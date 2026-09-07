Löytääkö apu perille? Kymenlaakson osoitenumeroinnissa on edelleen paljon puutteita

Pelastuslaitoksen tekemien valvontakäyntien sekä kiinteistöjen itsearviointien perusteella puutteita havaitaan vuosittain erityisesti osoitenumeroiden näkyvyydessä, sijoittelussa ja valaistuksessa. Vaikka asia saattaa tuntua pieneltä yksityiskohdalta, voi huonosti näkyvä tai kokonaan puuttuva osoitenumero viivästyttää avun saapumista tilanteessa, jossa jokainen minuutti on tärkeä.

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että osoitenumero on helposti havaittavissa ympäri vuorokauden ja kaikissa olosuhteissa. Osoitenumeron tulee erottua ympäristöstään selkeästi ja sen on oltava sijoitettu paikkaan, josta se näkyy hyvin tielle tai kulkuväylälle.

– Osoitenumero on pieni, mutta tärkeä asia, jolla voi hädän tullen olla suuri vaikutus. Kannustamme jokaista alueen asukasta varmistamaan, että osoitenumero on näkyvällä paikalla. Mikäli osoitenumeron eteen on vuosien saatossa kasvanut esimerkiksi puita tai muuta kasvillisuutta, voidaan näkyvyys varmistaa karsimalla kasvillisuutta tai siirtämällä osoitenumero paremmin havaittavaan paikkaan, kertoo pelastuspäällikkö Timo Kuossari.

Hyvässä osoitenumeroinnissa tulee huomioida seuraavat asiat:

Osoitenumero on riittävän suuri ja helposti luettavissa.

Numero näkyy esteettä tielle tai pihatielle.

Osoitenumero ei peity kasvillisuuden, lumen tai rakenteiden taakse.

Pitkien piha- tai metsäteiden varsilla osoitenumero on merkitty myös liittymän kohdalle.

Osoitenumerointi on tarvittaessa valaistu. Mikäli kadulla tai pihatiellä ei ole valaistusta tai osoitenumeroa on vaikea havaita pimeällä, tulee numeroinnin näkyvyydestä huolehtia esimerkiksi erillisellä valaistuksella tai valaistulla osoitenumerolla.



Asuinkiinteistöihin suoritetaan palotarkastuksia syyskuussa

Tänäkin vuonna Kymenlaakson pelastuslaitoksen työvuorot suorittavat pistokoeluonteisia palovaroitin- ja osoitenumerointitarkastuksia niillä pientaloalueilla, joille on lähetetty pientalojen itsearviointilomake. Tarkastukset toteutetaan 14.-17.9.2026. Tarkastusten tavoitteena on varmistaa kiinteistöjen paloturvallisuuteen liittyvien keskeisten turvallisuusjärjestelyjen toteutuminen sekä lisätä alueen asukkaiden tietoisuutta paloturvallisuuden merkityksestä.

Kymenlaakson pelastuslaitos kannustaa kaikkia kiinteistön omistajia tarkistamaan oman kiinteistönsä osoitenumeroinnin ja palovaroittimien kunnon säännöllisesti. Pienillä teoilla voimme varmistaa, että apu löytää perille silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

Tarkista siis jo tänään, näkyykö osoitenumerosi riittävän hyvin myös pimeällä. Näkyvä osoitenumero voi pelastaa ihmishenkiä.