TAS-Power sai ennätyssuuren sähkö- ja automaatiokeskustilauksen sähköasemalle Nokialle
15.9.2026 09:01:22 EEST | Norelco | Tiedote
Norelco Groupiin kuuluva TAS-Power Oy on saanut Enersenseltä historiansa suurimman sähköasematoimituksen. Norelco Automation -liiketoimintaan kuuluva yhtiö toimittaa Nokialle Pirkanmaalle rakennettavaan sähköasemaan laajan kokonaisuuden sähkö- ja automaatiokeskuksia. Nyt sovittu toimitus on osa laajempaa sähköasemakokonaisuutta, joka täydentyy hankkeen edetessä.
Toimitus on merkittävä myös Norelco-konsernin mittakaavassa ja osoittaa konsernin valmiuden toteuttaa laajoja ja vaativia sähkö- ja automaatiotekniikan kokonaisuuksia yhteiskunnan kriittisiin kohteisiin.
Enersense rakentaa Nokialle Suomen kantaverkkoon kuuluvan uuden 400/110 kilovoltin muuntoaseman. Sähköasema on sähköverkon tärkeä solmukohta, jossa se muuntaa 400 kilovoltin jännitteen 110 kilovolttiin ja ohjaa sähkön eteenpäin alueelliseen verkkoon. Asema parantaa sähkönsiirron toimintavarmuutta ja vahvistaa sähkönjakelukapasiteettia Pirkanmaalla.
Nyt sovittu toimitus valmistuu heinäkuun 2027 loppuun mennessä.
Suuri toimitus on vahva luottamuksen osoitus
Laajan keskustoimituksen tilaaminen on TAS-Powerille merkittävä osoitus asiakkaan luottamuksesta yhtiön osaamiseen ja toimituskykyyn. Hanke edellyttää teknisen osaamisen lisäksi tarkkaa projektinhallintaa, kattavaa laadunvarmistusta sekä kykyä sovittaa tuotanto suuren sähköasemaprojektin vaativaan aikatauluun.
”Tämä on TAS-Powerille monella tavalla merkittävä toimitus ja tärkeä askel koko Norelco Groupin kasvussa. Arvostamme suuresti Enersensen toimituskykyämme kohtaan osoittamaa luottamusta. Tilauksen mittaluokka kertoo asiakkaan vakaasta uskosta siihen, että pystymme toteuttamaan näin laajan ja vaativan toimituksen laadukkaasti ja aikataulussa”, sanoo Norelco Groupin toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.
"Toteutamme asiakkaidemme kannalta kriittisiä hankkeita yhteistyössä kumppaneiden kanssa, joiden osaamiseen ja toimituskykyyn voimme luottaa. TAS-Power on vakuuttanut meidät osaamisellaan, sitoutumisellaan ja kyvyllään toimittaa vaativiakin kokonaisuuksia projektien vaatimusten mukaisesti. Vuosien yhteistyön aikana TAS-Power on osoittanut olevansa kumppani, johon voi luottaa", sanoo Enersensen pääsuunnittelija Ville Aaltonen.
Kesäkuussa 2026 Norelco Groupiin liittynyt TAS-Power vahvistaa Norelco-konsernin automaatio-, suunnittelu- ja keskusvalmistusosaamista. Nokian sähköasematoimituksessa yhdistyvät TAS-Powerin yli 30 vuoden kokemus vaativista automaatio- ja keskusratkaisuista sekä Norelco-konsernin laaja-alainen sähkönjakeluosaaminen ja tuotannollinen kapasiteetti.
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Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
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Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiakonserni, joka yhdistää vahvan sähkönjakelun osaamisen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Norelco suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakelu- ja automaatioratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian, rakentamisen ja infrastruktuurin sekä meri- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme varmistaa luotettavat ja toimivat ratkaisut yhdeltä kumppanilta.
Norelco Groupin liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 350 ammattilaista kuudessa toimipisteessä Savonlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kirkkonummella. Norelco Oy ja TAS-Power Oy ovat osa Norelco Groupia.
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