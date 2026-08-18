Syyskauden Sinfoniakonsertissa upea aloitus
9.9.2026 12:21:55 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lohja kaupunginorkesterin Sinfoniakonsertti Laurentius-salissa 17.9.2026 klo 19 Mozartin Figaron häiden alkusoiton, Crusellin Klarinettikonserton nro. 2 solistinaan Harri Mäki, Raition Kesäkuvia sekä Schubertin Sinfonian nro 3. Kapellimestarina toimii Jukka Untamala. Lippuja ennakkoon NetTicketistä alkaen 23 €.
Lohja kaupunginorkesterin Sinfoniakonsertissa torstaina 17.9.2026 klo 19 Laurentius-salissa ensimmäisenä teoksena esitetään legendaarinen Figaron häiden alkusoitto. Wolfgang Amadeus Mozartin ooppera Figaron häät on niin yleisön kuin laulusolistien suosiossa: se kuuluu tänä päivänä maailman viiden esitetyimmän oopperan joukkoon! Ajan tavan mukaan oopperan alkusoitto on itsenäinen teos. Jo muutaman minuutin vauhdikkaan hersyvässä musiikillisessa ilotulituksessa voinee jo saada ennakkoaavistuksen libreton mutkikkaista lemmenkiemuroista.
Sinfoniakonsertin solistina klarinetisti Harri Mäki taituroi upean Bernhard Henrik Crusellin Klarinettikonserton nro.2 f-molli. Konsertissa kuullaan myös Väinö Raition Kesäkuvia (Hämeestä) ja Franz Schubert: Sinfonia nro.3. Liput ennakkoon myy NetTicket mm. Lohjan ja Nummelan Prismojen infoissa. Konsertissa on käytössä paikkaliput ja ennakkoon ostettu lippu on edullisempi. Konsertissa on väliaika.
SINFONIAKONSERTTI
To 17.9.2026 klo 19 Laurentius-sali
Harri Mäki, klarinetti
Jukka Untamala, kapellimestari
Lohjan kaupunginorkesteri
W.A. Mozart: Figaron häät alkusoitto
Bernhard Henrik Crusell: Klarinettikonsertto nro.2 f-molli
Väinö Raitio: Kesäkuvia (Hämeestä)
Franz Schubert: Sinfonia nro.3
NetTicket: 23 € / 28 €, ovelta 32 €
Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 30 min.
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Yhteyshenkilöt
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
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