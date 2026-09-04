Rautalisä kannattaa valita hyvän siedettävyyden perusteella
10.9.2026 07:30:00 EEST | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Siedettävyydellä on ratkaiseva merkitys, kun naiset valitsevat rautalisää. Lääkeyhtiö Avia Pharman alkuvuodesta 2026 Norstatilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia naisista pitää vatsalle aiheutuvien haittavaikutusten minimointia tärkeimpänä tekijänä rautalisää valittaessa. Tolfer-rautalisän sisältämä IHAT™-rauta kulkeutuu luonnollisen ferritiinin tavoin kehon läpi nanopartikkelimuodossa suojattuna kuoren sisällä, minkä ansiosta rauta ei pääse reagoimaan vatsassa, vaan imeytyy optimaalisesti ohutsuolessa.
Monilla suomalaisilla naisilla on kokemusta rautalisistä, mutta vatsavaivat ovat yleinen syy, joka sekä ohjaa valmisteen valintaa että voi pakottaa vaihtamaan tuotetta. Avia Pharman teettämän tutkimuksen mukaan jopa 55 prosenttia 18–49-vuotiaista naisista, jotka ovat käyttäneet rautalisää viimeisen kahden vuoden aikana, kertovat saaneensa vatsavaivoja käytön yhteydessä. Lisäksi yli joka viides on joutunut vaihtamaan rautalisää viimeisen kahden vuoden aikana haittavaikutusten vuoksi.
Innovatiivinen IHAT™-rauta jäljittelee luonnollista, ravinnosta saatavaa ferritiiniä
Tolferin hyödyntämä innovatiivinen IHAT™ (Iron Hydroxide Adipate Tartrate) -rauta jäljittelee elimistön luonnollista varastorautaa eli ravinnosta saatavaa ferritiiniä. Muista rautavalmisteista poiketen Tolferin sisältämä IHAT™-rauta imeytyy ilman C-vitamiinin apua ja vapautuu verenkiertoon täysin elimistön oman säätelyn kautta. Toisin sanoen, keho purkaa ja ottaa käyttöön IHAT™-raudan samalla tavalla kuin elimistössä olevan luonnollisen varastoraudan, ferritiinin. Näin raudan yliannostuksen riskiä ei ole.
”Tutkimuksemme osoittaa, että siedettävyys on naisille ratkaiseva tekijä rautalisää valittaessa. Tämä ei ole yllättävää, sillä monet tarvitsevat rautalisää esimerkiksi runsaan kuukautisvuodon tai raskauden vuoksi. Jos rautavalmiste aiheuttaa haittavaikutuksia, sen käyttö saattaa jäädä kesken, jolloin elimistö ei saa tarvitsemaansa rautaa. Siksi on tärkeää, että tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja, jotta jokainen voi löytää itselleen sopivan rautavalmisteen”, sanoo Avia Pharman Product and Sales Manager Tero Purra.
IHAT™-rauta ei tarvitse C-vitamiinia imeytyäkseen optimaalisesti, joten Tolfer-rautavalmisteen voi nauttia joustavasti, milloin ja missä vain ilman erityisiä käyttörajoitteita. Tolferin erityisen pienikokoinen kapseli on miellyttävä niellä ja helppo ottaa osaksi päivittäistä rutiinia, ja sen voi nauttia myös ruokailun yhteydessä sekä kahvin ja teen kanssa.
Tolfer on täysin vegaaninen valmiste ja sopii myös raskaana oleville ja imettäville.
Tutkimuksesta
Tutkimus toteutettiin helmikuussa 2026. Kokonaisotos oli 1 000 vastaajaa. Tuloksissa esitettävät alaryhmät sisältävät muun muassa henkilöt, jotka ovat käyttäneet rautalisää viimeisen kahden vuoden aikana (n = 550) sekä henkilöt, jotka eivät ole käyttäneet rautalisää kyseisenä aikana (n = 450).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tero Purra, Product and Sales Manager
tero.purra@aviapharma.fi
+358 40 568 8038
Kuvat
Avia Pharma
Avia Pharma on lääkeyhtiö, joka perustettiin vuonna 2016 kokeneiden lääke- ja apteekkialan ammattilaisten toimesta. Yhtiö toimii koko Pohjois-Euroopassa ja sillä on toimistot Tukholmassa, Helsingissä, Münchenissä ja Grevenissä. Toiminnan painopiste on viidessä keskeisessä terapia-alueessa: naisten terveys, urologia, dermatologia, allergiat ja arjen terveydenhoito.
Avia Pharman liikevaihto oli yli 70 miljoonaa euroa vuonna 2025. Yhtiö jatkaa kasvuaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta Pohjois-Euroopassa. Yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä omien brändiensä kautta Avia Pharma markkinoi lääkkeitä, itsehoitotuotteita ja lääkinnällisiä laitteita, jotka edistävät parempaa terveyttä ja elämänlaatua.
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