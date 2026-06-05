Kultarannan veistosnäyttely saa jatkoa Mäntyniemessä
11.9.2026 13:32:06 EEST | Alfred Kordelinin säätiö | Tiedote
Kesällä Kultarannan puutarhassa esillä olleet Kimmo Schroderuksen teokset siirtyvät talveksi tasavallan presidentin virka-asunnon puutarhaan. Mäntyniemessä järjestetään avoimien ovien päivä perjantaina 18. syyskuuta 2026.
Kultarannassa esillä ollut veistosnäyttely Kasvu päättyi sunnuntaina 30.8.2026. Tasavallan presidentin kesävirka-asunnon puutarhassa järjestettävä näyttely esittelee vuosittain suomalaista nykykuvanveistoa ainutlaatuisessa ympäristössä.
Näyttely saa jatkoa tasavallan presidentin virka-asunnolla. Näyttelyn teoksista Kimmo Schroderuksen teoskokonaisuus Fourth Thought (2022), Party Monster (2023), Undercover (2026) ja Second Thought (2022) siirretään syyskuussa Kultarannasta Mäntyniemeen. Teokset ovat esillä Mäntyniemen puutarhassa vuoden 2027 kevääseen. Näyttelykumppaneina toimivat tasavallan presidentin kanslia, Alfred Kordelinin säätiö ja WAM nykytaiteen museo.
Teoksiin pääsee tutustumaan perjantaina 18. syyskuuta järjestettävässä avoimien ovien päivässä. Kuvanveistäjä Kimmo Schroderus on paikalla ja tavattavissa tilaisuudessa. Tarkemmat tiedot vierailuajoista on julkaistu tasavallan presidentin kanslian verkkosivuilla.
Kimmo Schroderus (s. 1970) tunnetaan suurista futuristisista veistoksista, jotka on tehty haponkestävästä teräksestä. Schroderus on opiskellut Kuvataideakatemiassa Helsingissä ja Kuninkaallisessa taidekorkeakoulussa Tukholmassa. Hän sai arvostetun Ars Fennica -palkinnon vuonna 2004.
Alfred Kordelinin säätiö ja tasavallan presidentin kanslia ovat järjestäneet veistosnäyttelyitä Kultarannassa vuodesta 2011. Vuodesta 2026 näyttelyiden yhteistyökumppanina ja toteuttajana toimii turkulainen WAM nykytaiteen museo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja Lehtonen
yli-intendentti
WAM nykytaiteen museo
silja.lehtonen@turku.fi, puh. 044 907 4357
Anna Chydenius
viestintäasiantuntija
Alfred Kordelinin säätiö
anna.chydenius@kordelin.fi, puh. 050 577 6552
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Alfred Kordelinin säätiö edistää sivistyksen läpimurtoja. Tuemme suomalaista tiedettä, taidetta ja kansanvalistusta. Käytämme tarkoituksemme toteuttamiseen vuosittain yli kuusi miljoonaa euroa. Säätiö on perustettu vuonna 1918 ja yksi Suomen vanhimmista apurahasäätiöistä. Kordelinin säätiö on järjestänyt kesäisiä veistosnäyttelyitä yhdessä tasavallan presidentin kanslian kanssa vuodesta 2011 lähtien. kordelin.fi
WAM nykytaiteen museo sijaitsee Turussa Aurajoen rannalla. Peruskorjattu ja laajennettu museo avautuu yleisölle lokakuussa 2026. Uudessa WAMissa esitellään nykytaiteen näyttelyitä sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä taiteilijoilta. Museo hallinnoi ja ylläpitää Turun kaupungin taidekokoelmaa, johon kuuluu noin 11 000 teosta. Lisäksi WAM toimii Varsinais-Suomen alueellisena taidemuseona ja edistää roolissaan kuvataidetoimintaa alueella. WAM on kauas katsova ja lähellä toimiva taidemuseo. wam.fi
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