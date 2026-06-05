Kultarannan veistosnäyttely saa jatkoa Mäntyniemessä

Alfred Kordelinin säätiö edistää sivistyksen läpimurtoja. Tuemme suomalaista tiedettä, taidetta ja kansanvalistusta. Käytämme tarkoituksemme toteuttamiseen vuosittain yli kuusi miljoonaa euroa. Säätiö on perustettu vuonna 1918 ja yksi Suomen vanhimmista apurahasäätiöistä. Kordelinin säätiö on järjestänyt kesäisiä veistosnäyttelyitä yhdessä tasavallan presidentin kanslian kanssa vuodesta 2011 lähtien. kordelin.fi

WAM nykytaiteen museo sijaitsee Turussa Aurajoen rannalla. Peruskorjattu ja laajennettu museo avautuu yleisölle lokakuussa 2026. Uudessa WAMissa esitellään nykytaiteen näyttelyitä sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä taiteilijoilta. Museo hallinnoi ja ylläpitää Turun kaupungin taidekokoelmaa, johon kuuluu noin 11 000 teosta. Lisäksi WAM toimii Varsinais-Suomen alueellisena taidemuseona ja edistää roolissaan kuvataidetoimintaa alueella. WAM on kauas katsova ja lähellä toimiva taidemuseo. wam.fi