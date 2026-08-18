Syyskauden Sinfoniakonsertissa upea aloitus

Lohja kaupunginorkesterin Sinfoniakonsertissa torstaina 17.9.2026 klo 19 Laurentius-salissa ensimmäisenä teoksena esitetään legendaarinen Figaron häiden alkusoitto. Wolfgang Amadeus Mozartin ooppera Figaron häät on niin yleisön kuin laulusolistien suosiossa: se kuuluu tänä päivänä maailman viiden esitetyimmän oopperan joukkoon! Ajan tavan mukaan oopperan alkusoitto on itsenäinen teos. Jo muutaman minuutin vauhdikkaan hersyvässä musiikillisessa ilotulituksessa voinee jo saada ennakkoaavistuksen libreton mutkikkaista lemmenkiemuroista.

Sinfoniakonsertin solistina klarinetisti Harri Mäki taituroi upean Bernhard Henrik Crusellin Klarinettikonserton nro.2 f-molli. Konsertissa kuullaan myös Väinö Raition Kesäkuvia (Hämeestä) ja Franz Schubert: Sinfonia nro.3. Liput ennakkoon myy NetTicket mm. Lohjan ja Nummelan Prismojen infoissa. Konsertissa on käytössä paikkaliput ja ennakkoon ostettu lippu on edullisempi. Konsertissa on väliaika.



SINFONIAKONSERTTI

To 17.9.2026 klo 19 Laurentius-sali

Harri Mäki, klarinetti

Jukka Untamala, kapellimestari

Lohjan kaupunginorkesteri

W.A. Mozart: Figaron häät alkusoitto

Bernhard Henrik Crusell: Klarinettikonsertto nro.2 f-molli

Väinö Raitio: Kesäkuvia (Hämeestä)

Franz Schubert: Sinfonia nro.3



NetTicket: 23 € / 28 €, ovelta 32 €

Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 30 min.