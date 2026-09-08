Helsinki luopuu päiväkodeissa kaappisängyistä
9.9.2026 12:14:53 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Helsinki teki keväällä 2026 selvityksen kaappisängyistä kaupungin päiväkodeissa. Kaappisänkyjä oli 1447 kappaletta 99 päiväkodissa. Helsingissä on päiväkoteja yhteensä 331.
Selvityksen ja kuntokartoituksen perusteella on tehty suunnitelma luopua kaappisängyistä vuosien 2026 ja 2027 aikana ja korvata ne muilla lepotilaratkaisuilla päiväkodeissa. Uusien lepotilaratkaisujen hankinta edellyttää kilpailutusta, jota suunnitellaan parhaillaan. Kaappisänkyjen korvaaminen tehdään olemassa olevan budjetin puitteissa. Ratkaisussa korostetaan turvallisuutta ja toiminnallisuutta tilojen käytössä.
Kaappisänkyjä on hankittu eri vuosikymmeninä yhtenä lepotilaratkaisuna päiväkoteihin, mutta ei enää viime vuosina. Kartoituksessa selvitettiin käytössä olevien kaappisänkyjen kunto ja tehtiin suunnitelma, miten poisto ja korvaaminen muilla kalusteratkaisuilla suoritetaan.
Kesän aikana kaappisängyt korvattiin 15 päiväkodissa ja loput vaihdetaan tulevien lomajaksojen aikana vuosien 2026 ja 2027 aikana.
– Olemme keväällä kerranneet ohjeet kaappisänkyjen turvalliseen käyttöön ja asia käydään läpi myös esimerkiksi sijaisten kanssa. Toimenpiteillä haluamme varmistaa turvallisen varhaiskasvatuspäivän. Päiväkodit, joissa lepotilaratkaisut vaihdetaan, tiedottavat perheitä, kun asia tulee ajankohtaiseksi, toteavat Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Tirronen.
Yhteyshenkilöt
Miia KemppivarhaiskasvatusjohtajaPuh:09 310 43368miia.kemppi@hel.fi
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