perässä. Lähes seitsemän tunnin mittainen suora lähetys seuraa samanaikaisesti käynnissä olevia NFL-otteluita ja siirtyy kentältä toiselle erityisesti joukkueiden lähestyessä maalialuetta. Näin katsoja näkee touchdownit ja muut kierroksen ratkaisevat hetket ilman, että otteluiden välillä tarvitsee itse vaihdella.
Viime kaudella RedZone tuli katsottavaksi Ruudussa vasta runkosarjan loppupuolella. Tällä kaudella lähetys on mukana heti alusta lähtien ja jatkuu läpi koko runkosarjan.
– RedZone on NFL-fanille poikkeuksellinen tapa seurata sunnuntain kierrosta, kun yhdestä lähetyksestä näkee käytännössä koko illan kiinnostavimmat tapahtumat. Tätä on toivottu, ja onkin hienoa, että pystymme tällä kaudella tarjoamaan RedZonen heti runkosarjan alusta lähtien, iloitsee Nelonen Median urheilupäällikkö Tuomas Saarela.
Sunnuntain NFL-ilta käynnistyy kello 20, jolloin Ruudussa nähdään samanaikaisesti englanniksi selostettu RedZone sekä Mika Laurilan selostama ja vaihtuvan asiantuntijan kommentoima ottelu suomeksi. Jälkimmäinen nähdään myös Jimillä. Kello 23.25 Ruudussa alkaa illan toinen ottelu suomenkielisellä selostuksella.
RedZone nähdään Ruudussa joka sunnuntai kello 20 alkaen. Kaikki NFL-lähetykset ja NFL RedZone ovat katsottavissa Ruutu+ Urheilu -tilauksella.
Yhteyshenkilöt
Anni NyyssönenViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:0408425793anni.nyyssonen@nelonenmedia.fi
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Nelonen Media
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