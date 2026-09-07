Löytääkö apu perille? Kymenlaakson osoitenumeroinnissa on edelleen paljon puutteita
9.9.2026 13:20:53 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Pelastuslaitoksen valvontakäyntien ja kiinteistöjen itsearviointien myötä tehtyjen havaintojen perusteella osoitenumerointi on ollut jo useana vuonna yksi yleisimmistä turvallisuuspuutteista kymenlaaksolaisissa kiinteistöissä. Selkeästi näkyvä osoitenumero auttaa pelastusviranomaisia löytämään oikean kohteen nopeasti ja voi parhaimmillaan säästää ratkaisevia minuutteja hätätilanteessa.
Pelastuslaitoksen tekemien valvontakäyntien sekä kiinteistöjen itsearviointien perusteella puutteita havaitaan vuosittain erityisesti osoitenumeroiden näkyvyydessä, sijoittelussa ja valaistuksessa. Vaikka asia saattaa tuntua pieneltä yksityiskohdalta, voi huonosti näkyvä tai kokonaan puuttuva osoitenumero viivästyttää avun saapumista tilanteessa, jossa jokainen minuutti on tärkeä.
Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että osoitenumero on helposti havaittavissa ympäri vuorokauden ja kaikissa olosuhteissa. Osoitenumeron tulee erottua ympäristöstään selkeästi ja sen on oltava sijoitettu paikkaan, josta se näkyy hyvin tielle tai kulkuväylälle.
– Osoitenumero on pieni, mutta tärkeä asia, jolla voi hädän tullen olla suuri vaikutus. Kannustamme jokaista alueen asukasta varmistamaan, että osoitenumero on näkyvällä paikalla. Mikäli osoitenumeron eteen on vuosien saatossa kasvanut esimerkiksi puita tai muuta kasvillisuutta, voidaan näkyvyys varmistaa karsimalla kasvillisuutta tai siirtämällä osoitenumero paremmin havaittavaan paikkaan, kertoo pelastuspäällikkö Timo Kuossari.
Hyvässä osoitenumeroinnissa tulee huomioida seuraavat asiat:
- Osoitenumero on riittävän suuri ja helposti luettavissa.
- Numero näkyy esteettä tielle tai pihatielle.
- Osoitenumero ei peity kasvillisuuden, lumen tai rakenteiden taakse.
- Pitkien piha- tai metsäteiden varsilla osoitenumero on merkitty myös liittymän kohdalle.
- Osoitenumerointi on tarvittaessa valaistu. Mikäli kadulla tai pihatiellä ei ole valaistusta tai osoitenumeroa on vaikea havaita pimeällä, tulee numeroinnin näkyvyydestä huolehtia esimerkiksi erillisellä valaistuksella tai valaistulla osoitenumerolla.
Asuinkiinteistöihin suoritetaan palotarkastuksia syyskuussa
Tänäkin vuonna Kymenlaakson pelastuslaitoksen työvuorot suorittavat pistokoeluonteisia palovaroitin- ja osoitenumerointitarkastuksia niillä pientaloalueilla, joille on lähetetty pientalojen itsearviointilomake. Tarkastukset toteutetaan 14.-17.9.2026. Tarkastusten tavoitteena on varmistaa kiinteistöjen paloturvallisuuteen liittyvien keskeisten turvallisuusjärjestelyjen toteutuminen sekä lisätä alueen asukkaiden tietoisuutta paloturvallisuuden merkityksestä.
Kymenlaakson pelastuslaitos kannustaa kaikkia kiinteistön omistajia tarkistamaan oman kiinteistönsä osoitenumeroinnin ja palovaroittimien kunnon säännöllisesti. Pienillä teoilla voimme varmistaa, että apu löytää perille silloin, kun sitä eniten tarvitaan.
Tarkista siis jo tänään, näkyykö osoitenumerosi riittävän hyvin myös pimeällä. Näkyvä osoitenumero voi pelastaa ihmishenkiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo KuossariPelastuspäällikköKymenlaakson pelastuslaitosPuh:044 702 6221timo.kuossari@kymenhva.fi
Kymenlaakson pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos pelastaa ja suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä Kymenlaakson maakunnan alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun ostopalvelut kilpailutetaan Kymenlaaksossa7.9.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue kilpailuttaa vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen ostopalvelut. Uudet sopimukset tulevat voimaan lokakuun aikana. Asiakkaiden palvelut jatkuvat keskeytyksettä.
C-hepatiitti voi tarttua yllättävissäkin tilanteissa – testissä käyminen kannattaa7.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Ulkomailla saatu sairaalahoito, suonensisäisten huumeiden käyttö, epähygieenisissä olosuhteissa otettu tatuointi tai yhteisten hygieniavälineiden käyttö voivat lisätä C-hepatiitin tartuntariskiä. C-hepatiitti ei useinkaan aiheuta oireita, joten tartuntaa ei voi päätellä omasta voinnista tai ulkonäöstä. Varmuuden saa vain sormenpäästä otettavalla pikatestillä/verikokeella.
Elämään laatua -tapahtuma tuo tärpit omahoitoon ja hyvinvointiin Kotkan pääkirjastolle28.8.2026 13:43:18 EEST | Tiedote
Omahoidolla on suuri merkitys kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, mutta sen toteuttaminen arjessa voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Niin tietoa kuin inspiraatiota oman hyvinvoinnin ja terveyden tueksi voi tulla hakemaan Elämään laatua -tapahtumasta, joka järjestetään Kotkan pääkirjastossa torstaina 17. syyskuuta kello 12–15.
Pelastustoimen hälytystehtävien automaattiset ensitiedotteet päättyvät – Kymenlaaksossa tiedottaminen jatkuu katkotta28.8.2026 08:29:41 EEST | Tiedote
Pelastustoimen hälytystehtävien automaattiset ensitiedotteet Peto-median välityksellä päättyvät valtakunnallisesti 1.9.2026. Jatkossa pelastuslaitokset vastaavat pelastustehtäviin liittyvistä tiedotteista itsenäisesti. Pelastustoiminnan johtaja vastaa tiedottamisesta.
Kymenlaaksossa aloitetaan maksuton naloksoni-nenäsumutteen jakelu opioidiyliannostusten ehkäisemiseksi27.8.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueella alkaa 31.8.2026 opioidien yliannostusten ehkäisyyn tarkoitetun naloksoni-nenäsumutteen jakelu. Naloksoni on opioidien yliannostuksen vaikutuksia kumoava lääke, joka voi hätätilanteessa pelastaa ihmisen hengen. Lääkkeen aloituspakkaus on asiakkaalle maksuton. Jakelu kestää 30.6.2027 asti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme